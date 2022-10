Makaya McCraven geht neue Wege

Jazz Alles für den Moment. Die abenteuerliche Klangwelt des Makaya McCraven Der innovative Komponist und Schlagzeuger hat mit «In These Moments» sein bisher ambitioniertestes Werk geschaffen. Sein Markenzeichen ist eine puzzleartige Kompositionstechnik, die auseinandernimmt und neu zusammensetzt. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 09.10.2022, 16.43 Uhr

Der Schlagzeuger und Komponist Makaya McCraven beschreitet neue Wege. Jordi Vidal / Redferns

Es war Miles Davis, der mit seinem Produzenten Teo Macero ab 1969 eine Produktionstechnik entwickelte, die mit Tonbandschnitten und Collagen die Live-Kunst Jazz ins Studio holte. Für das Album «In A Silent Way» hat Studio-Hexer Macero 240 Minuten Musik in einem unglaublich Reduktionsverfahren auf LP-Format gezwängt. Es war wegweisend.

52 Jahre später knüpft der innovative französisch-amerikanische Schlagzeuger Makaya McCraven bei diesem Produktionsverfahren an. Der 1983 in Paris geborene Sohn der ungarischen Sängerin und Flötistin Ágnes Zsigmondi und des afroamerikanischen Schlagzeugers Stephen McCraven hat sich den Ruf eines Erneuerers und stilistischen Grenzgängers erarbeitet und wurde 2020 vom renommierten Down Beat Critics Poll zum besten Produzenten und besten Schlagzeuger gewählt. Diese Kompositionstechnik hat er schon in früheren Werken angewandt, die sich sogar in der Schweizer Hitparade platzieren konnten. Auf seinem neusten Album «In These Times» treibt er diese Kompositionstechnik jetzt auf die Spitze.

Live-Material aus sieben Jahren als Basis

McCraven geht vom Live-Erlebnis aus. Am Anfang und am Ende der neuen Platte hört man deshalb auch Publikumsapplaus. Er engagiert eine Schar von Musikerinnen und Musikern, lässt sie seine Originalkompositionen spielen und über die Improvisation erweitern. Auf diese Weise sammelte und kuratierte McCraven in den letzten sieben Jahren Live-Aufnahmen aus ganz unterschiedlichen Situationen mit insgesamt bis zu zwanzig Musikern. Er trug die Unmengen von Daten aus diesen Marathonsessions ins Studio, wo er sie auseinandernahm und in neuem Kontext zusammensetzte.

«Ich mag diese Puzzles», sagt McCraven dem Magazin «Jazzthing». Es ist zum Markenzeichen geworden. Das Verfahren ist verwandt mit der Produktionstechnik in Hip-Hop, R’n’B und Pop. McCraven geht aber immer von der Live-Situation und der Improvisation aus. Das Endergebnis besteht mehr aus komponiertem als aus improvisierten Material. Entscheidend für ihn ist, dass die Live-Energie und der Moment der Entstehung festgehalten und für das Studio genutzt werden. Seine Musik bleibt Live-Kunst und damit Jazz, auch wenn er sich zuweilen weit von der Tradition des Jazz entfernt.

Eine prominente Rolle nimmt «In These Times» Harfenistin Brandee Younger ein, Streicherschwaden geben der Musik einen filmischen Touch, endlich erhält die Querflöte wieder eine Rolle. Man hört, dass sich McCraven intensiv mit dem Werk des verstorbenen Sängers und Poeten Gil Scott-Heron beschäftigt hat. Die Grundstimmung ist warm. sanft und versöhnlich, aber doch zu raffiniert und zu experimentell für Easy Listening. Dafür sorgen auch die aberwitzigen, flirrenden Beats des schlagzeugenden Komponisten, die zentrale Bestandteile der Kompositionen sind.

Das finale Ergebnis ist unglaublich homogen

Klingt abenteuerlich und ist es auch. «In These Times» ist das ambitionierteste Werk von Makaya McCraven. Das Überraschende daran ist, wie selbstverständlich die Puzzleteile der komplex verschachtelten Arrangements ineinandergreifen. Kein Durcheinander, keine abrupten Wechsel. Alles fliesst. Das Endergebnis von «In These Times» ist unglaublich organisch und homogen.

Übrigens: In Live-Konzerten lässt Makaya McCraven die Studio-Originale wieder auseinandernehmen und auf der Bühne neu interpretieren. Alles fliesst, nichts ist für die Ewigkeit. Es lebe der Moment!

Makaya McCraven: In These Times (XL).

Live: 4. November JazzOnce Festival, Lausanne; 12. November Moods Zürich.

