Interview Filmikone Sophie Marceau in neuem Film zur Sterbehilfe: «Im Angesicht des Todes kommen die beiden Seiten des Lebens zusammen» Im Gespräch mit der französischen Schauspielerin zu ihrem neuen Film «Tout s’est bien passé» geht es viel um den Tod. Aber gerade darin zeigt sich, wie sie aufs Leben blickt. Interview: Regina Grüter Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Sympathisch, bodenständig und schön: Sophie Marceau (55). AFP (8. Juli 2021)

1980 spielte sich Sophie Marceau mit «La boum» in die Herzen von Generationen, 1999 gab sie im James-Bond-Film «The World Is Not Enough» das untypische Bond-Girl. Seither ist es hierzulande eher ruhig um die mittlerweile 55-jährige französische Schauspielerin geworden. Im leichten Drama «Tout s’est bien passé» von François Ozon präsentiert sie sich nun an der Seite von André Dussollier als Charakterdarstellerin. Das steht ihr gut!

Der Film basiert auf den Erinnerungen der Schriftstellerin Emmanuèle Bernheim (1955–2017) und handelt von André, der sich von seinem Schlaganfall nicht mehr richtig erholen wird. Er bittet seine Tochter, ihm dabei zu helfen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Zum Interview erscheint Sophie Marceau klassisch-leger und gibt sich locker-sympathisch. Davon, dass sie in der Nacht zuvor etwas zu feiern hatte, zeugen einzig die grosse Sonnenbrille und die Stimme, die etwas tiefer ist als gewohnt.

Sophie Marceau, in «Tout s’est bien passé» geht es um den Tod und das Recht auf Selbstbestimmung, was Sie sicher einige Energie gekostet hat. Was hat Sie angezogen?

Sophie Marceau: Bei diesem Film geht es darum, ein Thema mit dem Publikum zu teilen, dem wir nicht sehr freundlich gesinnt sind, das uns aber alle miteinander verbindet: Im Tod sind wir alle gleich. Es ist ein Thema, das die Leute zusammenbringt. An diesem Scheideweg kommen so viele Emotionen zusammen. Es geht um lebenslange Beziehungen, den Sinn des Lebens. All diese menschlichen Erfahrungen durchzumachen, so vielfältig und voller Leben, das hat mich als Schauspielerin angezogen.

Der Film ist in der Tat voller Leben und auch lustig – tragikomisch wie das Leben selbst. Wie haben Sie das Gleichgewicht gehalten?

André, der Vater, bringt diese komische Komponente hinein. Er beschliesst, sterben zu wollen, aber es gibt verschiedene Arten, mit der Situation umzugehen. Im Angesicht des Todes kommen die beiden Seiten des Lebens, das Lachen und die Tränen, zusammen, im selben Moment. Es ist ein Balanceakt zwischen Extremen. André ist ein Freigeist, und man kann ihn nicht umstimmen. Es läuft nicht so, wie es laufen sollte, und so wird diese an und für sich banale Story ein wenig komplizierter. Aber das Interessante daran ist ja gerade, dass wir nicht wirklich wissen, wie es denn laufen sollte. Das bringt einen selbst ins Grübeln.

Ihre Figur, Emmanuèle, sträubt sich erst dagegen, den Vater in seinem Vorhaben zu unterstützen. Hat der Film Ihre Einstellung zum Tod verändert?

Ich habe schon früher über den Tod nachgedacht. Aber dieser Film wird die Leute dazu bewegen, sich mit dem eigenen Tod und dem anderer zu befassen und miteinander darüber zu reden. Durch die Pandemie hat sich unser Verhältnis zum Tod verändert. Wir dachten, wir seien unsterblich. Und mit einem Mal haben wir realisiert, dass wir sterben können. Das war schon ein Schock irgendwie. Es gibt keinen Knopf, den man drücken kann, um den eigenen Tod zu verhindern. Wir alle werden sterben. Und darüber wird nicht geredet.

Je älter wir werden, desto weniger reden wir darüber …

Vater und Tochter: Sophie Marceau mit ihrem Filmpartner André Dussollier in «Tout s’est bien passé». Filmcoopi

Der Vater spricht laut und klar darüber. Er sagt, er liebe das Leben. Er liebt es so sehr, dass er es nicht so leben will. Es geht ihm um alles oder nichts. Die Tochter, also ich, steht auf der Seite des Lebens. Sie muss sich mit der Bitte des Vaters auseinandersetzen, auf die sie erst mit Abwehr reagiert: «Nein, ich will niemanden töten!» C’est bizarre … Aber hat sie denn eine Wahl? Meine Figur Emmanuèle ist eine Gefährtin und eine Gehilfin. Sie ist eine mitfühlende, wohlwollende Frau. Das ist natürlich der Grund, warum André sie fragt. Und auch wenn es nicht mit ihren eigenen Überzeugungen und Wünschen übereinstimmt, begleitet sie ihn einfach auf seinem Weg. Denn er ist derjenige, der sterben wird.

Ist es einfacher für Sie als Künstlerin, wenn Ihr ­moralischer Kompass mit demjenigen der Figur übereinstimmt oder wenn er davon abweicht?

Für meine Arbeit muss ich weder Persönliches noch politische Ansichten preisgeben. Ich würde eher von Darstellerin sprechen als von Künstlerin. Ich gestalte nichts.

Also denken Sie, Sie müssten nichts mit einer Figur gemein haben?

Ja, ich würde eine solche Rolle in Betracht ziehen. Wäre ich in der Lage, eine Figur zu spielen, mit der ich nichts teile? Ich weiss es nicht. Es ist lustig: Das Bond-Girl, das ich spielte, Elektra King, hatte etwas Schräges an sich. Sie verhielt sich zu Beginn verrückt und gemein. Noch nie zuvor sollte ich einen Bösewicht spielen. Aber die Figuren in James-Bond-Filmen sind keine normalen Leute – man kann sie mit Superheldenfilmen vergleichen. Das hat es mir erleichtert. Es hat Spass gemacht, frei von jeglicher Moral zu agieren.

Sie haben aber auch schon selber Regie geführt. Was reizt Sie daran?

Während ich mich als Darstellerin voll und ganz in den Dienst des Regisseurs stelle, habe ich als Regisseurin volle künstlerische Freiheit. Es ist schwieriger, aber ich mag es, den ganzen Prozess hindurch, vom Drehbuchschreiben bis zum fertigen Film, die Fäden in der Hand zu haben. Ich habe sogar in meinen eigenen Filmen mitgespielt. Es ist sehr leicht für mich, zwischen der Rolle als Regisseurin und als Schauspielerin hin und her zu switchen. Ich mag es, Dinge in die Tat umzusetzen, das ist sehr erfüllend. Aber ich brauche mehr Erfahrung. Es ist immer schwer am Anfang.

Eine französische Ikone Sophie Marceau, 1966 in Paris geboren, avancierte 1980 mit «La boum» zum Teenie-Idol schlechthin. Sie spielte Anna Karenina oder das Bond-Girl Elektra King, erhielt aber 1994 auch eine Auszeichnung als Theaterdarstellerin für «Eurydice et Pygmalion». 2012 stand die äusserst populäre Schauspielerin der Büste von Frankreichs Nationalfigur Marianne Modell. Seit mehr als zwei Jahrzehnten führt sie auch selber Regie. Ihre Filme stiessen aber ausserhalb Frankreichs bisher kaum auf Resonanz. Sophie Marceau ist Mutter zweier erwachsener Kinder und hält ihr Privatleben weitgehend unter Verschluss. (reg)

Die Diskussion über Sterbehilfe wird in vielen Ländern geführt. Was denken Sie, wird der Film dazu beitragen?

Er wird dazu beitragen, dass man über den Tod spricht. Ich für mich kann nicht sagen, ob Sterbehilfe etwas Gutes oder Schlechtes ist. Haben Sie sich schon einmal ernsthaft mit dem eigenen Sterben auseinandergesetzt und was dann passieren wird? Ich bin mir noch nicht im Klaren darüber und möchte deshalb auch nicht urteilen. Was ich aber sagen kann: Jede Person soll selbst entscheiden können, was gut für sie ist.

Das Recht auf einen unterstützten Suizid für Patienten am Lebensende ohne Heilungsaussichten gibt es in Frankreich nicht – André muss dafür nach Bern reisen. Die politische Debatte über Sterbehilfe in Ihrer Heimat ist blockiert. Sie sagen, der Film bewege die Leute dazu, über den Tod zu reden. Könnte das auch einen Effekt auf die Politik haben?

Das Buch von Emmanuèle Bernheim ist 2013 erschienen. Seither wurde viel darüber diskutiert in Frankreich. Es geht langsam vorwärts, aber es geht vorwärts. Es ist eine Grundsatzdebatte über eine sehr umstrittene Gesellschaftsfrage.

Wieso geht es in Frankreich nur schleppend vorwärts?

Wissen Sie, die Menschen glauben an verschiedene Dinge, kommen aus verschiedenen Kulturen, haben unterschiedliche soziale und religiöse Hintergründe und Familiengeschichten. Gesetze werden für alle gemacht, und die Franzosen sind sehr bedacht darauf, es allen recht zu machen. Vielleicht reden wir auch nicht genug darüber – auch das ist sehr französisch. Wir gehen sehr sparsam mit unseren Emotionen um. Es ist kulturell bedingt. Gesetze sind wie die Leute, von denen sie gemacht werden.

Betrifft Sie das Thema mehr als Mutter, wenn Sie an Ihre eigenen Kinder denken, oder als Tochter?

Was den Tod anbelangt, meinen Sie?! Nein, nein, immer schön der Reihe nach. (lacht) Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, jemanden im Sterbeprozess alleine zu lassen. Vielleicht ist diese Vorstellung auch Ausdruck meiner eigenen Angst. Ich habe viel an diese Menschen gedacht, die allein im Spital gestorben sind. Ihre Angehörigen durften sie nicht besuchen. Dieser Schmerz, diese Einsamkeit … C’est terrible! Sie nicht begleiten zu können, nicht einfach da zu sein … Begräbnisse aber mag ich nicht.

Als Prince gestorben war, hat Spike Lee eine Party in Brooklyn organisiert, um das Leben von Prince zu feiern. Entspricht Ihnen das eher?

Ja, ich finde, man sollte das Leben feiern, wenn jemand von uns geht. In unserer Kultur ist das alles eher andächtig und freudlos. Aber man ist nicht gezwungen, mitzumachen. Deshalb habe ich von Begleiten gesprochen: Ein Leben zu leben, gelebt zu haben, ist eine Leistung, meine ich. Man sollte das Leben feiern.

Wenn Sie die Möglichkeit hätten, Ihrem 14-jährigen Ich am Beginn der Karriere eine Nachricht zu schreiben, wie würde sie lauten?

Sei frei.

«Tout s’est bien passé» (FRA/BEL 2021), 113 Min., Regie: François Ozon, ab 14. April im Kino.

