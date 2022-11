25 Jahre Stephan Athanas' ContempArabic Ensemble

Jazz trifft arabische Musik Ein virtuoser Balanceakt zwischen zwei Welten Stephan Athanas' ContempArabic Ensemble feiert sein 25-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumstour und dem neuen Album «Tabarka Blues». Stefan Künzli Jetzt kommentieren 12.11.2022, 17.00 Uhr

Der Aarauer Bassist und Bandleader Stephan Athanas. Zvg / Aargauer Zeitung

Es geschah in Kairo. Der Bassist Stephan Athanas erhielt 1996 von der Stadt Aarau ein halbjähriges Stipendium für einen Atelieraufenthalt in der ägyptischen Hauptstadt. Er suchte Kontakte zur lokalen Jazzszene und stiess über Umwegen auf den Keyboarder und Grammy-Gewinner Fathy Salama, der die Musik seiner Heimat mit Elementen aus Jazz und Pop modernisiert.

Fathy Salama war für Athanas der Schlüssel in die arabische Musikwelt. Schon bald probte er regelmässig in dessen Band und spielte mit ihm eine Reihe von Konzerten. Im engen Kontakt mit den ägyptischen Musikern der Band wurde er in die Geheimnisse der arabischen Musik eingeweiht, lernte die typischen Rhythmen und Skalen und begann, selbst Stücke zu schreiben. Zum Abschluss seines Ägypten-Aufenthalts gab es dann ein grosses Doppelkonzert mit einem Set von Salama und einem von Athanas.

Das war die Initialzündung für das Stephan Athanas’ ContempArabic Ensemble. Zurück in der Heimat folgte vor 25 Jahren eine erste Tour in der Schweiz mit zwei ägyptischen und Schweizer Musikern wie Bernard Vidal (Gitarre) und Patrick Bürli (Schlagzeug), die auch noch heute mit dabei sind. In einem Paris-Aufenthalt im selben Jahr lernte Athanas die renommierten tunesischen Musiker Benji Fellous (arabische Perkussion), Samir Ferjany (Nay, Flöte) und die Sängerin und Kanun-Spielerin (Zither) Samiha Ben Saïd kennen, die ebenfalls heute noch im Ensemble mitwirken.

Improvisation und Blue Notes als Berührungspunkte

Der 62-jährige Musiker und Musiklehrer Stephan Athanas sieht sich in der arabischen Musik nicht auf dem Level dieser Könner. «Ich habe die arabische Musik so weit studiert, dass ich den Aufbau und Spielweise verstehe und kenne», sagt der ausgebildete Jazzmusiker. Seine Aufgabe als Bandleader sieht er vielmehr darin, die beiden musikalischen Welten zusammenzubringen und im besten Fall miteinander zu vereinen.

Erster und wichtigster Berührungspunkt zwischen Jazz und arabischer Musik ist die Improvisation, die in beiden Idiomen gepflegt wird. Zweiter Berührungspunkt sind die Blue Notes. Diese charakteristischen Intervalle sind prägend für die gesamte afroamerikanische Musik. Athanas vertritt die These, dass die Blue Notes ihre Herkunft in der arabischen Musik haben und via Sklaverei in die neue Welt gelangten. Das heisst wiederum, dass Jazzmusiker, die mit dem Umgang von Blue Notes vertraut sind, sich relativ schnell Skalen und Ornamentierung der arabischen Musik aneignen können.

«Man kann unsere Musik aus zwei verschiedenen Warten aus anhören», erklärt Athanas, «aus arabischer Sicht hört man die Skalen, die Vierteltonschritte, die ungeraden Rhythmen. Aus westlicher Sicht die Jazzakkorde, aber auch funkige Rhythmen». Entscheidend ist, dass sich die beiden Idiome überlagern und gegenseitig beeinflussen. Das ist auch auf dem aktuellen Jubiläumsalbum «Tabarka Blues» zu hören und zu erleben.

Spannender Umgang mit ungeraden Metren und Rhythmen

Interessant ist der Umgang mit ungeraden Rhythmen und Metren, die in der arabischen Musik weit verbreitet sind. Im gleichen Stück, wie etwa in «Yehlila» im Saxofonsolo von Dave Feusi, kann das Metrum kippen und in einen fadengeraden Swing münden. Faszinierend ist auch, wie der Jazzstandard «Nardis» von Miles Davis beim ContempArabic Ensemble von einem 4/4- zu einem 9/8-Takt, und «Footprints» von Wayne Shorter von einem 3/4- zu einen 5/4-Takt wird und doch ganz organisch fliessen.

«Das ContempArabic Ensemble balanciert zwischen den Welten und lässt sich von beiden Seiten lesen», sagt Athanas. Es ist ein Tanz und ein Balanceakt, den das Ensemble wie kein zweites beherrscht.

Stephan Athanas’ ContempArabic Ensemble: Tabarka Blues.

Live: 14.11. Restaurant Isebähnli, Jazz in Baden; 16.11. Live@the Campus, Brugg Windisch; 18.11. Schmiede, Aeschbach Halle Aarau; 19.11. Sternensaal Wohlen: 21.11. Moods Jazzclub Zürich; 25.11. BeJazz, Vidmarhalle Bern-Liebefeld.

