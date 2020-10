Interview «Jetzt luege mer, was kommt!»: Wie der St.Galler Choreograf Martin Schläpfer eine der grössten Compagnien der Welt leitet Mitten in der Coronakrise übernahm der St.Galler Choreograf Martin Schläpfer eine der grössten Ballettcompagnien: Seit 1.September ist er Direktor des Wiener Staatsballetts mit 103 Tänzerinnen und Tänzern. Wie ist er gestartet in Wien? Julia Nehmiz 27.10.2020, 05.00 Uhr

Martin Schläpfer ist seit September Direktor des Wiener Staatsballetts. Hier probt er «4», seine Choreografie zu Mahlers 4. Symphonie soll am 24.November in Wien uraufgeführt werden. Bild: Wiener Staatsballett / Ashley Taylor

Am 1.September war sein offizieller Start: Martin Schläpfer (61) ist jetzt Direktor des Wiener Staatsballetts. Dazu gehören die Compagnien der Staatsoper und der Volksoper sowie die Ballettakademie. Der St.Galler Choreograf leitete zuvor elf Jahre das Ballett am Rhein in Düsseldorf und Duisburg, dem er zu Weltruhm verhalf. Auch er selber ist mehrfach preisgekrönt, unter anderem erhielt er 2019 den Grossen Kulturpreis der St.Gallischen Kulturstiftung. An einem Mittwochabend findet er nach Filmaufnahmen Zeit für ein Telefoninterview. Er spricht bedacht, aufmerksam, in seiner typischen deutsch-englischen Mischung über seine Arbeit.

Seit acht Wochen sind Sie nun im neuen Amt. Wie erleben Sie Wien?

Martin Schläpfer: Wien ist eine unglaubliche Kunststadt, das spürt man an jeder Ecke. Das Interesse an unserer Arbeit und auch an uns ist riesig. In Düsseldorf müsste man lange Taxi fahren, bis einer einen erkennt. Hier ist mir das gleich in den ersten Tagen passiert. Es ist schon schön, wie wichtig Kultur hier ist.

Martin Schläpfer, Direktor Wiener Staatsballett Bild: Tillmann Franzen

Aber mit gleich drei Direktionsposten, das klingt nach ziemlich viel Arbeit.

I wouldn’t mind working a bit less (lacht). Ich arbeite wieder wie ein Hornochse, das bringt die Position mit sich, da muss man sich auch wieder stählen. Ein Direktionsposten ist mit viel Verantwortung verbunden. Aber ich bin froh, hier zu sein. Im Ballettsaal haben wir eine wunderschöne Energie, alle sind sehr schnell zusammengewachsen.

Im Ballettsaal ist es schön, frisch, hingebungsvoll.

Ich habe das Gefühl, wir haben es gut.

Ihr Start fiel mitten in die Coronapandemie. Wie gehen Sie und Ihre Compagnie damit um?

Wir sind dankbar, dass wir proben und tanzen dürfen. Dass wir keine Coronastücke und noch keinen Coronaspielplan machen müssen. Wir proben völlig normal, sonst könnten wir gar nicht die grossen Ballettabende machen. Wir sind eine der wenigen Compagnien weltweit, die normal auftreten darf. Andere haben den Betrieb eingestellt.

Probe im Ballettsaal: Adi Hanan und Andrey Kaydanowskiy in Martin Schläpfers «4». Bild: Wiener Staatsballett / Ashley Taylor

Was sind die Auflagen für diese Normalität?

Die Bundestheater-Holding gibt ein Vermögen aus, um uns alle wöchentlich durchzutesten, jetzt vor der Mahler-Ballettpremiere sogar zwei Mal pro Woche. Es ist grossartig, wie sich unser Intendant Bogdan Roscic mutig-fordernd dafür einsetzt, dass wir spielen können. We’re extremly luxurious. Zudem wird täglich Fieber gemessen, im Haus wird Maske getragen. Aber natürlich ist da auch die Angst, können wir, können wir nicht...

Beeinflusst die Pandemie Sie auch künstlerisch?

Ja, das tut es. Im neuen Stück wird es vielleicht ein paar Zitate dazu geben. Im Wirrwarr von Ratschlägen, Entscheidungen, Meinungen muss sich das Ganze erst einmal setzen. Wir nehmen es Tag für Tag.

Aber ich habe das Gefühl, hier herrscht eine grosse Ruhe. Wien hat eine geerdete Energie.

Mir gefällt auch die grosse Sinnlichkeit der Stadt, das Sitzen in Caféhäusern.

Sie sitzen im Caféhaus?

Bis jetzt war ich noch in keinem. Ich bin ja noch nicht lange hier, es ist erst Ende Oktober. Aber ich gehe vorbei und schaue die Leute an, die drin sitzen, das ist auch schön.

Probenfoto: Martin Schläpfer beim Erarbeiten von «4» mit seiner Compagnie in Wien. Bild: Wiener Staatsballett / Ashley Taylor

Wie sieht denn ein typischer Tag von Ihnen aus?

In der Regel stehe ich um 6 Uhr auf, ich nehme es relativ gemütlich, ich will nicht hetzen müssen. Als Erstes mache ich Übungen gegen die Gelenkschmerzen. Dann bereite ich zu Hause meine Proben vor. Aktuell für meine Uraufführung «4» zu Mahlers 4.Symphonie. Um 9 Uhr ist die erste Sitzung. Dann gebe ich Training, in der Staatsoper oder in der Volksoper. Anschliessend sind Proben, Meetings, und schon ist es Abend. Usually geht mein Tag bis 21 oder 22 Uhr. Wenn ich Glück habe, komme ich zum Einkaufen.

Warum nur mit Glück?

Es ist für mich ein Desaster, dass die Supermärkte in Wien bereits um 20 Uhr schliessen. In Deutschland sind sie bis 22 Uhr, viele bis 24 Uhr geöffnet, das kam mir entgegen.

Sind Sie in Wien schon etwas heimisch geworden?

Es fühlt sich richtig an, hier zu sein. Aber Heimat? Ich bewege mich einfach nur im beruflichen Umfeld. So richtig ankommen werde ich dann, wenn ich mit der Kunst eine Verbindung zum Publikum hinbekomme. If it rocks. Die Sprache, die Tanzkunst treibt mich um – can it communicate with the people? Der 24.November wird der Beginn sein des Ankommens.

Martin Schläpfer choreografiert «4» für alle 103 Tänzerinnen und Tänzer des Wiener Staatsballetts, also für die Compagnien der Staatsoper und der Volksoper, die bei ihm zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne stehen werden. Bild: Wiener Staatsballett / Ashley Taylor

Da feiert Ihre Choreografie «4» Uraufführung. Warum haben Sie damit nicht die Spielzeit eröffnet?

Das war in der kurzen Zeit bis zur Eröffnung nicht möglich. In drei Wochen kann ich kein Stück kreieren mit einem neuen Ensemble. Und die Tänzer standen seit März nicht mehr auf der Bühne. Deswegen sind wir mit Wiederaufnahmen gestartet. Das war komplex genug. Für Mahler werden jetzt zum ersten Mal alle 103 Tänzerinnen und Tänzer von Staatsoper und Volksoper gemeinsam auf der Bühne stehen.

Was sind Ihre Träume für die Zukunft?

Ich gehe Schritt für Schritt nach vorne. Klar habe ich als Direktor viele Träume, Visionen ist ein zu grosses Wort. Ich möchte auf diesen grandiosen Bühnen sämtlichen Tanz zeigen, gut und relevant, von Klassik bis modern. Im Idealfall mit einer Compagnie, in der alle beides gerne machen und können. Ja, ich träume davon, gutes Ballett zu machen, die hohen Ansprüche zu erfüllen. Jetzt luege mer was kommt!

Am Donnerstag, 29.10., streamt das Wiener Staatsballett von 15–15.45 Uhr live aus den Proben zu Martin Schläpfers «4»: facebook.com/WienerStaatsballett