Filmfestival Cannes findet statt - Programm präsentiert

Kino Das Filmfestival von Cannes veröffentlicht sein Programm für die physische Ausgabe im Juli Beim wichtigsten Filmfestival der Welt hält man am Plan fest: Es soll vom 6. bis zum 17. Juli physisch stattfinden – mit Privilegien für Geimpfte. Am Donnerstag präsentierten die Verantwortlichen das diesjährige Programm. Daniel Fuchs 03.06.2021, 11.53 Uhr

Soll es dieses Jahr endlich wieder geben: Der rote Teppich von Cannes. Sebastien Nogier / EPA

«Die Pandemie ist nicht vorbei, wir sollten uns keine Küsschen geben», mahnte Thierry Frémaux, künstlerischer Direktor des Cannes-Filmfestival am Donnerstagvormittag in Paris vor der Presse. Kinobesuche, Premieren, eine roter Teppich mit vielen Stars – das alles biete das Cannes Filmfestival dieses Jahr.

Auch wenn es nach wie vor Reisebeschränkungen gibt in Europa und Corona-Mutanten Sorge bereiten über einem Wiederanstieg der Infektionszahlen: Frémaux und der Festival-Präsident Pierre Lescure freuen sich auf eine physisch stattfindende 74. Ausgabe an der Croisette. In Frankreich stehen die Zeichen auf Entspannung. Die Kinos sind offen und die nächtliche Ausgangssperre soll noch im Juni fallen.

Die Ausgabe von letztem Jahr fiel wegen Corona ins Wasser. Für die Durchführung heuer gibt es unter anderem Privilegien für vollständig Geimpfte: Für Besucher, deren zweite Impfung 14 Tage her ist, stehen die Türen offen. Bei Besuchern, die einen Impfstoff erhielten, bei dem nur eine Dosis nötig ist, müssen vier Wochen vergangen sein. Besucher, deren Impfschutz noch ungenügend ist, müssen sich alle 48 Stunden auf Covid testen lassen mittels PCR-Test. Dazu richtet das Festival etwas ausserhalb des Festgeländes extra ein Testcenter ein.

Update mit Angaben zum diesjährigen Programm folgt...