De Räuber Hotzenplotz: Interview mit Nicholas Ofczarek

Kinderfilm «De Räuber Hotzenplotz»: Eine detailgetreue, zeitlose Verfilmung des Kinderbuchklassikers Nicholas Ofczarek schlüpft in die Titelrolle des Films von Michael Krummenacher. Im Interview spricht der österreichische Schauspieler über analoge Superhelden, und was Hotzenplotz mit Punkmusik gemeinsam hat. Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 05.10.2022, 19.00 Uhr

Immer auf der Lauer nach Gold: der Räuber Hotzenplotz (Nicholas Ofczarek). Bild: Walt Disney

«Kei Faxe, des mag ich nömlich nöd!», lautet das kraftvolle Credo des Schweizerdeutsch sprechenden Räuber Hotzenplotz von Regisseur Michael Krummenacher. Die literarische Vorlage, das Märchen von Otfried Preussler, zählt zu den beliebtesten Kinderbüchern und feiert in diesem Jahr sein 60. Jubiläum. Der 2013 gestorbene Autor schrieb das Kasperlitheater voller zeitloser Archetypen, als wieder einmal die Arbeit an seinem Opus magnum «Krabat» stockte.

Die Verfilmung des Schweizers Krummenacher ist werkgetreu geblieben, selbst «modernere» Elemente wie eine Mondrakete kommen in einem Hotzenplotz-Werk bei Preussler vor. Der titelgebende Räuber, bewaffnet mit sieben Messern und Pfefferbüchse, raubt der Grossmutter ihre Kaffeemühle, die so schön «Alles neu macht der Mai» spielt. Das ruft Kaspar und Seppel auf den Plan, schliesslich ist der Dorfpolizist Dimpfelmoser geistig so schlicht unterwegs, wie sein Name antönt.

«De Räuber Hotzenplotz» gelingt die Balance, eine beschauliche Geschichte ruhig und ohne Schnickschnack zu erzählen, ohne dabei altbacken auszusehen. Im Gegenteil: In jeder Szene merkt man dem Film die detailverliebte Inszenierung an; das sieht nicht plump nach Kulisse und Karneval aus wie aktuell der «Junge Häuptling Winnetou».

Der österreichische Schauspieler Nicholas Ofczarek war zuletzt der Gendarm in der Krimiserie «Der Pass», nun verwandelt er sich in den Räuber – mit Hilfe aufwendiger Maske: Zähnen wie alte Mahlsteine und künstlichen Füssen zum Barfussgehen. Ihm zur Seite stehen Hedi Kriegeskotte als gewitzte Grossmutter, August Diehl als fieser, Herdöpfel-süchtiger Zauberer Petrosilius Zwackelmann und Luna Wedler als gute Fee Amaryllis. Am Zurich Film Festival, an dem der Film aufgeführt wurde, trafen wir Ofczarek in einem Hotel im ruhigen Enge-Quartier.

Herr Ofczarek, Sie treten als Räuber Hotzenplotz in die Fussstapfen von Gert Fröbe und Armin Rohde. Wie haben Sie die Figur im Vergleich zu Ihren Vorgängern angelegt?

(Nicholas Ofczarek): Ich kann ja nur das spielen, was im Drehbuch steht. Und dieses war sehr gut geschrieben. Unser Hotzenplotz unterscheidet sich vielleicht von den vorherigen dadurch, dass eine andere Psychologie dahintersteckt. Man sieht hinter seine vorgeblich kriminelle Energie und erkennt einen Menschen, der am sozialen Leben scheitert. Er kennt es nicht, weil er keinerlei Bindungen hat. Er ist einsam, er stiehlt, um zu sammeln, und stapelt den Reichtum einfach in seiner Höhle.

Also grenzen Sie sich nicht bewusst ab, um aktuelle Bezüge herzustellen?

Also, ich mache das nicht. Es ist schliesslich nicht so, dass wir in einer Welt leben, die es wert ist, Dinge zu aktualisieren. Unsere Zeit zeichnet sich nicht gerade durch grosse Tiefe oder Emphase aus. Ich finde es gut, dass der Film «old fashioned» ist und das Publikum in eine andere Zeit entführt. Die Kinder werden heute zugemüllt mit Informationen, die nicht einmal Erwachsene verkraften können. Wir haben es beim «Hotzenplotz» eher mit analogen Superhelden zu tun und einfachen Situationen, die Raum für Fantasie lassen und nicht alles auserzählen.

Man erzählt filmisch gerade sehr viele Kinderbücher aus, oft teure Produktionen wie die beiden «Jim Knopf»-Filme ...

Ja, aber bei unserem Film gab es wenig computergenerierte Effekte. Die Unke und das Krokodil zum Beispiel sind nicht digital entstanden, sondern mechanische Puppen. Es gibt zwei Firmen in der Welt, eine in Hollywood und eine in Schweden, die die Dinger bauen können. Ich finde, es ist ein sehr liebevoller, respektvoller Film, der die Welt von Otfried Preussler erzählen will. Er ist speziell, weil er einfach und schlicht ist.

Kannten Sie die Bücher von Preussler noch von Ihrer Kindheit?

Ja klar, ich habe viel gelesen, es gab kaum Fernsehen für Kinder. Was gut war, denn ich merke anhand von E-Mails oder Briefen, dass Menschen immer weniger schriftlich formulieren können, dass der Wortschatz kleiner wird. Das Lesen animiert dazu, die Fantasie blühen zu lassen, was die Kinderfilme und die Medien zum Teil ja gar nicht mehr zulassen.

Sie haben in mehreren Schweizer Filmen wie «Sennentuntschi» oder «Die göttliche Ordnung» mitgespielt. Haben Sie das Schweizerdeutsch noch von Ihrer Kindheit in der Schweiz drauf oder müssen Sie sich das jedes Mal neu aneignen?

Ich habe zweimal in der Schweiz gelebt, dazwischen in Graz. Als ich das erste Mal nach Österreich gezogen bin, habe ich das Schweizerdeutsch komplett verloren und musste es neu lernen. Danach habe ich es nicht mehr verlernt. Angeblich spreche ich einen Ostschweizer Dialekt in der Art der 70er-Jahre, was für den Hotzenplotz gar nicht schlecht ist. (lacht)

Mit dem Regisseur Michael Krummenacher haben Sie sich im Zusammenhang mit Ihrer Figur über die Punkmusik unterhalten ...

Wenn man die Punkmusik analysiert, stellt man fest, dass sie einfach ist und hart. Und durch ihre Harmonien auch ein bisschen gefällig, was sie gleichzeitig nicht sein will. Ein bisschen wie der Hotzenplotz. Er ist ein Typ am Rande der Gesellschaft, der kriminell geboren wurde und die Räuber-Tradition des Vaters weiterführt. Er will und kann aber auch gar nicht den Normen entsprechen.

Gleichzeitig hat er neben dem Anarchischen etwas Bürgerliches ...

In ihm wohnt vielleicht eine bürgerliche Sehnsucht, an der er scheitert. Der Ausbruch ins Ungewisse aus der Bürgerlichkeit, das erstmalige Wahrnehmen von krimineller Energie für die Kinder ist ein wichtiges Thema. Und man kann so manches in diesen Räuber projizieren, irgendwie mag man den auch. Kinder sollen sich denken können: Der ist ja gar nicht ausschliesslich der Böse. Ich glaube, es ist generell in der Kunst wichtig, dass nicht alles ausformuliert wird und es noch etwas Unwägbares gibt, das man nicht mit einem Erfolgsrezept nachmachen kann. Das hat mit Herz zu tun und mit einer gewissen Offenheit.

Das war Ihr erster Kinderfilm, wie haben Sie den Dreh mit Hans Marquardt (Kasperl) und Benedikt Jenke (Seppel) empfunden?

Ich habe die Kinder absolut als gleichberechtigte Partner gesehen. Ich habe sie nicht besonders betüttelt oder ihnen irgendwelche Tipps gegeben. Kinder sind die Zukunft und man hat sie ernst zu nehmen. Letztlich geht es beim Schauspiel immer um die Bewältigung von Scham oder Angst. Wenn ich arbeite, habe ich genauso Angst, wie ein Kind Angst hat.

Hatten Sie vor dieser Rolle, einer nun wirklich populären Figur, besonders Angst?

Ich hatte grossen Respekt. Ich konnte bei dieser Produktion auch nicht viel proben. Mein erster Drehtag war der erste Tag mit Kostüm und stundenlang aufgetragener Maske und dieser besonderen Art, zu sprechen (verzieht den Mund). Da hat man schon ein paar schlaflose Nächte vorher. Und man muss sich entscheiden: Gibt man der Figur neben der äusseren Maske noch eine innere Maske zusätzlich? Es gibt den berühmten Spruch von Max Reinhardt: «Die Aufgabe des Schauspielers ist Enthüllung und nicht Verstellung.» Ein Satz, über den man lange nachdenken kann, ich glaube, ich habe ihn noch immer nicht ganz verstanden. Er klingt gut, aber was heisst das konkret? Beim «Hotzenplotz» war es wohl eher Enthüllung durch Verstellung, was mir ja Spass macht.

«De Räuber Hotzenplotz»: Ab 06. Oktober im Kino.

