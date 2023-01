Wie Kindesmissbrauch und Kultur prekär zusammenhängen

Kinderpornografie Warum Pädophile in Künstlerkreisen oft eine Heimat finden Eine junge Autorin rekonstruiert in ihrem Romandebüt eindrücklich, wie Kindesmissbrauch entsteht und wie schwer er zu verarbeiten ist. Vieles daran erinnert an den aktuellen Fall Florian Teichtmeister. Julian Schütt Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Wegen Menschen wie Florian Teichtmeister entstehen kinderpornografische Bilder erst. (Symbolbild) Mario Heller

Der Fall Teichtmeister zeigt gerade wieder die prekäre Nähe der Kulturbranche zu Kindesmissbrauch: Der österreichische Schauspieler Florian Teichtmeister konnte bis vor kurzem Mitglied des Wiener Burgtheaters bleiben und in Filmen wie «Corsage» mitwirken, obwohl ihn seine Lebensgefährtin wegen seiner Pädophilie längst angezeigt hatte. Die Polizei stellte nun bei ihm 58’000 Dateien mit kinderpornografischem Inhalt aus dem Darknet sicher.

Die Theater- und Filmszene glaubte dem pädophilen und kokainabhängigen Publikumsliebling bis zuletzt, obwohl sich die Verdachtsmomente gegen ihn längst verdichtet hatten. Doch niemand wollte den Stardarsteller vorverurteilen oder sich gar in Cancel Culture üben.

Bleibt ein Kunstwerk unschuldig, auch wenn der Künstler kriminell handelt?

Nun gibt man sich überrascht und entsetzt. Da Teichtmeister inzwischen geständig ist (nachdem er zuerst alles abgestritten hat), melden sich in der Kulturbranche bereits wieder Stimmen, die zu bedenken geben, dass Kokssucht und Pädophilie Krankheiten seien. Nicht jeder Pädophile sei ein Täter.

Florian Teichtmeister bei einer Theateraufführung. Keystone

Wenn Teichtmeister aber in grossem Stil Kinderpornografie herunterlädt, ist er nicht nur krank, sondern handelt kriminell. Denn wegen Menschen wie ihm entstehen überhaupt erst Bilder und Filme, die auf Kindesmissbrauch beruhen.

In Zusammenhang mit dem Film «Corsage», in dem Teichtmeister den Kaiser spielt, stellt sich die Frage: Bleibt ein Kunstwerk unschuldig und quasi rein, selbst wenn ein beteiligter Künstler persönlich den Missbrauch von Kindern geniesst? Die Frage stellt sich auch beim Kinderpornokonsumenten Teichtmeister.

Und sie stellt sich erst recht bei Kinderschändern wie Roman Polanski oder Klaus Kinski. Ihr Verhalten macht ihre Filme nicht schlechter, aber kontaminiert sie. Man kann dem Publikum unmöglich zumuten, dass es konsequent ihre Schauspiel- beziehungsweise Regiekunst von ihrem pädophil-kriminellen Verhalten trennen kann. Folglich lassen sich ihre Werke nicht mehr ungetrübt geniessen.

Die Kultur hat Pädophilen immer wieder als Alibi gedient

Die abendländische Kultur hat Pädophilen immer wieder als Alibi und Schongebiet gedient. Der Tatbestand der sexuellen Gewalt gegen Kinder erscheint in harmlos mildem Licht, sobald von Päderasten etwa im antiken Sparta die Rede ist.

Auf die alten Griechen zurückgeführt wird auch jene Idee des «pädagogischen Eros», auf den sich diverse Protest- und Reformbewegungen beriefen. Die Erziehung zu (sexuell) freien Menschen legitimierte pädophile Handlungen.

Berüchtigt ist besonders der um 2010 aufgedeckte Skandal an der reformpädagogisch ausgerichteten deutschen Odenwaldschule, an der Schüler vor allem vom prominenten Internatsdirektor Gerold Becker sexuell missbraucht wurden. Noch in Erinnerung ist, wie sich damals selbst ein so kluger Schriftsteller wie Adolf Muschg über den Begriff des «sexuellen Missbrauchs» empörte. Stattdessen sprach er in krass verharmlosender Manier von erzieherischer «Nähe».

In der Folge erschienen Sachbücher wie Christian Füllers «Die Revolution missbraucht ihre Kinder» (Hanser). Füller zeigt systematisch auf, wie diverse kulturell geprägte Kommunen und Reform- beziehungsweise Alternativmilieus noch im 20. Jahrhundert sexuelle Übergriffe gegen Kinder begünstigten.

Eine äusserst dichte und differenzierte Rekonstruktion eines Missbrauchs

Wie aber schreibt heute eine junge Autorengeneration über Kindesmissbrauch? Die 1990 geborene Schweizer Künstlerin Sarah Elena Müller, die multimedial in den Sparten Literatur, Hörspiel, Theater und Musik unterwegs ist, liefert in ihrem am 1. Februar erscheinenden Debütroman «Bild ohne Mädchen» eine äusserst dichte und differenzierte Rekonstruktion von Missbrauchserfahrungen.

Die 1990 geborene Autorin Sarah Elena Müller wagt sich in ihrem Romandebüt an ein heikles Thema: den sexuellen Missbrauch von Kindern. Limmat Verlag

In verschiedenen Stadien begleiten wir ein Mädchen, das zuerst als «das Kind», dann als «das Mädchen», «die Tochter» und schliesslich als «junge Frau» vorgestellt wird. Die musischen Eltern des Kindes sind Fernsehverächter, entsprechend oft hält es sich im Nachbarhaus auf, wo im abgedunkelten unteren Stock stets eine Kiste läuft und das Kind den Bildern überlassen bleibt.

Der Nachbar lebte einst in einer «frivolen Kommune» in Berlin

Dort hält sich allerdings auch der Freak Ege auf, einst ein talentierter Medientheoretiker in Berlin, jetzt nur noch Alkoholiker und Kettenraucher. In Berlin lebte er in einer «frivolen Kommune», ehe er aufs Land flüchtete. Seine Lebensgefährtin ist froh, wenn das Kind dem asozialen Ege Gesellschaft leistet.

Die Eltern des Kindes wirken überfordert, sie ziehen einen Heiler bei, denn das Kind leidet offensichtlich, hat Kontaktschwierigkeiten, nässt das Bett. Der Heiler verschreibt ihm Algentabletten. Es flüchtet immer mehr in eine Fantasiewelt, sucht Zuflucht bei einem herbeifantasierten Engel, der dieselbe schwarze Weste trägt wie Ege.

Der «Hunger nach Körperbildern» muss gestillt werden

Das Kind kann noch nicht abschätzen und ausdrücken, wie gefährdet es ist. Erschreckenderweise sehen aber auch die Erwachsenen die Gefahr nicht, weil sie viel zu sehr in ihren eigenen alternativen Welten leben.

Wir ahnen bei der Lektüre immer mehr: Der Nachbar Ege ist einer wie Teichtmeister, ein Bilderkonsument, süchtig nach Kindern. Aber er ist darüber hinaus auch ein Bilderproduzent. Als Darsteller müssen sein eigener Sohn und eben das Nachbarskind herhalten, damit immer «frische» Bilder zur Verfügung stehen und sein «Hunger nach Körperbildern» gestillt wird.

Der Roman der Stunde: Sarah Elena Müllers Roman «Bild ohne Mädchen».

Wir werden beim Lesen weder Voyeure noch Moralisten

Ein Roman muss all seine Figuren glaubwürdig und ohne Dämonisierung entwickeln, selbst übergriffige Ungeheuer wie Ege oder seine Lebensgefährtin, die genau weiss, was abläuft, und immer erst dazu kommt, wenn schon alles vorbei ist, die Belästigung, der Griff in die Hose und so weiter. Die Erzählerin bleibt keineswegs in sicherer Deckung. Die gibt es nicht bei diesem Thema. Sarah Elena Müller wahrt auf bewundernswerte Weise die nötige Distanz, damit wir uns beim Lesen weder als Voyeure empfinden noch zum ohnmächtigen Moralisieren eingeladen werden.

Als die Mutter endlich aufwacht und wissen will, was der Nachbarsmann mit ihrer Tochter gemacht hat, die inzwischen ausgeflogen ist, antwortet er: «Je nachdem. Je nach Lust und Laune.» Er ist sich keiner Schuld bewusst, sagt: «Tempi passati.» Die Bilder auf den Bändern sind überspielt oder zu verblasst, um noch als Beweisstücke zu taugen.

«Versehentlich ein erotisches Vergnügen»

Der Nachbar Ege sucht die Schuld eher bei der Mutter: Sie hätte ihrer Tochter eben den Kontakt zu neuen Medien nicht verbieten sollen. So habe sie ihn sich anderswo gesucht. «Ein Kontakt führt zum nächsten, alles hat seinen Preis.»

Die Lebensgefährtin des Nachbarmannes gibt sich ebenso unbelehrbar. Ihr Mann dürfe «doch auch einmal einen Genuss haben». Wo käme man hin, wenn man dauernd verhindern müsse, dass man «versehentlich ein erotisches Vergnügen auslöse».

Die Autorin Sarah Elena Müller bringt eindrucksvoll zum Ausdruck, wie viel Uneinsichtigkeit, wie viel Hilf- und Sprachlosigkeit die Aufarbeitung eines Missbrauchsfalls oft erschweren oder gar verhindern. Ein starkes Début. Nach der Lektüre versteht man besser, wie jene Bilder zu Stande kommen, die die Teichtmeisters dieser Welt konsumieren.

Sarah Elena Müller: Bild ohne Mädchen. Roman, Limmat Verlag, 201 Seiten.

