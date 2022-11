«Jung, wild & sexy: Refilled»: Das passiert in Folge drei

Justin will seine Annäherungsversuche zu der 19-jährigen Nilu aus Zürich fortführen, doch nicht ohne das Einverständnis seines besten Freundes Roberto. Beim gemeinsamen Grillabend geht es dann ans Eingemachte – Wer in der Gruppe ist wohl noch Jungfrau? Im Club gerät besonders Justin, der sonst nur Körbe kassiert, ziemlich unter Druck – wird es ihm endlich gelingen, bei den Girls zu landen? Und was treiben Anna und Tim, die zu zweit in der Villa zurückgeblieben sind? Was die jungen Wilden auf Zypern alles anstellen, siehst du jeden Mittwoch exklusiv auf oneplus.

16.11.2022, 06.00 Uhr