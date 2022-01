Steht der beste Konzertsaal der Schweiz im Jura?

Klassik Das Wunder von La Chaux-de-Fonds: Einen zweiten solchen Konzertsaal gibt es in der Schweiz nicht Die Kulturreisen in die grosse Welt sind zurzeit schwierig. Warum nicht in den Jura fahren, wo ein traumhafter Konzertsaal steht? Wir haben es getan. Christian Berzins 22.01.2022, 05.00 Uhr

Salle de Musique: magischer Raum, tolle Programme. Bild: Aline Henchoz

Beim Wort La Chaux-de-Fonds denken die meisten Deutschschweizer an einen ungeliebten Stopp bei ihrem Monopoly-Spielmarathon auf dem unwirtlich braun gezeichneten Feld. Es gehört auch zum schlechten Ton der Deutschschweizer Medien, über den angeblichen wirtschaftlichen Untergang dieser Region zu schreiben.

Vergessen Sie das alles. Schon alleine die Fahrt nach «Schodfon» ist ein romantisches Abenteuer durch ein von Naturschönheiten liebgekostes Tal: Da mampfen Pferde ihren Hafer, dort schnappt die Forelle nach einer Mücke.

Nicht nur weil der Cappuccino halb so viel wie in Basel kostet, fühlt man sich in dieser Stadt wie in den Ferien. Das Uhrenmuseum ist kurios wie grandios und im Kunsthaus staunt man über Echtlicht-geduschte Säle und den Mix aus Alt und Neu an den Wänden.

Doch die wahren Wunder von La Chaux-de-Fonds finden sich 230 Meter weiter nördlich an der Avenue Léopold-Robert, eine mit Trottoir Central ausgestatteter Prachtsstrasse. Hier stehen ein einzigartiges italienisches Theater, eine Oper, von 1837 und der 1950 gebaute Konzertsaal: Einen, wie es ihn in der Schweiz keinen zweiten gibt.

Dunkles Holz lullt den Hörer ein. Ausser den mächtigen Orgelpfeifen am Bühnenende gibt es optisch weder Karyatiden- noch Architektur-Schnickschnack zu erleben. Hier herrscht der wunderbarst vorstellbare Klang.

youtube

Kein Wunder, kamen und kommen immer wieder Musizierende her, um ihre CDs aufzunehmen – durchaus auch Geigenstars wie Renaud Capuçon. Er sagt über den Saal: «Das ist ein magischer Ort. Seine helle, warme und klare Akustik gibt dem Interpreten gleichzeitig eine Inspiration und einen aussergewöhnlichen Hörkomfort.»

Der Kampf gegen Covid und um das Publikum

Hier ist die Société de Musique zu Hause, die es seit 129 Jahren gibt. Gebildet ist sie aus einer siebenköpfigen künstlerischen Leitung. Sie äussert ihre Wünsche an eine Kulturmanagerin, die wiederum das Gremium mit Vorschlägen füttert. Wie dann jedes Jahr ein ebenso grossartiges wie überraschendes Programm voller Streichquartette, Trios, Quintetten, Sängern und Kammerorchester entsteht, bleibt ihr Rätsel. So wie das Wankdorf-Stadion unser Wembley war, so ist die Salle de Musique nach wie vor die Wigmore Hall der Schweiz – das Londoner Welt-Kammermusikzentrum. Covid hat aber auch die «Société de Musique» hart getroffen.

Immerhin sind 350 Abonnenten geblieben – vor 30 Jahren waren es noch 1000. Es gab damals gar eine Warteliste. Vor Covid zählte man im Durchschnitt 750 Zuschauer, beachtlich in einer Kleinstadt ohne Agglomeration. Die «Société» ist mit ihren elf grossen Konzerten nicht allein, «Tous pour la musique» organisieren seit wenigen Jahren ebenfalls überaus attraktive Kammerkonzerte im Saal.

Die Meisterbläser stechen den Pianisten aus

Sonntagabend 16.50 Uhr zieht sich eine 100 Meter lange Schlange die Avenue entlang. Alles scheint an diesem Januar-Sonntag auf den letzten Drücker angekommen zu sein. Doch vorne beim Zertifikat-Check geht es zügig voran, um 17.05 sitzt man bereit und schon erscheinen die Stars des Abends: Les Vents Français. Das sind die wohl besten vier Holzbläser Frankreichs plus ein famoser Hornist. Kopf des Ensembles ist Starflötist Emmanuel Pahud – Solist und Berliner Philharmoniker.

Spielen Les Vents Mozarts berühmtes KV 452, wird das kein Klavierquintett, sondern eben ein Quintett mit Klavier, denn die Bläser trumpfen dermassen grossartig auf, dass der Pianist im Hintergrund bleibt. Der Applaus ist so dicht und warm, wie er nur dort zu hören ist, wo Eingeweihte herrschen.

youtube

Danach sitzt alles bei Entrecote, Frites und Pinot Noir im Restaurant Du Théâtre und Emmanuel Pahud sagt: «Die Natürlichkeit der Raumakustik in der Salle de Musique ist einmalig – man könnte sie sich nicht besser vorstellen, man könnte es nicht besser entwerfen.» Und er kann das genauer erklären: «Der eigene Klang fusioniert mit der Halle, daraus ergeben sich ein Reichtum an Möglichkeiten für Klangfarben und dynamische Schattierungen, die man mit grösstem Vertrauen entfalten kann. So hat man das Gefühl, den Geist der Musik neu zu beleben.»

Schlicht, elegant und akustisch unvergleichlich. Bild: Aline Henchoz

Nebenbei: Spielt die Société de Musique am Sonntag, beginnen die Konzerte um 17 Uhr. Danach kann man selbst St. Gallen mit dem Zug vor Mitternacht erreichen. Es ist allerdings schade, den 1950er-Jahre Chic der Stadt nur kurz zu erleben.

Beim nächsten Monopoly werden Sie ganz bestimmt auf dem braunen Feld Hotels und Häuser kaufen.

Nächste Konzerte: 28.1.: Jerusalem Quartett; 20.2.: Alban Berg Ensemble.