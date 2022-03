Netflix und Hollywood boykottieren Russland

Umweltskandal in Goldach «Dass verbotene Substanzen verwendet werden, ist unfassbar» – WWF äussert sich zum giftigen Löschschaum im Bodensee

Der WWF St.Gallen zeigt sich in einer Stellungnahme empört über den Umweltskandal in Goldach und auch über das Vorgehen der zuständigen Behörden. Vom australischen Verpackungskonzern Amcor Flexibles Rorschach AG in Goldach sind knapp drei Tonnen giftiger Löschschaum in den Bodensee geflossen. Erst durch die Einsicht in den Strafbefehl wurde der Fall publik.