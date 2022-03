Mike Müller und Bluesmax erhalten Kabarett-Preise

Kabarettpreise Mike Müller und Bluesmax erhalten zwei Ehrenpreise der Oltner Kabarett-Tage Am 11. Mai 2022 starten die 35. Oltner Kabarett-Tage mit 50 Künstlerinnen und Künstlern. Dieses Jahr erhält Mike Müller den «Cornichon»-Preis und Bluesmax den Ehren-«Cornichon». Hansruedi Kugler 16.03.2022, 18.00 Uhr

Mike Müller (links) in seinem Soloprogramm «Heute Gemeindeversammlung» und Bluesmax alias Max Werner Widmer (rechts). pd / zvg

Das älteste Satire-Festival der Schweiz hat zwar «Junge Kabarett-Kunst» als diesjähriges Motto gewählt. Preise erhalten jedoch zwei etablierte Kabarettisten, die deutlich Ü50 sind. Der seit «Giacobbo-Müller» und «Der Bestatter» medial omnipräsente Mike Müller hat nämlich Jahrgang 1963. Auf Twitter macht er sich als scharfzüngiger, streitlustiger Politsatiriker zwar ein paar Feinde, in der Deutschschweiz ist er jedoch mit seinem humoristischen Soloprogramm «Heute Gemeindeversammlung» in unzähligen Dorfsälen und Kleintheatern auch zum volksnahen Schauspieler geworden.

Der «Cornichon»-Preis ist mit 10 000 Franken dotiert. Die Kabarett-Tage Olten bezeichnen Müller als «Hansdampf in allen Gassen, und das im besten Sinne.» Ob Komik, Satire, Schauspiel, Parodie - Müller ist im Film, im Fernsehen, auf der Bühne und auch auf Youtube ein Publikumsliebling. Die liebevolle Überzeichnung etwa seines tumben, schlauen Bauern «Wermelinger» oder seine charmante Parodie von Peter Bichsel sind dafür Belege. In seinem neuen Soloprogramm «Erbsache - Heinzer gegen Heinzer gegen Heinzer» schlüpft er wieder in mehrere Rollen. Das Programm zeigt er auch am 11. Mai an den Kabarett-Tagen Olten.

Der Melancholiker mit Hut und Bluesgitarre

Noch ein Stück älter ist der diesjährige Preisträger des Ehren-«Cornichon». Dieser Preis wird alle fünf Jahre verliehen. Bluesmax alias Max Werner Widmer hat Jahrgang 1951 und steht seit 1977 als hintersinniger Geschichtenerzähler mit Gitarre und lakonischem Witz auf den Kleinbühnen. Und wenn er mit rauchiger Stimmer über einen Loser erzählt: «Nu de Goldfisch isch no do - i de Poscht ein Brief, e Mahnig», ist die skurrile Melancholie des Blues auch in den Schweizer Stuben angekommen - musikalisch immer unterlegt mit deftigem Gitarrenblues.

Sein Markenzeichen: Der etwas zu kleine Trilby-Hut mit schmaler Krempe. In seiner langen Laufbahn hat er mit Max Lässer, Joachim Rittmeyer, Paul Steinmann zusammengearbeitet. Die Kabarett-Tage ehren Widmer, weil dieser «mit seinen melancholisch-lustigen Texten und Liedern eine eigene Musikkabarett-Richtung beschrieben hat». Geld gibt's für den Ehren-Cornichon jedoch keines.

Oltner Kabarett-Tage: 11.-21. Mai, verschiedene Spielorte in Olten.