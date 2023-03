Nikolaus Geyrhalters «Matter Out of Place» über Vermüllung

Kino Nikolaus Geyrhalter sagt: «Die Mär, wonach der Müll irgendwann ganz weg sei, stimmt einfach nicht» Der Österreicher ist einer der versiertesten Dokumentarfilmer unserer Gegenwart. Bei ihm geht es um die grosse Frage, wie sich der Mensch zu seiner Umgebung verhält. Sein neuer Film «Matter Out of Place» zeigt die Vermüllung als globales Phänomen. Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 24.03.2023, 05.00 Uhr

Müllberge wie dieser finden sich überall auf der Erde. Bild: Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH

Verlässt man nach einem Film von Nikolaus Geyrhalter den Kinosaal, fühlt man sich wie hypnotisiert. Hier laufen die Bilder nicht, sie stehen still. Die oft minutenlangen Einstellungen brennen sich ins Gedächtnis, werfen mehr Fragen auf, als sie Antworten liefern, lassen Raum für eigene Überlegungen. Der Österreicher ist einer der versiertesten Dokumentarfilmer unserer Gegenwart, seine formal strengen Werke setzen den Menschen in direkten Bezug zu seiner Umgebung und erkunden: Was macht das eine mit dem anderen? Die Themen von Geyrhalters Filmen mögen unspektakulär klingen, doch welch anhaltende Wirkung sie bei ihren Betrachtern erzielen können, ist phänomenal.

Ganz ohne Worte wohnen wir in «Unser täglich Brot» (2005) der Massenproduktion von Nahrungsmitteln bei, dem mechanischen Schreddern von Küken, den Schlachthäusern. Drei Stunden dauert «Über die Jahre» (2015), der das Ende einer Textilfabrik im österreichischen Waldviertel über eine Dekade begleitet, keine Sekunde zu lang oder gar langweilig. Der Film läuft am 28. März im Filmpodium Zürich. Mit «Homo Sapiens» (2016) und «Erde» (2019) kann man Geyrhalter als einen «Regisseur des Anthropozäns» bezeichnen, des Zeitalters, in dem wir Menschen der Erde endgültig unseren Stempel aufdrücken.

Landschaften für grosse, weite Bilder

Diese Bezeichnung stört Geyrhalter nicht, obwohl er sich mit der Selbstdeutung seines Schaffens zurückhält: «Alle grossen Fragen der Gegenwart sind letztlich Fragen des Anthropozäns und des Klimawandels. Unter welchem Schlagwort das läuft, ist ja egal. Ich glaube, hauptsächlich versuche ich das Phänomen Mensch insgesamt zu verstehen, was sowieso nicht gelingen kann.» Man hat sich zum Gespräch verabredet anlässlich einer Vorpremiere seines neuen Films, der letzten August auch in Locarno lief.

«Matter Out of Place» beschäftigt sich an internationalen Drehorten mit den Hinterlassenschaften, die wir ständig produzieren und überall verteilen. Wir folgen einem Müllsammler in Nepal, der seinen Karren von Gasse zu Gasse schiebt. Anschliessend kurven schwerfällige LKWs mit Abfall beladen, hupend, auf einer kolossalen Halde herum, es wirkt wie ein Tanz. An zwei Orten in der Schweiz drehte Geyrhalter: In Solothurn, wo unter einer grünen Wiese eine alte Deponie ausgebaggert wird. Und an der Bettmeralp entsteht ein ikonisches Bild: Ein leuchtend oranger Müll-Unimog wird mit der Seilbahn auf den Berg befördert.

Schweizer Mülltransport via Seilbahn. Bild: Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH

Wie entstehen solche Aufnahmen? Geyrhalter erzählt: «Vor dem Dreh machen wir eine Recherche, die nicht unbedingt vor Ort stattfinden muss. Wichtig ist, dass man dort arbeiten darf und willkommen ist. Ich brauche Landschaften oder Orte, die gewisse Dimensionen und Widersprüche in sich tragen, wo ich diese grossen, weiten Bilder machen kann.» Er lacht. «Ich habe das Gefühl, dass meine Assistentin einen viel härteren Job hat als ich. Ich komme ins Spiel, wenn alles geklärt ist und dann gibt es ja nichts Schöneres als zu drehen.»

Der Müll verschwindet letztlich nie

«Matter Out of Place» ist so ästhetisch wie erschreckend. Seinem Regisseur wurde beim Drehen vor allem das Ausmass der Vermüllung deutlich: «Die Mär, dass alles irgendwann mal verbrannt oder wiederverwendet wird und damit ganz weg ist, stimmt einfach nicht. Es bleibt immer etwas übrig. Auch das Glas wird nach zwei-, dreimaligem Recyceln Restmüll. Diese Prozesse funktionieren nicht ewig. Ein recyceltes Produkt spart zwar Ressourcen, ist aber nicht energieschonender, denn da steckt durch den Transport viel fossile Energie drin.»

Als Nächstes steht ein weisser, kalter Film an: über Schnee. Er soll wie ein Archiv für künftige Generationen wirken. «Die Idee ist, ein Stück Lebensalltag, der eines Tages verschwinden wird, festzuhalten», sagt der Regisseur. Muss man bei all der Beschäftigung mit dem, was der Mensch der Natur antut, nicht zum Pessimisten werden? Geryhalter sieht sich als Realist: «Ich weiss genau, dass einiges schiefläuft und ich mit meiner Existenz ein Teil davon bin. Damit muss ich zurechtkommen, wie alle anderen auch. Die einzige Möglichkeit, wirklich umweltverträglich zu leben, wäre: nicht zu leben. Dafür werden wir uns nicht entscheiden.»

«Matter out of Place»: Im Kino