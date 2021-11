Oliver Stone im Interview: Deshalb lässt ihn JFK nicht los

Interview Sind Sie nicht von JFK besessen, Herr Stone? Der Regisseur sagt: «Nein, ich war ja noch nicht einmal sein Wähler» Fast 60 Jahre nach dem Mord am US-Präsidenten John F. Kennedy rollt Starregisseur und Politikkritiker Oliver Stone den Fall in einem Dokfilm neu auf. Dabei hat er sich bereits in den 90er-Jahren intensiv mit JFK beschäftigt. Warum tut er das? Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 17.11.2021, 17.00 Uhr

Oliver Stone macht mit seinem Film auf einen wunden Punkt in der US-Geschichte aufmerksam. EPA/ETTORE FERRARI

Er erzählte Geschichten über den Vietnamkrieg, interviewte Wladimir Putin und machte 1991 mit seinem Spielfilm «JFK» die Theorie mehrheitsfähig, dass hinter dem tödlichen Attentat auf Ex-Präsident John F. Kennedy 1963 niemand anderes als Kriegsfalken aus Kennedys eigener Regierung steckten. Nun legt der 75-jährige Stone den Dokfilm «JFK Revisited – Through The Looking Glass» nach. Die Kinoversion dauert zwei Stunden. Für diejenigen, die danach noch offene Fragen haben, gibt es auch eine vierstündige Version.

Gerade ist Oliver Stone von einer Reise aus Spanien zurück nach Los Angeles gekehrt, als er sich – etwas müde, aber mit spürbarem Kampfgeist, sein Gegenüber von seiner JFK-Theorie zu überzeugen – in den Videocall einklinkt.



Herr Stone, alle erinnern sich daran, wo sie an 9/11 waren. Sie werden sich wahrscheinlich ebenso gut daran erinnern, was Sie taten und wo Sie waren, als am 22. November 1963 in Dallas die tödlichen Schüsse auf JFK fielen.

Oliver Stone: Ich war da, 16-jährig, auf dem Internat in Pennsylvania. Als die Nachricht zu uns Schülern drang an diesem Freitag, waren wir ziemlich geschockt. Wir haben das ganze Wochenende über Fernsehen geschaut bis zur Beerdigung am Montag. Ich hatte keinen Schimmer davon, was vor sich ging.

Das Interesse war aber offenbar geweckt. Oder wie kam es 1991 zu Ihrem Film, der die Welt aufschreckte?

Es war nicht ganz so. Erst etwa drei Jahre vorher wurde mein Interesse geweckt, als ich «On The Trail Of The Assassins» von Ex-Staatsanwalt und Mitglied der Untersuchungskommission, Jim Garrison, las. Und ja, 1991 schlug mein Film ein wie eine Bombe. Wer hätte da gedacht, dass es so ein grosses Echo geben würde! Offenbar traf er einen Nerv, und das fast 30 Jahre nach dem Attentat.

Und nun sind noch einmal 30 Jahre verstrichen und Sie legen mit einem aufwendig recherchierten Dokumentarfilm nach. Sind Sie nicht ein bisschen besessen von JFK?

Nein, JFK ist noch nicht einmal ein Idol. Mein Vater war Republikaner und hatte einen ziemlich grossen Einfluss auf mich. Ich war jedenfalls weder ein JFK-Wähler noch hatte ich eine sonstige besondere Bindung zu ihm. Als ich in den Vietnamkrieg zog und meinem Land diente, war ich ein durchschnittlicher Amerikaner. Und auch nach dem Krieg habe ich mich nicht dagegen gewandt. Erst meine Arbeit an den Drehbüchern zu «Platoon», «Born On The Fourth Of July» und «Salvador» brachten mich zu einer kritischen Einstellung gegenüber Vietnam. Das waren wichtige Meilensteine in meinem Leben.

Warum aber nun noch einmal? Der Mann ist seit 60 Jahren tot.

Weil es vieles geradezurücken gilt. JFK wollte raus aus Vietnam und stiess auf grossen Widerstand in der US-Politik. Es ist wichtig zu verstehen, was passiert ist, es war Mord. Es waren mehr als drei Schüsse, es waren Schüsse von vorne und Schüsse von hinten. Man hat diese Teile und muss sie zusammensetzen. Wer könnte ihn erschossen haben? Wer hatte ein Motiv? Was hatte Kennedy vor? Wer hat ihn gehasst? Solche Fragen beantwortet mein Film. Und ich denke, es ist für die heutige Politik von besonderer Bedeutung. Denn Kennedy war ein Mann des Friedens. Doch auch die heutige US-Politik ist ihrem damaligen Weg treu geblieben und befindet sich nicht auf dem Weg einer friedlichen Zusammenarbeit mit der Welt, insbesondere mit Russland und China. Ich kenne beide Länder sehr gut. Selbst Deutschland halten wir in einem militarisierten Zustand, weil es in unserem Interesse liegt.

Sie meinen die US-Stützpunkte. Sie sind ein Idealist, sind Sie auch Optimist?

Es ist durchaus realisierbar, dass die USA ihre Art der Regierungsführung ändern. Doch der militärisch-konservative Politkomplex ist das Problem. Und das gilt es auch heute jungen Amerikanern zu sagen. Diese Leute geben keinen Millimeter nach. Und seit Kennedy war kein Präsident mehr in der Lage, etwas gegen diesen neokonservativen Block zu unternehmen.

Man stellte Sie in die Ecke der Verschwörungstheoretiker. Kränkt Sie das?

Das ist eine alte Masche und der Begriff der Verschwörungstheorien ist eine Erfindung der CIA. Auch deshalb habe ich nun noch einmal einen Film gedreht. Ich wurde persönlich angegriffen und ich musste meine Ehre verteidigen. Denn es ist so: Hinter dem Mord an JFK steht nicht dieser eine Attentäter, sondern es ist der Komplex zwischen Militärs und Geheimdiensten. Und das ist es, was am schwersten wiegt: Sie ermordeten am 22. November 1963 nicht nur einen Präsidenten. An diesem Tag geschah noch Schlimmeres: Es wurde die Fähigkeit des Präsidenten zerstört, die Geheimdienste und Militärs zu kontrollieren. Das ist für eine Demokratie schlimm. Und das ist keine Theorie, das war eine Verschwörung.

«JFK Revisited – Through The Looking Glass» (USA 2021, 111 Min.); Regie: Oliver Stone; ab dem 19.11. im Zürcher Kino Uto und ab dem 25.11. bei VoD-Anbietern wie Cinefile, Blue oder MyFilm.