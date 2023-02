Die Schweiz hat wieder ein internationales Klavierfestival

Klassik Die Schweiz hat endlich wieder ein internationales Klavierfestival Vor drei Jahren strich das Lucerne Festival seine Pianowoche. Jetzt ist es als «Le Piano Symphonique» zurück. Mit neuem Organisator, neuen Konzepten und einem vollen KKL. Roman Kühne Jetzt kommentieren 12.02.2023, 14.01 Uhr

Grosse Namen: Martha Argerich mit ihrem langjährigen Freund Mischa Maisky am Cello. Bild: Philipp Schmidli

Der Schluss schenkt uns eine Sensation. Der Bariton Thomas Hampson singt Lieder, begleitet – man glaubt es kaum – von der Pianistin Martha Argerich. Hier steht er, der grosse Sänger, zu Hause auf allen wichtigen Bühnen. Da sitzt sie, die Jahrhundertkünstlerin, die auf keiner Best-of-Liste fehlt. Zwei Solisten, die individuelle Akzente setzen. Und immer auch zum andern lauschen. Martha Argerich gibt die Farbtupfer und die Richtung vor. Thomas Hampson steuert den Inhalt und die Emotionen bei. Es ist ein bewegender Moment. Eine «Dichterliebe» von Robert Schumann, wie man sie selten hört. Die Begeisterung im vollen KKL ist mit den Händen zu greifen. Das Klavierfestival ist definitiv in Luzern zurück.

Eigentlich schon die dritte Ausgabe

Gross war das Getöse, als das Lucerne Festival im Jahre 2019 verkündete, seine Pianowoche zu streichen. Ausgerechnet! Mit Konzerten, teils so ausgebucht, dass die Zuschauer auch auf der Bühne sassen. Beim jährlichen «Piano Battle» der Jazzpianisten im Foyer des KKLs standen die gegen zweitausend Hörer dicht gedrängt. Es war in der Schweiz, ja in weiten Teilen Europas, das einzige Festival der Tastengrössen. Nun sind sie also zurück. Numa Bischof Ullmann, ideensprühender Intendant des Luzerner Sinfonieorchesters und des neuen «Le Piano Symphonique», nutzte die damalige Chance: «Als das Festival 2019 verschwand, kamen viele Leute auf uns zu, mit dem Wunsch, unbedingt ein neues Klavierfestival zu starten. Gleichzeitig lancierte das KKL einen Ideenwettbewerb, bei welchem wir den Zuschlag erhielten.» Doch dann kam Corona. Zwei Mal war nur ein Rumpfprogramm möglich. Der Fokus lag mehr auf der Kammermusik, denn auf dem grossen Rezital.

So ist die dritte Ausgabe von «Le Piano Symphonique» eigentlich die erste und Numa Bischof kann aus dem Vollen schöpfen. Es ist alles da. Wunderkinder, Sinfonieorchester – wohl das Abgrenzungsmerkmal gegen das frühere Klavierfestival – spezielle Spielorte, Experimente und, natürlich, grosse Namen. Zur Eröffnung waren dies der 76-jährige Rudolf Buchbinder (am Dienstag) und Martha Argerich, 81, die am Mittwoch mit Schumanns Klavierkonzert und dem Luzerner Sinfonieorchester für ein ausverkauftes KKL mit 1898 Zuhörer sorgte. Oder Khatia Buniatishvili an diesem Wochenende, begleitet vom Orchestre de la Suisse Romande. Ganz die Tastenlöwin, spielt sie das Klavierkonzert von Pjotr Tschaikowski ausschweifend, dicht und üppig. Ein wogender Fluss, der über die Klippen wallt.

Ideen sind wichtiger als Neuerungen

Neben diesen eher «traditionellen» Formaten finden aber auch Experimente ihren Platz. Das Klavierrezital des isländischen Musikers Víkingur Ólafsson verbindet die reduzierte Musik von Philip Glass mit der Klassik eines Mozarts. Aufregend und inspirierend. Grossartig und in ähnlicher Form nachzuhören auf seiner CD «From Afar». Oder der meditative Cellist Jean Rondeau zeigt im Neubad, dass «Klassik» auch zur späten Stunde und in ungewohnter Umgebung für ein ausverkauftes Haus sorgen kann. Da ist «Le Piano Symphonique» deutlich innovativer unterwegs als sein – damals etwas stehengebliebener – Vorgänger. Dies ist auch die Absicht des Intendanten Numa Bischof: «Wir haben zwar das Thema ‹Robert Schumann›, es soll aber kein Korsett sein. Wir wollen den Künstlern eine Plattform bieten, wo sie eigenen Ideen leben können. Diese steht im Zentrum. Ich möchte nicht einen ‹Aufbruch› um des ‹Aufbruchs› willen. Die gute Idee soll die Treiberin sein.» So bringt zum Beispiel Martha Argerich am Samstag ihren langjährigen Freund Mischa Maisky auf die Bühne. Es ist – blendet man die inzwischen teils unsaubere Spielweise des Cellisten aus – ein Moment zwischen Chopin («Cellosonate») und Schumann («Phantasiestücke»), der die tiefe Nähe zwischen den beiden in ein strahlend musiziertes Licht taucht. Im Publikum sind nach dem Konzert gar Tränen auszumachen.

Der 18-jährige Yoav Levanon ist ein Riesentalent

Natürlich dürfen auch die «Jungen Wilden» nicht fehlen, allen voran der erstaunliche 18-jährige Yoav Levanon. Technisch absolut grenzenlos, mit Fingern, die wie Spinnen über die Tasten fliegen, spielt er am Samstagmittag eine innere, runde «Variationen über ein Thema von Robert Schumann» von seiner Frau Clara. Aber er zeigt auch eine extreme «Klaviersonate h-Moll» von Franz Liszt, die vor lauter Rubati und extremen Formulierungen viel von ihrer Musikalität verliert. Dies im ebenfalls ausverkauften Orchesterhaus des Luzerner Sinfonieorchester. Akustisch und optisch ein Bijoux, schade dass immer noch eine erhöhte, für alle sichtbare Bühne fehlt.

Die Bilanz lässt wenig Wünsche übrig. Eine Auslastung von 90 Prozent, über 10’000 Zuschauer, Medienschaffende aus ganz Europa, inklusive England und eine Finanzierung, die neben den Eintritten, ganz auf private Sponsoren setzt. Und die Ironie will es so. Im Mai findet das «Klavierfest» statt, der Neue, von Igor Levit kuratierte Anlass des Lucerne Festivals. Statt keinem, hat Luzern jetzt gleich zwei Piano-Events.

Tipp: Nachzüglerkonzert des «Le Piano Symphonique»: Krystian Zimerman and Friends, Dienstag, 4. April, 19:30 Uhr, KKL Luzern. Infos: www.sinfonieorchester.ch

