Franz Hohlers Pläne mit Putin: Ein Pazifist in Nöten

Interview «Russische Künstler auszuschliessen, ist fatal»: Warum Franz Hohler den Kultur-Boykott nicht unterstützt Franz Hohler hat das Thema Dienstverweigerung in den Achtzigerjahren salonfähig gemacht und damit einen Skandal losgetreten. Heute könnte er sich durchaus vorstellen, im Verteidigungsfall zur Waffe zu greifen. Und er verrät, was er mit Putin tun würde. Interview: Daniele Muscionico

Franz Hohler in seinem Büro in Zürich Oerlikon. Valentin Hehli/MAN

In der Ukraine herrscht Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Nun sind Sie sozusagen der Schweiz bekanntester Pazifist. Erklären Sie doch bitte, weshalb bleiben Sie und auch Ihre Gesinnungsgenossen hierzulande so auffallend stumm?

Franz Hohler: (Langes Schweigen) Der Krieg macht ratlos, der Krieg macht hilflos. Man fragt sich dann auch, wer der Adressat wäre...

Der Adressat eines lautstarken Protestes, ist er nicht offensichtlich?

Herr Putin? Einen Brief an Herrn Putin? Für mich geht es eher darum, was wir hier in der Schweiz machen können. Dass dieser Krieg ein Verbrechen ist, ist für mich so klar, dass jeder Appell eine Banalität wäre.

«Jedes Mal hoffte ich, es möge der letzte sein. Aber wenn der Krieg da ist, rollt der Pazifist seine weisse Fahne ein»

Sie haben die Charta der 100 Kulturschaffenden an den Bundesrat unterschrieben und fordern weitere Massnahmen gegenüber Russland. Doch ist es naiv zu hoffen, dass jemand wie Sie, eine Persönlichkeit mit internationalem Netzwerk auch im Osten, laut wird?

Ich war im März an der Ukraine-Demo in Winterthur und habe dort über den Krieg gesprochen und auch darüber, wieso wir davon so überrascht waren. Abgesehen davon, dass die Stimmen der Kultur Herrn Putin ohnehin nicht erreichen. In meiner Lebenszeit habe ich viele Kriege erlebt, aus der Ferne. Und jedes Mal hoffte ich, es möge der letzte sein. Aber wenn der Krieg da ist, rollt der Pazifist seine weisse Fahne ein.

Und tut was...

...und ist traurig, dass die Welt nicht so ist, wie er sie gerne hätte.

Im Krieg dankt der Pazifist ab – und greift zur Waffe?

Das kann sein, ja. Eine linke Gruppe aus der Ukraine sagte es so: «Einen 100- prozentigen Pazifismus können wir uns gerade nicht leisten.»

Waffenlieferungen in die Ukraine sind für Sie also akzeptabel. Sie verraten mit diesem Meinungsumschwung die Grundregeln des Pazifismus.

Es gibt die Regeln des Friedens und jene des Krieges. Wenn ein Land angegriffen wird in der Form wie die Ukraine von Russland, dann muss es sich verteidigen können, und dann braucht es Waffen. Das ist die traurige Logik.

«Velika Knischka», Hohlers «Grosses Kinderbuch», ist eine offizielle Lernhilfe. zvg

In dieser seiner Logik dürfte Franz Hohler allerdings nicht für die Abschaffung der Schweizer Armee gekämpft haben, was er meines Wissens 1989 noch mit Vehemenz tat...

Jeder Krieg ist ein Sieg der Realisten. Gerade deshalb sollte die Frage der Bewaffnung immer wieder neu gestellt werden.

Wahr ist aber wohl, Sie leisten sich mit dem Pazifismus eine Utopie, die nur in Friedenszeiten taugt.

Die humanistische Grundhaltung, welche die Verständigung in den Vordergrund stellt, sollte auch im Krieg nicht ganz untergehen. Der Pazifist schaut sich zum Beispiel gerne Bilder an, wie das Video, das ich kürzlich sah: Ein Dorf stellte sich unbewaffnet vor die russischen Panzer. Die russischen Soldaten feuerten mit ihren Sturmgewehren in die Luft, aber nicht auf die Menschen. Das ist für mich die Hoffnung auf eine mögliche Mitmenschlichkeit im Krieg.

Hätten die Soldaten geschossen, gäbe es das Video nicht. Der Schrecken wird selten derart publik wie hier offenbar eine menschliche Tat.

Wahrscheinlich, ja. Unser Kommentar zum Krieg muss jedenfalls hier stattfinden. Die Schweiz muss so aktiv wie möglich sein in der Aufspürung russischer Vermögen in diesem Land, welche den Krieg finanzieren. Da gibt es noch Handlungsbedarf, etwa die Bildung einer Taskforce. Andreas Gross hat einen sehr bedenkenswerten Vorschlag gemacht: Die Schweiz soll das blockierte ukrainische Getreide aufkaufen und mit Eisenbahnwagen in die Schweiz bringen, um es von hier aus weiter zu verteilen. Wie machbar das wäre, ist natürlich die Frage.

«Wie schnell wir wieder ans ­Aufrüsten denken und endlich ­wieder einen Feind ausmachen: Russland!»

Das Schweizer Schienennetz wäre wieder einmal weltpolitisch bedeutsam, wie seit der Reise von Lenin im plombierten Wagen von Zürich nach Russland nicht mehr.

Es ist jedenfalls die Art von humanitärer Hilfe, die denkbar wäre. Dieser Krieg führt ja auch dazu, dass unsere Neutralität wieder einmal diskutiert wird. Herr Cassis beschwor am WEF unsere «kooperative Neutralität», ohne dass genau zu verstehen war, was mit diesem blumigen Ausdruck gemeint sein könnte... Dass die Schweiz keine Waffen liefert, ist für mich klar. Unser Gesetz verbietet die Waffenlieferung an kriegführende Länder. Der Bundesrat könnte sich aber dafür einsetzen, dass im Schwarzen Meer die Schiffe deblockiert werden oder dass überhaupt Verhandlungen angeboten werden. Immerhin hat die Schweiz damals das Minsker Abkommen zwischen Russland und der Ukraine zu Stande gebracht.

Symbolfigur für den Frieden Am 1. März wurde Franz Hohler 79 Jahre alt, literarisch und politisch aktiv wie eh und je. Der Schriftsteller, Kabarettist und Liedermacher wuchs in Olten auf, lebt mit seiner Frau in Zürich und steht seit rund 60 Jahren auf der Bühne. 1983 machte ihn sein Lied «De Dienschtverweigerer» – nach Boris Vians «Le Déserteur» – in der eigenen SRF-Sendung in der Schweiz auf einen Schlag weltberühmt. Durch seine Lesereisen hält er gute Kontakte zu Kulturschaffenden in Russland und der Ukraine. Hohler erhielt letztes Jahr zusätzlich zu seinen zahlreichen Auszeichnungen den Grossen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. (M.D.)

Sie scheinen ungemein talentiert darin, auch im Schlechten das Gute zu sehen.

Nicht nur. Die Situation zeigt, wie schnell wir dazu bereit sind, den Krieg, der als düsterer Begleiter der Menschheit immer da war, zu vergessen. Und wie schnell wir wieder ans Aufrüsten denken und endlich wieder einen Feind ausmachen können: Russland! Dieser Rückfall in alte Muster deprimiert mich.

Wäre die Ukraine besser bewaffnet gewesen, sie brauchte die Waffenlieferungen aus dem Westen wahrscheinlich nicht.

Ich verstehe zu wenig vom Kriegshandwerk. Aber so viel sehe ich, dass auf jede Waffe eine neue Waffe folgt. Und heute werden die Kriege zunehmend mit Drohnen und Apps geführt, welche das Töten übernehmen.

Das macht die Existenz und Finanzierung einer Armee obsolet?

Ich versuche mir zu überlegen, was denn letztlich unsere Möglichkeiten wären. Ausser dass wir Spitalbetten liefern, hoffe ich, dass auf diplomatischem Wege mehr geschieht. Und vor allem, dass die Gelddrehscheibe Schweiz ihre Verantwortung wahrnimmt. Es wird in diesem Moment auch wieder einmal klar, was die Schweiz als Finanzplatz, im Rohstoff- und im Agrarhandel weltweit für eine Rolle spielt. Dort passieren viele Dinge, die ausserordentlich intransparent sind, und wofür unser Geldwäschereigesetz nicht genügt. Die Forderung, hier Gesetzeslücken zu schliessen, wurde letztes Jahr im Parlament von der bürgerlichen Mehrheit abgelehnt.

«Man kann von ukrainischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern jedenfalls viel über den Krieg lernen.»

Können Sie den Missstand aus Ihrer Sicht konkret benennen?

Der emeritierte Professor und Jurist Mark Pieth hat darauf hingewiesen: Schweizer Anwältinnen und Anwälte dürfen für ihre Klientel Firmen gründen und betreiben, die sie nicht offenlegen müssen! Der Anwalt kann sich hinter dem Anwaltsgeheimnis verstecken. Indem man hier das Anwalts- und Geldwäschereigesetz nicht verschärfen will, zeigt sich für mich dann wieder das hässliche Gesicht der Schweiz.

Kann Literatur im Besonderen und Kultur im Allgemeinen ein Instrument der Gewaltprävention sein?

Man kann von ukrainischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern jedenfalls viel über den Krieg lernen. Ein Krieg, von dem Europa zu lange den Blick abgewendet hat. Beispielsweise vom Roman «Graue Bienen» von Andrij Kurkow. Oder vom Buch «Internat» von Serhij Zhadan.

Man kann lernen und lernt offensichtlich doch nichts...

Möglicherweise. Kultur ist allerdings das Gegenteil von Krieg und als solche immer notwendig für die Pflege der Empathie. Fantasie hilft, andere zu verstehen. Deshalb finde ich es fatal, dass sich jetzt der Boykott Russlands auch auf die Kultur überträgt. Die russischen Kulturschaffenden in meinem Bekanntenkreis sind am Boden zerstört. Ich war in letzter Zeit zweimal in der Ukraine, in Kiew und in Odessa, der Krieg ist dort seit 2014 ein Thema. Übrigens, die Bedeutung der Kultur zeigt sich auch darin, dass die Ukraine den Import russischer Bücher seit dem Beginn des Krieges in der Ostukraine verboten hat. Ein Fehler, finde ich.

Was ist Ihnen an Eindrücklichem auf Ihren Lesereisen in Odessa und Kiew widerfahren?

In Odessa durfte ich in die Eröffnungsansprache des Literaturfestivals halten und habe Selenski zitiert, der damals erst kurz zuvor überraschend gewählt worden war. Er hat in seiner ersten Ansprache Rede gesagt: «Jeder ist Präsident der Ukraine!» Dieser Satz gefiel mir. Einige ukrainische Kollegen haben mich für dieses Zitat allerdings ziemlich kritisiert. Man sagte mir: Selenski? Ein elender Komiker, homophob, rassistisch, antifeministisch! Ein Teilnehmer des Festivals musste im Nachtbus anreisen und sagte, die ganze Nacht seien alte Shows mit Selenski gelaufen, das sei für ihn die Hölle gewesen.

Die Intellektuellen hatten gegenüber dem Schauspieler in der Rolle des Politikers Skepsis oder sogar Dünkel?

Selenski hatte damals keinerlei Unterstützung bei den Intellektuellen. Zhadan, den ich erwähnte, ist auch Rocksänger und in der Ukraine sehr populär, er hat ein Spottlied auf ihn geschrieben. Jetzt hat er das Lied aber wieder zurückgenommen. Selenski hat eine Rolle angenommen, die offenbar akzeptiert wird. Dass jemand in eine Rolle hineinwachsen kann, die sehr weit weg ist von dem, was er früher gemacht hat, war für mich ein Lehrstück.

Kurz und prägnant Hazel Brugger oder Dominic Deville? 1:1 Max Frisch oder Friedrich Dürrenmatt? Es freut mich, dass ich beide persönlich gekannt habe. Jassen oder Jodeln? Jassen mit Christine Lauterburg im Hintergrund. Lesen oder Wandern? Im Zug unterwegs zum Wandern: lesen. Oerlikon oder Olten? Sind sich näher, als man denkt. Ihr Buch «Enkeltrick» oder Enkelbetreuung? Einen Nachmittag mit der Enkelin ziehe ich eindeutig vor.

Eines Ihrer Bücher wurde auch ins Ukrainische übersetzt. Welche Bedeutung hat es in dieser Lage?

Als es sich abzeichnete, dass auch viele Kinder in die Schweiz flüchten, habe ich den ukrainischen Verlag meiner gesammelten Kindergeschichten «Das grosse Buch» kontaktiert. Ich liess mir ein PDF zustellen und habe hier 100 Exemplare nachdrucken lassen. Zusammen mit dem Verein «Deutsch als Zweitsprache» des Kantons Zürich haben wir sie dann an Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer geschickt. Sie bekommen die deutsche und die ukrainische Fassung als Geschenk, als Lernhilfe für die Kinder.

Sie sind damit schneller als das Schweizer Fernsehen, das es noch nicht geschafft hat, für ukrainische Menschen das Programm anzupassen. Bei UPC ist Live-TV aus der Ukraine zu sehen. ZDF sendet bereits mehrer Programme für ukrainische Kinder, etwa die «Sendung mit der Maus». Ihr privates Engagement ist vorbildlich. Man rechnet allerdings damit, dass der Bedarf weit grösser ist als 100 Bücher; in der Schweiz halten sich zurzeit mehrere zehntausend ukrainische Kinder auf.

Die 100 Exemplare sind tatsächlich bereits weg, und es kommen weiterhin Anfragen, aber ich kann die Aktion nicht mehr weiterziehen, das müssten andere. Das Ganze hat mich rund 15000 Franken gekostet, Finanzierungsgesuche liegen bei Stiftungen, eine hat einen Betrag zugesagt. Aber meine Frau hat mir zugesichert, wenn ich auf den Ausgaben sitzen bleibe, bezahle sie die Hälfte. Das Engagement war meine Möglichkeit, das Gefühl von Ohnmacht oder Schuld etwas abzutragen. Denn das Verrückte ist ja: Derweil ist in Afghanistan eine Katastrophe im Gang, und auf griechischen Inseln sitzen noch immer geflüchtete Menschen aus dem Nahen Osten und kommen nicht weiter. Wir schwimmen im Leid der Welt. Es braucht positive Energie, dem etwas entgegenzuhalten.

Positive Energie wollen die Solothurner Literaturtage vermitteln. Sind Sie als Besucher dort oder mit einer Lesung aus Ihrem neuen Erzählband «Der Enkeltrick»?

Nein.

Sie sind gar nicht eingeladen?

Nein. Im Fokus sind Jüngere und andere, das soll ruhig so sein.

Nun, man könnte den Entscheid auch als Symptom verstehen, dass sich die Literaturtage in Richtungskämpfen verheddern und an Bedeutung verloren haben.

Ich finde es schön, dass die Literaturtage stattfinden. Es ist aus meiner Sicht nach wie vor das Fest der Schweizer Literaturfamilie.

Zum Schluss eine Frage an den Autor als Fantast: Was wäre, wenn Sie den Ukrainekrieg beenden könnten. Wie würden Sie mit Putin verfahren?

Ich würde dafür sorgen, dass er in Den Haag vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kommt – und würde dafür noch einmal Carla Del Ponte als Anklägerin engagieren.

