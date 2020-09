Porträt «Jeder mitschuldig ist am Holocaust, der nichts dagegen unternommen hat»: Warum der Wattwiler Samuel Gossweiler ein Buch über den umstrittenen Kunstmaler Willy Fries geschrieben hat

1945 veröffentlichte der Wattwiler Kunstmaler Willy Fries sein provozierendes Werk «Die Passion». Samuel Gossweiler war davon auch 70 Jahre später noch so begeistert, dass er zuerst seine Maturaarbeit und nun ein Buch über Fries schrieb. Mirjam Bächtold 23.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Samuel Gossweiler mit seinem frisch gedruckten Buch über Willy Fries.

Michel Canonica

«Jesus lebt» hat jemand mit schwarzem Marker auf die Holzbank vor der Kantonsschule Wattwil geschrieben. Samuel Gossweiler legt ein Buch über den Schriftzug, auf dessen Cover Jesus die Dornenkrone aufgesetzt wird – nicht von Pharisäern, sondern von Schweizer Soldaten zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das Bild stammt vom Wattwiler Kunstmaler Willy Fries. Als Künstler, Zeitkritiker und Staatsfeind wird er im Buchtitel bezeichnet.

Geschrieben hat das Buch Samuel Gossweiler, erschienen ist es im Toggenburger Verlag. Er schildert darin Willy Fries’ Werdegang sowie die Entstehung des berühmten Werks «Die Passion», die den Leidensweg Christi in die Zeit des Nationalsozialismus und in die Schweiz verlegt. Ausgangpunkt für das Buch war die Maturaarbeit, die der 20-Jährige Ende 2018 fertiggestellt hat. Später schrieb er sie noch weiter für die Teilnahme bei Schweizer Jugend forscht. Bei diesem nationalen Wettbewerb wurde er ausgezeichnet. Er sagt:

«Mein Umfeld ermutigte mich, das Projekt noch weiterzuverfolgen, aber dass ein Buch daraus wird, hätte ich zu Beginn nie gedacht.»



Auf Willy Fries ist Gossweiler damals an der Kantonsschule eher durch einen Zufall gestossen. Eigentlich wollte er seine Arbeit über die Bekennende Kirche in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus schreiben. In einem gläubigen Haushalt aufgewachsen, interessierte ihn die Schnittstelle zwischen Geschichte und Religion. Er stiess bei der Recherche auf die Verbindung zwischen Karl Barth, einem Mitgründer der Bekennenden Kirche, und Willy Fries. «Dass jemand aus meinem unbedeutenden Heimatort bei international wichtigen historischen Ereignissen anwesend war, hat mich begeistert», sagt Gossweiler.

Ein Fresko von Willy Fries verziert die Oberstufe in Heerbrugg.

Benjamin Manser

Für ihn war klar, dass er sich weiter mit Fries beschäftigen wollte. Als er die Drucke der Passion zum ersten Mal sah, fiel ihm vor allem der naive Malstil auf. Erst für die Arbeit setzte er sich historisch damit auseinander und erkannte ihre Bedeutung.Gossweiler sagt:

«Fries wollte darauf aufmerksam machen, dass jeder mitschuldig ist am Holocaust, der nichts dagegen unternommen hat.»

Er selbst findet die Bilder vor allem historisch spannend, weil sie provozieren. Für die Soldaten, die Jesus die Dornenkrone aufsetzen, hat Fries beispielsweise die Gesichter von Wattwiler Persönlichkeiten gemalt. Obwohl es etliche Literatur über Willy Fries gibt, gelangt Samuel Gossweiler in seinem Buch zu neuen historischen Erkenntnissen. Er hat alle Zeitungsartikel, die über Willy Fries und die Passion geschrieben wurden, gesichtet, sortiert und katalogisiert. Sie dienten ihm als Quelle für seine Zusammenfassungen der Kritiken über die Passion und über die Rolle des Bildes der Dornenkrönung im Berner Kirchenstreit.

Samuel Gossweiler: Willy Fries. Künstler, Zeitkritiker, Staatsfeind, Toggenburger Verlag, 96 S., Fr. 24.–

pd

Fries’ Kritik an den Schweizer Soldaten liess Samuel Gossweiler nicht davon abhalten, Militärdienst zu leisten. Er hat Anfang dieses Jahres die Winter-RS absolviert. «Ich wollte mir eine eigene Meinung darüber bilden. Ich finde, ein souveräner Staat braucht eine Armee. Aber es ist auch nötig, gewisse Abläufe zu überdenken», sagt er.

Nach der Buchvernissage wird der junge Mann für ein halbes Jahr in Frankreich eine theologische Schule besuchen und humanitäre Arbeit in einem Entwicklungsland leisten. Auch dies zur Meinungsbildung. «Ich will das später nicht beruflich machen. Aber es ist eine Chance, mich mit etwas zu befassen, das mich interessiert.» Was er danach studieren will, weiss Samuel Gossweiler noch nicht genau. Auf jeden Fall möchte er nicht auf Geschichte verzichten.



Buchvernissage: Donnerstag, 24. September, 18.15 Uhr im Gemeindehaus Wattwi, Apéro.