Frank Zappa Avantgardist Jubiläum

Jubiläum Im Rausch von Frank Zappa: Vor 50 Jahren wurde sein Ruf als ewiger Avantgardist begründet Ein Boxset erinnert an die epochalen Platten, die der exzentrische Musiker nach den Katastrophen von Montreux und London schuf. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 22.12.2022, 14.37 Uhr

Frank Zappa: Avantgardist und Enfant terrible. zvg

Der Casino-Brand in Montreux gilt als der berühmteste Rauch der Rockgeschichte. Als 1. August-Feuer für den Rock in der Schweiz. Die tragische Geschichte wird aber meist aus der Sicht der englischen Hard Rock-Band Deep Purple erzählt, die mit «Smoke On The Water» einen Welthit und die Hymne zum Casinobrand schuf. Fast etwas vergessen geht dabei die Geschichte des Musikers, der an diesem 4. Dezember im eigentlichen Auge des Feuers, auf der Bühne des Casinos in Montreux, stand: Frank Zappa.

Das Konzert von Frank Zappa in Montreux 1971, das in der Katastrophe endete. Zvg / zvg

Der exzentrische Musiker und seine Band haben das Inferno am Genfersee zwar überlebt, das ganze Equipment samt Instrumenten fiel aber den Flammen zum Opfer. Überhaupt: Das Leben von Zappa stand in diesem Dezember unter einem schlechten Stern. Denn nur wenige Tage später stiess ihn ein wütender Fan an einem Konzert im Londoner Rainbow Theatre von einer drei Meter hohen Bühne. Erste Meldungen, wonach Zappa tödlich verunglückt sei, erwiesen sich zwar falsch, aber die Verletzungen waren so gross, dass er sich die kommenden neun Monate im Rollstuhl bewegen musste und sein Leben lang mit chronischen Rückenschmerzen zu kämpfen hatte. «Ich hatte eine Wunde am Kinn, ein Loch in meinem Hinterkopf, eine gebrochene Rippe und ein gebrochenes Bein. Ausserdem war ein Arm gelähmt,» schrieb Zappa in seiner Autobiografie.

Zappa wandte sich wieder dem Jazz zu

Aber auch musikalisch hatte der Katastrophenwinter für Zappa einschneidende Auswirkungen. Er musste die Tour abbrechen und seine parodistische Rockband mit den umwerfenden Sängern Howard Kaylan und Mark Volman der ehemaligen Band «The Turtles» («Happy Together» und «Elenore») auflösen.

Zappa zog sich in sein Haus in Kalifornien zurück, um sich auszukurieren, blieb aber nicht untätig. Er stürzte sich in komplexeste Kompositionen und stellte eine rund zwanzigköpfige neue Band mit Musikern aus der Jazzszene mit zum Teil ungewöhnlichen Instrumentierungen zusammen: Viele Blasinstrumente, aber auch Hawaii- und Pedalsteel-Gitarren, Glockenspiel, Waschbrett und elektrische Bettfedern(!). Ergebnis dieser Phase von 1972 waren die beiden Alben «Waka/Jawaka» und «The Grand Wazoo».

Nach einer eher rockigen Phase wandte sich Zappa also wieder jazzigen Sphären zu, die er 1969 auf den Alben «Uncle Meat» und «Hot Rats» schon mal angedeutet hatte, ging aber diesmal viel weiter. Mehrere Kritiker verglichen die Alben mit dem epochalen «Bitches Brew» von Miles Davis. An seiner Seite hören wir den Tastenmann George Duke, der sich in jener Zeit intensiv mit den neusten Sounds aus der Welt der Keyboards beschäftigte. Wir finden aber auch bekannte Musiker aus dem Jazzumfeld wie die Saxofonisten Tony Ortega und Ernie Watts sowie den Posaunisten Billy Byers.

Rückblickend ist jene Phase für das Werk von Zappa eine Zäsur. Er verbindet Elemente von Rock mit Jazz, verwendet Overdubs sowie Kompositionstechniken der zeitgenössischen klassischen Musik. Auf dem siebzehn-minütige Stück «Big Swifty» zum Beispiel experimentiert Zappa mit ungeraden Rhythmen. Von einem 7/8 wechselt es zu einem 3/4-Takt, danach von 5/8 zu 6/8-Takt, bis das Stück im Chorus endlich in einen vertrauten 4/4-Takt mündet. Damals wird sein Ruf als ewiger Avantgardist begründet.

«Jazz is not dead, it just smells funny»

Der 1993 verstorbene Zappa fühlte sich von der Experimentierlust des Jazz angezogen, kokettierte immer wieder mit dem Jazz, liess sich aber stilistisch nie vereinnahmen. Nur zwei Jahre später, dokumentiert auf dem Album «Roxy & Elsewhere» (1974), liess er sich zum vielzitierten Satz hinreissen: «Jazz is not dead, it just smells funny» (Jazz ist nicht tot, er riecht nur komisch).

50 Jahre danach ist diese ebenso ereignisreiche wie kreative Schaffensperiode auf einer 4-CD-Edition neu aufgelegt worden. Wir hören «Outtakes», alternative Takes wie Demo-Aufnahmen, aber auch Konzertmitschnitte unter anderem mit dem Posaunisten Glenn Ferris, der auch in der Schweiz tiefe Spuren hinterlassen hat. Wir versinken im Zappa-Rausch.

Frank Zappa: Waka/Jawaka And The Grand Wazoo (50th Anniversary Edition, 4 CDs + Blu-ray).

