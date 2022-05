Der St.Galler Marcello Wick hat ein neues Album veröffentlicht

Klangkunst Er jodelt in Moll und nutzt seine Stimme wie einen Synthesizer: Der St.Galler Musiker Marcello Wick hat einen griechischen Mythos vertont Mit Obertongesang und exotischen Instrumenten erzählt der St.Galler Stimmkünstler Marcello Wick zusammen mit dem Bregenzer Multiinstrumentalisten Andreas Paragioudakis die Geschichte von Orpheus und Eurydike. Das neue Album wird am 20. Mai in der Offenen Kirche St.Gallen getauft. Claudio Weder Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Marcello Wick hat bei sich zu Hause eine ganze Palette an Instrumenten. Hier spielt er auf einer selbstgebauten Bandoline. Bild: Belinda Schmid

Eigentlich hätten die beiden Mitte März 2021 an einem Geburtstagsfest in Basel auftreten sollen. Doch dieses fiel wegen Corona ins Wasser. Nicht weiter schlimm, dachten sich Marcello Wick, Stimmkünstler aus St.Gallen, und Andreas Paragioudakis, Bregenzer Multiinstrumentalist mit griechischen Wurzeln. Sie nutzten stattdessen den freien Abend, um spontan ein Album aufzunehmen.

Seit 2019 sind die beiden Musiker als Duo Wotsala unterwegs. «The Story of Orpheus & Eurydike» ist ihre erste gemeinsame CD. Fast alles darauf ist improvisiert. «Wir haben vor den Aufnahmen nur die Instrumente sowie die Grundstimmung der Stücke definiert», sagt Wick.

Kirche statt Tonstudio

Inspiriert hat sie der Mythos um den griechischen Sänger und Dichter Orpheus, der mit seiner Stimme und seiner Leier sogar Steine zum Weinen bringen konnte. Die elf Stücke des Albums – Wick nennt sie «improvisierte Bilder» – erzählen elf Stationen der bekannten Geschichte nach: Orpheus, der um seine verstorbene Geliebte Eurydike trauert; Orpheus, der in die Unterwelt hinabsteigt, um Eurydike zu befreien; und Orpheus, der sich verbotenerweise nach ihr umdreht, worauf sie für immer verschwindet.

Die Geschichte muss man sich beim Hören aber erdenken. Einen Text gibt es keinen, Wick singt in einer Fantasiesprache oder erzeugt mit seiner Stimme furchteinflössende Geräusche, um beispielsweise die Kreaturen der Unterwelt nachzuahmen.

In diesem Stück ahmt Marcello Wick die Kreaturen der Unterwelt mit seiner Stimme nach. Video: Youtube

Aufgenommen wurde das Album nicht im Tonstudio, sondern in der Offenen Kirche in St.Gallen. Hier hat Wick, der in verschiedenen Improvisations-Formationen mitwirkt und mehrere Chöre leitet, schon oft Konzerte gespielt. «Ich mag die Akustik von Kirchen und Kapellen», sagt der 42-Jährige.

Schon für die Aufnahme des Albums «Zwischen den Welten» (2020), das gemeinsam mit dem Hackbrettspieler Elias Menzi entstanden ist, nutzte er einen Raum mit spezieller Akustik: einen alten Gewölbekeller auf dem Schwänberg bei Herisau. Bei einigen Stücken hört man Vogelgezwitscher und Hufgetrappel im Hintergrund.

Vögel sind auf dem neuen Album zwar keine mehr zu hören. Dafür eine Palette an exotischen Instrumenten, die abwechselnd von Wick und Paragioudakis gespielt werden: Eine Leier, eine Laute, eine Udu (nigerianische Trommel), eine Duduk (armenische Flöte), eine Handpan sowie ein selbstgebautes Blasinstrument namens Pirmin, ein Geissbock-Horn, das nach seinem einstigen Träger benannt ist.

Marcello Wick trommelt auf der Udu, einem nigerianischen Schlaginstrument. Bild: Belinda Schmid

Ein Stimmumfang von fünf Oktaven

Wie ein Instrument nutzt Marcello Wick auch seine Stimme, die über fünf Oktaven reicht: Mal raunt er tief und bedrohlich, mal fiept er in den höchsten Tonlagen. Wie kein anderer beherrscht Wick den Obertongesang, eine aus der Mongolei stammende Technik, die es ihm erlaubt, zwei Töne gleichzeitig zu singen. Das klingt manchmal wie ein Didgeridoo, manchmal wie ein Synthesizer. Zwischendurch singt Wick mit sonorer Opernstimme oder stimmt einen Jodel an – aber keinen traditionellen:

«Ich jodle gerne in Moll. Das wäre im Alpstein ein No-Go.»

In diesem Stück stimmt Marcello Wick einen melancholischen Jodel an. Video: Youtube

Getauft wird das Album am 20. Mai – und zwar dort, wo es entstanden ist. Unterstützt wird das Duo vom Bassisten Marc Jenny und dem Perkussionisten Tony Majdalani; nach dem Konzert gibt es orientalische Snacks, griechischen Wein und Ostschweizer Süssmost. Die Offene Kirche sei auch ein symbolischer Ort, sagt Wick. «Sie ist ein Begegnungsort für verschiedene Kulturen. Das passt zu unserer Musik, die ja auch multikulti ist.»

CD-Taufe am 20. Mai, 20 Uhr, in der Offenen Kirche St.Gallen (Böcklinstrasse 2). Mehr Infos unter: www.stimmpro.ch.

