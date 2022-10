Die Jazz-Funk-Grossformation Snarky Puppy setzt neue Masstäbe

Jazz Funk Die amerikanische Grossformation Snarky Puppy setzt neue Massstäbe Die 19-köpfige amerikanische Jazz-Funk-Formation wird weltweit gefeiert und beweist auf dem Doppelalbum «Empire Central», dass Mehr tatsächlich Mehr ist. Jetzt kommt die Band für zwei Konzerte in die Schweiz. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 04.10.2022, 11.16 Uhr

Snurky Puppy: Bei den Aufnahmen sitzen die Zuhörer mit Kopfhörern zwischen den Musikern. In der Mitte am Bass Bandleader Michael League. Bfreedphoto / Aargauer Zeitung

Das Genre des Jazz-Funk hat sich parallel zum Jazz-Rock entwickelt und erlebte seinen künstlerischen und kommerziellen Höhepunkt in der zweiten Hälfte der 70er-Jahre und frühen 80er-Jahre. Damals schien alles gesagt. Spurenelemente des Jazz-Funk waren danach zwar auch in Disco, House, Hip-Hop und Nu Jazz zu finden, doch dass dem Genre Jahre später neue Facetten abgewonnen werden könnte, damit hat wohl niemand gerechnet. Gelungen ist dies dem 2004 von Michael League gegründeten Musikerkollektiv Snarky Puppy. Punkto Intensität, Komplexität und Dichte setzt es neue Massstäbe.

Nach 13 Alben und vier Grammys wird die Band aus Dallas weltweit kultisch verehrt, die Konzerte rund um den Globus werden frenetisch gefeiert. Das 14. Album «Empire Central», ein Doppelalbum, das in diesen Tagen erscheinen wird, dürfte den formidablen Ruf des Ensembles noch verstärken. Es ist grandios.

Dreier- und Viererbündelung von Instrumenten

Snarky Puppy hat seine Wurzeln natürlich auch in den 70er-Jahren, doch anders als im damaligen Jazz-Rock geht es der Band nicht um einen sportiven Wettbewerb des Schneller-höher-lauter. Es geht auch nicht um die virtuose Selbstinszenierung von Solisten. Gekonnt umschifft Snarky Puppy aber auch das harmlose Gesäusel des Soft-Jazz.

Der Band geht es primär um die Schaffung eines ganz eigenen Bandsounds, der ganz entscheidend mit der Besetzung zu tun hat. Die aktuelle Band von «Empire Central» umfasst 19 Musiker. Die Gitarren waren schon immer dreifach besetzt, diesmal verfügt aber auch die Perkussion und das Schlagzeug über eine Dreierbündelung. Dazu kommen vier Keyboarder, vier Bläser (zwei Trompeten und zwei Saxofonisten) und der famose Violinist Zach Brock. Im Zentrum steht Bandleader und Michael League, der vom Bass aus, die ganze Big Band lenkt und steuert.

Ein Sound, der ein Lächeln ins Gesicht zaubert

Was auf dem Papier Chaos vermuten lässt, verwandelt sich auf «Empire Central» in ein veritables Groovemonster. Die Mehrfachbesetzungen werden raffiniert verzahnt und entfalten einen schier unglaublichen polyrhythmischen Reichtum. Mehr ist hier tatsächlich Mehr. Dass es nicht überladen wirkt, erfordert Disziplin und Anstrengung, klingt aber überhaupt nicht so. Snarky Puppy schüttelt die kompliziertesten Grooves mit einer Leichtigkeit aus dem Ärmel, die die Zuhörerschaft staunen lässt. Der Sound ist so entspannt, unangestrengt und optimistisch, dass er Musikern wie Zuhörern unweigerlich ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Das Fundament von Snarky Puppy ist der Jazz-Funk der 70er-Jahre wie etwa in «Mean Green». Snarky Puppy lässt sich aber von überall auf der Welt inspirieren. «Belmont» von Bandleader Micheal League, der heute in Spanien lebt, basiert auf einem Flamenco-Rhythmus, «Honiara» lässt der Folklore der pazifischen Solomon-Inseln einfliessen, «Portal» Elemente der uruguaischen Spielart der Candombe, «Broken Arrow» hat einen brasilianischen Touch, in «Coney Bear» groovt ein Afro- Beat und in «RLs» mündet ein texanischer Blues-Shuffle in eine ekstatische Orgie.

«Free Fall» und «Cliroy» gedenken dem verstorbenen Trompeter Roy Hargrove und seinem Jazz-Hip-Hop-Projekt RH Factor und «Take It» ist eine Hommage an Gast-Keyboarder Bernard Wright, der kurz nach den Aufnahmen bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückte. Und wer es nicht für möglich hält, dass es noch besser geht, der wird nach fünfzehn Stücken und über 80 Minuten Musik eines Besseren belehrt. «Trinity» ist das kompositorische und solistische Glanzlicht eines Albums, das kaum Wünsche offenlässt.

Wie schon bei früheren Alben ist «Empire Central» vor Publikum aufgenommen worden. Im dazu gehörigen Video ist zu sehen, wie die Band im Zentrum eines Raums in Dallas postiert ist und die Zuhörerschaft mit Kopfhörern im Raum sitzend um die Band verteilt ist. Snarky Puppy ist eine ausgesprochen Live-Band, die neben dem musikalischen Hochgenuss auch visuell einiges zu bieten hat. In Verbindung mit Publikum entsteht eine Atmosphäre, die das Konzert zu einem Erlebnis macht. Umso erfreulicher ist, dass die Band im Herbst gleich zweimal in der Schweiz gastiert.

Snarky Puppy: Empire Central.

Live: 15.10. Volkshaus Zürich; 10.11. Baloise Session Basel.

