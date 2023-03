«Becoming Giulia»: Zwischen Mutterschaft und Primaballerina

Kino Zwischen Baby und Bühne: «Becoming Giulia» ist ein Plädoyer für mehr Menschlichkeit in der brutalen Ballettwelt Ein zarter Dokumentarfilm begleitet die Solotänzerin Giulia Tonelli auf ihrem Weg vom Wochenbett zurück auf die Bühne am Opernhaus Zürich. Der Film bricht mit den Klischees, auch weil die Regisseurin selbst Tänzerin ist. Anna Raymann Jetzt kommentieren 23.03.2023, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Giulia Tonelli probt für ihr nächstes Stück. Unterstützt wird sie von Choreografin Cathy Marston. Bild: first hand films

Immer wieder um die eigene Achse. Schnelle, präzise Schritte. Ein fordernder Blick. Giulia Tonelli ist Solotänzerin am Opernhaus Zürich und auf der Bühne ist sie ganz bei sich. Irgendwann sind da nur noch ihr Atem und das leise, kaum hörbare Auftreten ihrer Spitzenschuhe. «Ich habe sie tanzen gesehen – danach schrieb ich ihr auf Facebook, dass sie die beste Tänzerin am Opernhaus sei», erzählt die Tessiner Regisseurin Laura Kaehr. Viele Jahre später erzählte ihr Giulia, dass sie kürzlich Mutter geworden sei und sich vor dem Weg zurück auf die Bühne fürchte. «Wir sprachen darüber, was die Mutterschaft für ihre Karriere und Träume bedeuten würde. Wir stellten fest, dass die Schwierigkeiten und Herausforderungen nicht nur für das Ballett gelten, sondern fast alle Mütter betreffen, die zurück in ihren Beruf wollen.»

Über zwei Jahren begleitet Laura Kaehr Giulia Tonelli durch ihren Alltag: Die Proben im cleanen Übungssaal, das gleissende Scheinwerferlicht – das Kinderzimmer. Der Film zeigt den Spagat zwischen diesen zwei Welten, die kaum vereinbar scheinen. Die Proben sind ausdauernd, die Vorführungen belegen die Abende, die Pensen sind nicht gerade familienfreundlich. Giulia Tonelli sagt im Film: «Ich wollte mir nicht vorwerfen lassen, dass ich wegen meines Kindes irgendetwas nicht schaffe.» Es ist die Sorge vieler Mütter, die Verpflichtungen im Job ebenso wenig zu erfüllen wie jene als Mutter. Nur ist Tanz kein normaler Job. Trotzdem ist Giulia kaum drei Monate nach der Geburt zurück am Opernhaus Zürich und kämpft mit der Belastung, dem Körper und den eigenen Ansprüchen.

Eine völlig verdrehte Welt

«Es geht nicht nur um die professionelle Künstlerin auf der Bühne, sondern auch um die Frau dahinter», sagt Kaehr, «mir war es wichtig, nicht die Klischees zu zeigen, die wir im Kopf haben, wenn wir an eine Primaballerina denken.» Ihre Protagonistin hilft ihr dabei. Mit Ende 30 hat sie nichts Kindliches an sich. Sie spricht direkt, thematisiert ohne Umschweife die Hürden, die ihr auf ihrem Weg vom Wochenbett zurück auf die Bretter im Weg stehen.

Die Regisseurin hat ein Gespür für den richtigen Moment. Ihr Dokumentarfilm trifft einen Nerv. Im letzten Jahr machten Tanzakademien in Zürich, Bern und Basel erschreckende Schlagzeilen über ungute Machtverhältnisse, Lehrerinnen, die Druck ausüben auf die Körper und die Psyche angehender Profitänzerinnen und -tänzer. Laura Kaehr, selbst ausgebildete Tänzerin, gelingt es, hinter diese Schlagzeilen zu blicken. «Da ich selbst Tänzerin war, hat mir das Ensemble vertraut.» Kaehr machte die Tanzausbildung in Cannes, sie arbeitete mit berühmten Choreografen, das Opernhaus in Zürich kennt sie gut.

Der Film feierte seine Premiere am Zurich Film Festival. Bild: first hand films/Youtube

Gelegentlich hätte man sich allerdings einen Aussenblick gewünscht für den Film, den Blick aus dem Publikum. Doch so öffnete Kaehrs persönliche Erfahrung wohl manche Tür in diese scheinbar glamouröse Welt. Wie ging es ihr dabei, in diese vertraute Umgebung zurückzukehren? «Es war furchtbar. Ich stand hinter der Kamera und blickte in diese manchmal altmodische, komplett verdrehte Welt, die Frauen auf eine seltsame Weise behandelt. Ich erinnerte mich daran, warum ich damals mit dem Tanz aufgehört hatte.»

Was ändern die schrecklichen Schlagzeilen?

Im Film liegt Giulia auf der Barre beim Physiotherapeuten und beklagt ihren Körper, der nicht so aussieht, wie er sollte. Die Geburt ist noch kein halbes Jahr her. Ihr Körper ist ihr Werkzeug. In den Medienberichten zu den Tanzakademien berichteten viele Tänzerinnen und Tänzer von Essstörungen. Ob die Schlagzeilen etwas an dem System ändern, bezweifelt Laura Kaehr: «Es liegt nicht an den Betroffenen von Übergriffen, aufzustehen und vor die Presse zu treten. Damit sich wirklich etwas ändern kann, müssen die Institutionen handeln. Sie müssen Stellen schaffen, die für ein sicheres Umfeld sorgen, die sich kümmern.»

Am Opernhaus Zürich könnte dies geschehen. Ab kommender Saison übernimmt Choreografin Cathy Marston die Leitung, im Film lernt man sie bereits als eine Art Mentorin für Giulia kennen. Schon öfters inszenierte sie die Geschichten weiblicher Heldinnen wie jener aus «Sturmhöhe» oder demnächst «Atonement» (Abbitte). Laura Kaehr: «Wir brauchen solche Geschichten auf den grossen Bühnen. Das Opernhauspublikum und insbesondere jüngere Zuschauerinnen sind interessiert an Figuren, die Rollenbilder hinterfragen. Cathy Marston macht dies wundervoll, sie könnte eine neue Art Ballettdirektorin werden.»

Becoming Giulia ab 23. März im Kino