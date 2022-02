Kampf um Fakten Podcasts starteten als sympathisches Medium für Tech-Nerds – jetzt werden sie für die Macher zunehmend zum Problem Bild: Getty Jeder kann auf Sendung gehen: Podcasts sind die Demokratisierung des Radios. Doch Streaming-Giganten wie Spotify wittern in ihnen das grosse Geschäft. Das hat Folgen für die Podcaster: Einfach draufloslabern kann böse enden. Julia Stephan 03.02.2022, 23.22 Uhr Merken Drucken Teilen

Was ist im Internet mächtiger: Das Wort oder die Musik? Zur Entscheidung herausgefordert hatte letzte Woche der kanadische Musiker Neil Young. Er stellte dem Unternehmen Spotify ein Ultimatum: Der Streaming-Gigant solle sich von dem Falschinformationen über Covid-19 verbreitenden Podcaster und Kampfsportler Joe Rogan trennen. Andernfalls ziehe Young seine Musik von der Plattform ab. «Sie können Rogan oder Young haben. Nicht beide», erklärte der Musiker öffentlich. Young, der als Kind an Kinderlähmung erkrankte, unterlag.

Das junge Spotify-Publikum muss sich seine Klassiker künftig woanders suchen. Die Episoden, in denen Rogans Gäste ihre wirren Weltansichten kundtun, werden im Podcast «The Joe Rogan Experience» hingegen weiterhin eifrig geklickt. Auch 270 Wissenschaftler und Mediziner konnten Spotify Ende Jahr mit einem offenen Brief nicht dazu bewegen, härter gegen Falschinformationen in Rogans Podcast vorzugehen. Immerhin versprach der Konzern nach Youngs Intervention, die Folgen über Covid-19 künftig mit Warnmeldungen zu versehen.

Podcasts zahlen sich aus

Wem jede Woche Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer Gehör schenken, der hat im Geschäft um Aufmerksamkeit und Einfluss die Nase vorn. Erst 2021 hatte Spotify gemäss Medienberichten sich für 100 Millionen Dollar die Exklusivrechte an «The Joe Rogan Experi­ence» gesichert. Der Streaming-Gigant investiert seit Jahren ins Podcastgeschäft. Er kauft Produktionsfirmen und geht Partnerschaften mit Verlagen ein. Er bindet prominente Figuren mit Exklusivverträgen an sich. Man will sich abgrenzen von den anderen Streamingriesen Amazon und Apple, die ein ähnliches musikalisches Angebot führen.

Es ist auch ein Versuch, sich vom Musikgeschäft finanziell unabhängiger zu machen. Spotify gibt geschätzt zwei Drittel seiner Musikeinnahmen an Labels und Verwertungsgesellschaften weiter. Podcast-Eigengewächse sind für den Streaming-Riesen wesentlich lukrativer.

Der Anspruch der Hörer an die Qualität sei in den letzten drei Jahren stark gestiegen, sagt der Schweizer Podcast-Produzent Nico Leuenberger. «Wer 1000 Franken ins Equipment investiert und sich in der offenen Podcast-Community Hilfe holt, der kann aber auch von zu Hause aus eine Qualität erreichen, die einem Studio nahe kommt», findet er. Für amateurhafte Podcasts gebe es auf diesem sich stets weiter professionalisierenden Markt keinen Platz mehr.

Auch halbe Ohren hören zu

Es ist diese beidseitige Potenzierung von Vorteilen auf der Hörer- wie auf der Produzentenseite, die den Podcast-Markt stark aufgeheizt hat. 2019 gab es auf Spotify weltweit 500 000 Podcasts. Ein Jahr später sind es fast zwei Millionen. Und es ist noch Luft nach oben. Podcasts funktionieren auch dann, wenn alle anderen Sinne blockiert sind. Auch mit halbem Ohr hört man immer noch zu. Eine durchschnittliche Podcasthörerin putzt ihr Badezimmer, fährt Auto oder checkt ihre E-Mails. Und weil man Menschen ungern unterbricht, fällt es auch schwerer, einem Podcast so einfach die Aufmerksamkeit zu entziehen wie einem Zeitungsartikel.

«70 bis 80 Prozent der Hörerinnen und Hörer sind bei einer gut produzierten Episode auch nach einer halben Stunde noch dabei», bestätigt auch Podcastproduzent Nico Leuenberger. Podcasts erzeugen eine ähnliche Sogwirkung wie eine gut gemachte Serie. Nicht wenige Schweizer Comedians nutzten das Format, um in der Pandemie präsent zu bleiben. Man denke an Stefan Büsser und seinen «Hockdown»-Podcast mit Mr. Corona Daniel Koch.

Dabei war der Podcast zu Beginn der Nullerjahre noch ein Tool für Tech-Nerds gewesen, die sich im Labermodus über Suchmaschinen austauschten. Auch Joe Rogans Podcast hat in Folge eins seiner heute auf 1770 Gespräche angewachsenen Bibliothek noch den Charme des Handgestrickten. Noch nicht als Interview-Podcast konzipiert, der so mächtig ist, dass Prominente wie Elon Musk mit ihren Auftritten kiffend den Kurs ihrer eigenen Aktien beeinflussen, ging er als simpler Life-Stream an Weihnachten 2009 für drei Stunden on air. Rogan beantwortet mit seinem damaligen Co-Moderator Fragen, die ihnen die Hörer auf Twitter stellen.

Einen nicht unerheblichen Teil der Sendezeit verbringen die zwei live mit dem Lösen technischer Probleme. Sie tun das, was man in der Szene heute einen «Laberpodcast» nennen würde. Wenn die Schweizer Moderatorin Gülsha Adilji sich mit der deutschen Comedienne Lena Kupke in ihrem Podcast «Eisenmangel» über ihren Menstruationszyklus unterhält und dabei so tut, als sei man unter sich, dann knüpft sie an diese Tradition aus der Gründerzeit an, wenn auch wesentlich mitreissender. Im Unterschied zu Rogan erhält Adiliji von Spotify aber kein Geld. «Dafür bräuchte ich vermutlich einen Vertrag mit dem Streamingdienst», sagt Adiliji.

Die einzige Schweizerin, die einen solchen Exklusivvertrag besitzt, ist die Comedienne Hazel Brugger. Mit ihrem Mann Thomas Spitzer produziert sie für die Plattform den Podcast «Nur verheiratet», in dem auch mal Hazels Mama zu Gast ist.

Laberpodcasts liegen im Trend

Die erwähnten Laberpodcasts leben vom Charisma ihrer Gastgeber, von ihrem authentischen Auftreten und von der zwischenmenschlichen Wärme. Der Rest ergibt sich von selbst. Häufig ziehen solche Formate genau diejenigen an, die ihr Leben im Podcast gespiegelt sehen.

Auch die Community-Idee aus der ersten Folge von Rogan und Redban hat bis heute überlebt. Im Schweizer Elternpodcast «Rotzphase» etwa können die Zuhörer via Whats­App mit den Hosts in Kontakt treten. Daneben boomen True-Crime-Formate, Features und Podcasts, die der reinen Wissensvermittlung dienen.

Fakten sind nebensächlich

Das Herausstellen des Amateurhaften, das die Szene inzwischen professionalisiert hat, gehört zu diesem Business seit eh und je dazu. Wer den US-amerikanischen Podcast «Stuff you should know» kennt, weiss, dass die zwei sympathischen Dudes, die sich Woche für Woche für ihre Diskussionen über populäre Themen in wissenschaftliche Aufsätze reinknien, nicht immer auf der Höhe der Fakten sind. Podcasts bewegen sich in dieser Grauzone zwischen Unterhaltung und Wissensvermittlung. Als Joe Rogan sich letzte Woche in einer Videobotschaft an seine Fans meldete, versprach er zwar, über seine Gäste künftig besser zu recherchieren, sagte aber auch:

«Ich bin nur ein Mensch, der mit anderen Menschen interessante Gespräche führt.»

Joe Rogan

Stand-up-Comedian und Podcaster Bild: Getty

In einem kommerzialisierten Umfeld wie dem von Spotify wird das zum Problem. Das rebellische Medium Podcast, das für jeden als Sprachrohr offen steht, ist plötzlich Aushängeschild einer Plattform.

Der Rechtspopulist Steve Bannon weiss um diese Macht. Mit seinem Podcast «War Room» unterwandert er beim Konkurrenten Apple seriöse Nachrichten. Während Twitter einen wie er längst verbannt hat, scheinen die Streamingriesen gerade erst zu begreifen, dass sie als Podcastproduzenten eine Verantwortung besitzen.

Der deutsche Satiriker und Spotify-Podcaster Jan Böhmermann liess seinem Ärger über seinen Arbeitgeber jüngst freien Lauf. Ein «zivilisatorischer Rückschritt» nennt er den Entscheid für Rogan und gegen Young. «Viele Menschen erreichen heisst nicht, dass es auch qualitativ Sinn macht.»