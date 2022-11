Karriere Sie hat der Ruhm nicht zerstört, im Gegenteil: Diese ehemaligen Kinderstars sind immer noch dick im Business Nach dem Tod des US-Sängers Aaron Carter am 5. November tauchten lange Listen mit ähnlich traurigen Schicksalen ehemaliger Kinderstars auf. Es geht aber auch anders: Es gibt genug Künstlerinnen und Künstler, die die Kurve gekriegt haben. Eine Auswahl. Rahel Empl Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Die Rolle der beiden Zauberschüler Harry Potter und Hermine Granger wird wohl für immer an ihnen kleben bleiben. Aber Daniel Radcliffe und Emma Watson sehen es heute positiv – und sind immer noch ziemlich erfolgreich. Warner Bros/Courtesy Everett Col / www.imago-images.de

In den 1990er-Jahren gerieten Tausende Kinder und Jugendliche angesichts seiner Musik, Auftritte und nicht zuletzt seines süssen Aussehens wegen in einen kollektiven Rausch. Vergangenen Samstag ist der US-Amerikaner Aaron Carter einsam und vermutlich unter Drogeneinfluss in der Badewanne ertrunken.

Aaron Carter im Februar 2022. Gabe Ginsberg / Getty Images North America

Mit dem 34-Jährigen Bruder von Nick Carter («Backstreet Boys») ist ein weiterer ehemaliger Kinderstar auf tragische Weise aus dem Leben geschieden. Die Liste gefallener Künstlerinnen und Künstler, die wie Carter früh durchstarteten – sein erstes Album veröffentlichte er mit acht Jahren – ist lang. Im deutschsprachigen Raum werden Erinnerungen an Silvia Seidel wach.

Sie mimte 1987 die Ballett-Tänzerin Anna in der gleichnamigen Weihnachtsserie im deutschen Fernsehen:

«Nach <Anna> stand ich unter Schock, wie nach einem Unfall. 15 Jahre hat es gedauert, bis ich aufgewacht bin. Es passierte damals einfach zu viel in zu kurzer Zeit. Diese Rolle hat mir mein Leben versaut»

Das sagte die Schauspielerin anno 2011 einem Magazin. Ein Jahr später nahm sich Seidel das Leben. Sie wurde nur 42 Jahre alt.

Um Silvia Seidel gab es Ende der 1980er-Jahre einen Riesenhype. Youtube

Solche Fälle heizen die Meinung an, dass früher Ruhm grundsätzlich der Persönlichkeit eines Menschen schadet. Es gibt indes zahlreiche gute Argumente, die gegen solch pauschale Einschätzungen sprechen. Sie heissen zum Beispiel Kristen Stewart, Natalie Portman oder Justin Timberlake (siehe Liste unten). Sie und viele weitere ehemalige Kinderstars sind bis heute erfolgreich im Showbusiness unterwegs. Und das ziemlich skandalfrei.

Vieles hängt von den Eltern und dem Charakter ab

Warum aber schaffen es die einen, sich von früheren Erfolgen zu emanzipieren und sich zu einem gereiften Star zu entwickeln, während andere in Bedeutungslosigkeit versinken oder mit Depressionen und Drogensucht zu kämpfen haben? Die Erziehung würde eine wichtige Rolle spielen, sagt Philipp Ramming, pensionierter Kinderpsychologe und ehemaliger Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologie:

«Wächst das Kind in einem geschützten Umfeld auf, das die persönliche Weiterentwicklung begünstigt und das Liebe nicht mit Leistung gleichsetzt, stehen die Chancen gut, den frühen Ruhm unbeschadet zu überstehen.»

Auch ein angeborener starker Charakter und Resilienz könnten sich günstig auswirken, so Ramming weiter. «Das Kind muss die Möglichkeit haben, weitere Ziele eigenständig setzen zu können und darf nicht durch die Eltern, die Presse und sein Image fremdbestimmt werden.» Gerade dieser Kontrollverlust könne traumatische Folgen haben. «Und wenn dann spätestens in der Pubertät der Erfolg ausbleibt, ist da die grosse Leere. Und diese Leere muss dann irgendwie kompensiert werden.»

Kristen Stewart

Imago

Die heute 32-Jährige sog Hollywood bereits mit der Muttermilch auf: Stewart, Tochter eines TV-Produzenten und einer Drehbuchautorin, hegte früh den Wunsch, Schauspielerin zu werden. Mit acht Jahren stand sie erstmals vor der Kamera; vier Jahre später kam der Durchbruch mit ihrer Rolle in «Panic Room» an der Seite von Jodie Foster. 2008 wurde sie als Folge der Filmreihe Twilight zum international umschwärmten Teenie-Idol. Trotz der jahrelang anhaltenden Hysterie um sie und Co-Star Robert Pattinson blieb sie cool und konzentrierte sich auf die Weiterentwicklung ihrer Schauspielkunst. Gegenwärtig gilt sie als bestbezahlte Aktrice Hollywoods. Zudem hat sie als bisher einzige US-Amerikanerin den «César», das französische Pendant zum Oscar, gewonnen – für ihre Darstellung in «Die Wolken von Sils Maria». Trotz des Rummels blieb sie sich selbst immer treu, betont Stewart, die mit einer Drehbuchautorin verlobt ist. Eigenwillig ist sie auch. Dazu gehört, dass sie an Filmfestivals auch mal barfuss auftritt.

Justin Timberlake

Getty Images

Der Stern des Sohnes eines Chorleiters aus einem Kaff nahe Memphis, Tennessee, ging auf, als er zehn Jahre alt war. In der TV-Show Mickey Mouse Club wirkte der US-Amerikaner ab 1990 als Sänger und Moderator – neben Britney Spears und Christina Aguilera. Der internationale Durchbruch folgte 1996 als Sänger der Boygroup *NSync. Heute ist der 41-jährige Timberlake als Solokünstler konstant erfolgreich und nahezu skandalfrei unterwegs, sieht man mal vom «Nipplegate» mit Janet Jackson und Seitensprunggerüchten ab. Seit zehn Jahren ist er mit der Schauspielerin Jessica Biel verheiratet und hat mit ihr zwei Söhne. Den Showbiz-Wahnsinn gleiche er «mit dem echten Leben aus», wie er mal einem Magazin sagte. Er verbringe viel Zeit mit der Familie: «Viele Stars werden irgendwann Sklaven ihres Erfolgs. Denken, jetzt, da sie ganz oben angekommen sind, müssen sie für immer dort bleiben und kämpfen wie besessen dafür. Ich setze mich diesem Druck ganz bewusst nicht aus.»

Emma Watson und Daniel Radcliffe

Emma Watson. Getty Images Europe

Anstatt sich zu grämen, dass die Rolle der Zauberschüler in «Harry Potter» für immer an ihnen kleben wird, sehen es die einstigen Kinderstars aus England positiv: Watson, 32 Jahre alt, hat inzwischen ein abgeschlossenes Literaturstudium im Sack, gehört zur Starriege Hollywoods und engagiert sich als UN-Sonderbotschafterin für Frauenrechte. Sie konstatierte einst, dass es schwierig gewesen sei, unter dem «strengen Blick» der Öffentlichkeit aufzuwachsen. Dennoch wolle sie nicht, dass man die von ihr dargestellte Figur der Hermine Granger vergesse: «Ich bin wirklich stolz auf sie.»

Daniel Radcliffe Getty Images Europe

Auch der 33-jährige Radcliffe gibt zu, dass die jungen Jahre im Rampenlicht alles andere als einfach gewesen seien. Heute fokussiert er auf ausgefallene Rollen jenseits des Mainstreams – ganz bewusst. Er geniesse diese Freiheit: «Ich habe das grosse Glück, spielen zu können, was mir Spass macht», sagte er vor wenigen Tagen dem «Hollywood Reporter».

Natalie Portman

WireImage

Sie war 13 Jahre alt, als sie einem Killer ewige Liebe schwor. Die gefeierte Rolle der Mathilda im Kultfilm «Léon – Der Profi» war zugleich ihre erste – Portman setzte sich gegen 2000 Bewerberinnen durch. Danach trat die israelisch-amerikanische Schauspielerin in diversen Blockbustern auf, jedoch auch in Low-Budget-Filmen und im Theater. Dazu sagte die heute 41-Jährige mal in einem Interview: «Ich bin für alles offen; offen für das Leben!» Zwischenzeitlich zog sie sich gar vom Showbiz zurück und studierte Psychologie in Harvard. 2012 gewann die überzeugte Veganerin den Oscar als beste Hauptdarstellerin in «Black Swan»; im Rahmen der Filmarbeiten lernte sie den Tänzer Benjamin Millepied kennen, mit dem sie nun seit zehn Jahren verheiratet ist. Heute ist die zweifache Mutter auch als Regisseurin aktiv, engagiert sich für Tier- und Umweltschutz und gegen Armut.

Die Olsen-Zwillinge

Mary-Kate (links) und Ashley Olsen Getty Images

Die beiden Amerikanerinnen brechen wohl jeden Altersrekord: Ashley und Mary-Kate Olsen traten bereits als Babys in den späten 1980er-Jahren in der TV-Serie Full House auf und wurden dabei weltberühmt. Mit fünf Jahren hatten sie ihre eigene Vermarktungsfirma, durch Merchandising-Artikel verdienten sie Millionen und Abermillionen. Es folgten diverse Kinder- und Jugendfilme, ehe sich die heute 36-Jährigen aus dem Filmbusiness zurückzogen. 2006 gründeten die «Olsen-Twins» das hochpreisige Modelabel The Row. Für ihre Entwürfe erhalten sie regelmässig Auszeichnungen, gehören zur Elite der US-Designergilde.

Miley Cyrus

GC Images

In wenigen Tagen feiert die US-Sängerin ihren 30. Geburtstag – und kann dabei schon auf eine lange Karriere zurückblicken: Die Tochter des Countrystars Billy Ray Cyrus avancierte mit 14 Jahren in der Disney-Serie Hannah Montana singend und schauspielernd zu America’s Sweetheart. Vier Jahre später hatte sie 134 Millionen Dollar auf dem Konto. Des prüden Popsternli-Images entledigte sie sich danach mit freizügigen und betont vulgären Auftritten sowie clever inszenierten Skandälchen, indem sie sich etwa auf der Bühne einen Joint anzündete. Dem Erfolg tat dies keinen Abbruch: Cyrus landet regelmässig Charthits, 100 Millionen Tonträger hat sie bis dato verkauft. Ausserdem folgen ihr über 180 Millionen Fans auf Instagram.

