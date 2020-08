Interview «Ja Gopf, hätte ich mir ein Thema geben sollen?»: Literaturvermittler Gallus Frei-Tomic startet seine erste Saison am Literaturhaus Thurgau Am Samstag, 22.August, startet das Literaturhaus Thurgau in die neue Saison – es ist die erste, in welcher Gallus Frei-Tomic das Programm verantwortet. Der Amriswiler Primarlehrer und Literaturvermittler über Wasserglaslesungen, neue Formate und warum es nicht seine Motivation ist, bei jeder Veranstaltung ausverkauft zu sein. Julia Nehmiz 17.08.2020, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Amriswiler Gallus Frei-Tomic (58) gibt Literaturblätter heraus, betreibt eine Onlineplattform, organisiert Lesezirkel und Lesungen – und ist jetzt Programmleiter am Literaturhaus Thurgau in Gottlieben. Bild: Urs Bucher

Gleich zum Auftakt gibt es eine Umstellung, ihr erster Gast sagte ab. Erleben Sie einen holprigen Start?

Nein, es ist kein holpriger, sondern ein bisschen unglücklicher Start. Illustratorin Kat Menschik hatte rasch zugesagt, doch die lange Anreise ist ihr jetzt in Coronazeiten nicht möglich. Sie wird einfach später und mit einem anderen Buchprojekt ins Thurgauer Literaturhaus kommen. Ariela Sarbacher, die nun am Donnerstag lesen wird, hat sich direkt anerboten: Ihre Lesung im April musste pandemiebedingt abgesagt werden.

Nach welchen Kriterien gestalten Sie das Programm? Gibt es einen Schwerpunkt, einen roten Faden?

Das werde ich oft gefragt, und ich denke dann, «Ja Gopf, hätte ich mir ein Thema geben sollen?» Ich finde nein, der rote Faden ist für mich die Qualität der Autorinnen und Autoren und deren Bücher. Von den acht, die jetzt bis Oktober auftreten, kenne ich sieben persönlich. Sie stellen wichtige Literatur vor, es sind alles wichtige Bücher. Und: Es sind alles Leute, die auf der Bühne eine Wirkung haben.

Es gibt also nicht rein klassische Wasserglaslesungen?

Die wird es auch geben, klar. Aber mit dem Programm in Gottlieben möchte ich weg vom klassischen Bild, das viele von einem Literaturhaus haben. Ich möchte Musik, Fotografie, Kunst mit Literatur verbinden. So werden bei der Auftaktlesung neben Autorin Ariela Sarbacher die Musiker Christian Berger und Dominic Doppler auftreten.

Was erhoffen Sie sich von neuen Formaten?

Meist haben die Autorinnen und Autoren wenig Chancen zu erfahren, was die Leser vom Buch wirklich denken. Deswegen werde ich in Gottlieben «Literatur am Tisch» ausprobieren. Maximal 15 Personen, die das Buch bereits gelesen haben, sitzen mit dem Autor oder der Autorin an einem Tisch und diskutieren. So soll ein Austausch entstehen, was in klassischen Lesungen nicht passiert.

Klassische Lesungen wird es weiterhin geben, sagt Gallus Frei-Tomic – hier moderierte er im Oktober 2019 eine Lesung mit Tabea Steiner im Literaturhaus Thurgau. Bild: Reto Martin

Die Vorbereitung für Ihr Programm fiel mitten in die Coronakrise. Das hat die Arbeit sicher nicht vereinfacht.

Nein, im Gegenteil. Alle Autorinnen und Autoren haben sich gefreut, dass sich jemand um sie bemüht und dass es wieder Möglichkeiten gibt, aufzutreten. Viele lechzen direkt danach, dass es das wieder live gibt, was monatelang nur digital stattfand.

Müssen Sie auch ein Schutzkonzept einhalten?

Klar gibt es ein Schutzkonzept. Wir nehmen die Adressen der Besucherinnen und Besucher auf wegen Contact Tracing. Zudem sind maximal 60 Personen im Saal zugelassen, damit Abstand gewahrt werden kann.

Gottlieben liegt ziemlich abseits, Ihre Vorgängerinnen und Vorgänger hatten teils damit zu kämpfen, dass nur wenig Publikum kam. Wie wollen Sie dem begegnen?

Dem will ich gar nicht begegnen. Wenn meine Motivation wäre, jedes Mal ausverkauft zu sein, müsste ich mir das Thema geben: Wie bekomme ich die Lesung ausverkauft? Aber das ist auch in Zürich nicht anders, dort kommen zu einer Buchpremiere auch mal nur zehn Literaturinteressierte. Die Anzahl der Zuschauer spielt keine Rolle für mich. Das ist zum Glück auch im Stiftungsziel so vermerkt: Die Qualität ist entscheidend, nicht die Besucherzahl.

Das Literaturhaus Thurgau feiert am Samstag, 22.August 2020, ab 18 Uhr mit einem Sommerfest den Start in die neue Saison. Ab 20 Uhr liest Autorin Ariela Sarbacher, musikalisch begleitet von Christian Berger (Gitarre) und Dominic Doppler (Schlagzeug).