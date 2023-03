Klassik Das heftig kritisierte Künstlerhaus Boswil holt aus zum Befreiungsschlag: Ein geigender Weltstar wird Co-Leiterin des Sommerfestivals Viel Wirbel im Dezember um den Abgang von Programmleiter Andreas Fleck – nun übernehmen ein geigender Weltstar und ein famoser Cellist den Boswiler Sommer. Christian Berzins 1 Kommentar 02.03.2023, 11.58 Uhr

Gestern KKL (mit dem Luzerner Sinfonieorchester), morgen Boswil: Geigerin Julia Fischer. Bild: Nadia Schaerli

Der Aufschrei war gross, als Andreas Fleck im Dezember seine Kündigung als Programmleiter des Künstlerhauses Boswil einreichte. Damit verbunden war auch das Herumfliegen von drei Körben voll mit dreckiger Wäsche und die traurige Nachricht, dass das Festival Boswiler Sommer 2023 nicht stattfinden würde. Stattdessen würde es aber Konzerte zum 70-Jahr-Jubiläum des Künstlerhauses geben, verkündete Künstlerhauschef Claudio Rossetti.

Nichtsdestotrotz, wollte man Fleck und seinen Getreuen glauben, würde spätestens am 1. Januar die Kirche in Schutt und Asche liegen. Falls da für ein paar Tage etwas Asche lag: Jetzt entsteigt ihr ein Phönix in der Form eines geigen Weltstars – sekundiert von einem famosen Cellisten aus dem Aargau: Julia Fischer und Benjamin Nyffenegger leiten in Zukunft den Boswiler Sommer. Das Duo wird sich bereits am 5. Juli 2023 im Rahmen der Jubiläumskonzerte «70 Jahre Künstlerhaus Boswil» als künstlerisches Leitungsteam vorstellen, im Laufe des Jahres 2024 kleinere Festivalaktivitäten organisieren und dann im Jahr 2025 das erste vollständige Sommerfestival präsentieren.

Ohne Übertreibung: Mit Fischer wird das lokale Festival, das bei Musikern weitum bekannt war, auch auf die internationale Landkarte kommen.

Die Violinistin begann ihre internationale Karriere mit 17 Jahren, der Münchner Geigenpapst Harald Eggebrecht schrieb bereits damals Hymnen auf sie. Alsbald spielte Fischer in der grossen Klassikwelt und hatte auch lange Zeit eine enge Beziehung zum Tonhalle-Orchester: 2003 spielte sie als 20-Jährige in Zürich das Konzert von Alban Berg, 2008 ging man gemeinsam auf Tournee, 2013 nahm man eine Bruch/Dvorak-CD auf. Auch am Menuhin Festival in Gstaad war sie oft Gast, zuletzt 2021 – und bald wieder. Bereits 2007 war Fischer jüngste Professorin Deutschlands geworden.

Warum kommt der Weltstar nach Boswil?

Typisch für Fischer: Sie spielt viel Kammermusik, trat an enorm vielen Festivals auf und spielt auch professionell Klavier. Mitte November 2022 stand sie unfreiwillig im Rampenlicht, als zwei Klimaschutzaktivisten ein Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie störten.

Bei oder wegen ihres weltweiten Wirkungskreises fragt man sich: Warum kommt sie nun ins kleine Boswil in den Aargau? «Prinzipiell spiele ich überall gerne, wo es ein enthusiastisches Publikum, eine angenehme Akustik und eine schöne Umgebung gibt», sagt sie. «All das bietet Boswil! Ich war mit meinem Quartett 2016 dort und konnte die wunderbare Akustik der Kirche geniessen. Seit Jahren sprechen Benjamin Nyffenegger und ich davon, dass wir gerne eine Kammermusikfestival leiten würden, da für uns beide die Kammermusik das Schönste in unserem Beruf ist. Diese Gelegenheit, das endlich in Boswil verwirklichen zu können, konnten wir uns deshalb keinesfalls entgehen lassen.»

Cellist Benjamin Nyffenegger. zvg

Wie oft sie am Festival spielen wird, sagt sie: «Abwarten! Erst mal müssen wir das Festival planen, und dann werden wir einteilen. Sicherlich werde ich die ganze Zeit vor Ort sein.» Und dass sie dann nicht den Einlass übernimmt, darf wohl angenommen werden …

Auch Tonhalle-Orchester-Cellist Benjamin Nyffenegger ist ein Kammermusiker, mit Oliver Schnyder tritt er im Trio auf, mit Julia Fischer im Quartett … Mit den Seetal Classics kuratiert er mittlerweile eine Konzertreihe, die ein prächtiges Programm bietet.

Nyffenegger spielt seit zehn Jahren mit Julia Fischer Quartett, versteht sich mit ihr bestens, aber wie sich nun die Aufgaben für die Planung des «BoSo» verteilen, weiss man noch nicht, die Planungsphasen werden es zeigen. «Es wird aber auf alle Fälle spannend, lustig und wir freuen uns darauf!»

Ist das nun auch der Abschied vom verspielten Festival hin zu einem, das mehr und mehr auf berühmte Interpreten zielt? Nyffenegger will die Frage nicht bejahen, aber er sagt: «Wir werden naturgemäss neue Wege gehen und der Boswiler Sommer wird unsere Handschrift tragen. Dass man andere Interpreten erleben wird als bisher, ist auch naheliegend. Das Ziel wird eine gute Mischung sein, aber immer gilt: Das Publikum verdient höchste Qualität. Was eine gewisse Verspieltheit ja überhaupt nicht ausschliesst.»

Sie selbst werden naturgemäss auch auftreten: «Wenn man eine grosse Musikpersönlichkeit wie Julia Fischer in der künstlerischen Leitung hat, wäre man schlecht beraten, wenn man dies nicht auch auf der Bühne nutzen würde», sagt Nyffenegger.

Was ist mit dem Chaarts, dem ehemaligen Festivalpfeiler?

Ein Pfeiler des ehemaligen Festivals war das Kammerorchester Chaarts von Andreas Fleck. Auf die Frage, wie es ersetzt wird, sagt Nyffenegger vielversprechende Worte: «Was am Boswiler Sommer geleistet und erschaffen wurde, verdient höchsten Respekt. Das Chaarts ist ein wunderbares und wandelbares Ensemble. Julia und ich dürfen den Sommer mit unseren Ideen, unseren Wünschen planen und es wird Neues entstehen. In den vielen Jahren der Zusammenarbeit haben wir mit verschiedensten tollen Musikern musiziert.» Das sei ein Netzwerk, auf welches man zurückgreifen dürfe, und eine Quelle der Inspiration. «Es gibt so viele Möglichkeiten, den Boswiler Sommer zu planen und neue Pfeiler entstehen zu lassen, eine grossartige Aufgabe. Und wer weiss, vielleicht wird Chaarts ja auch wieder in Boswil zu erleben sein?», so Nyffenegger.

Nebenbei: Wer Nyffenegger als Kammermusiker hören will, fahre am Montag nach Zürich und erlebe ihn mit dem Schnyder Trio in der Tonhalle. Wer Julia Fischer in diesen Wochen erleben will, muss nach Lugano, dort spielt sie im LAC am 16. März mit dem Orchestra della Svizzera italiana das Violinkonzert von Brahms. Danach folgen Kopenhagen, München, Bamberg, Dresden, die Schubertiade in Schwarzenberg … und bald steht im Kalender «Boswil». Ein Lächeln kann man sich nicht verwehren. Ein stolzes.