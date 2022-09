Kunsthaus Zürich: Ann Demeester im grossen Interview

Interview «Oh ja, man wird von mir hören»: Kunsthaus-Direktorin Ann Demeester tritt ihrem neuen Amt unerschrocken entgegen Am 1. Oktober übernimmt Ann Demeester nach 23 Jahren mit Christoph Becker die Leitung des Kunsthaus Zürich. Im Interview erzählt sie, wie sie auf die heikle Bührle-Sammlung blickt, und wie sie zu einer Frauenquote im Museum steht. Daniele Muscionico und Anna Raymann Jetzt kommentieren 29.09.2022, 13.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ann Demeester, richtet ab 1. Oktober ihr neues Büro als Direktorin des Kunsthaus Zürich in der Villa Tobler ein. Andrea Zahler

Sie ist die neue Stimme im Zürcher, im Schweizer Kunstgeschehen: Ann Demeester leitet ab dem 1. Oktober das Kunsthaus Zürich. Wir treffen sie einige Wochen davor in ihrem provisorischem Büro in der stimmungsvollen Villa Tobler, das sie nutzt bist sie zu ihrem Amtsantritt in das Büro ihres Vorgängers Christoph Becker umzieht. Dieser hinterlässt ihr, nach 23-jähriger Amtszeit, das Programm für das kommende Jahr - und die vertrackte Akte Bührle. Demeester tritt dieser Aufgabe mit auffälliger Eleganz entgegen.

Frau Demeester, willkommen in der Schweiz, wie geht es Ihnen hier?

Sehr gut. Seit Februar konnte ich beobachten und zuhören, das ist nun zu Ende. Anfangs schien es mir frustrierend, doch es war wichtig, um zu verstehen, wo man ist. Museen sind träge Maschinen, Veränderungen dauern. Das Programm mit Alexandra Bachzetsis und Niki de Saint Phalle fand ich übrigens ausgezeichnet.

Sprechen wir doch über Ihr Programm . . .

Das wollen meine Nachbarn vom Schauspielhaus seit langem. Ich sage dann: Das beginnt erst 2024, bis dahin arbeite ich an der Seitenlinie mit. Im Theater funktioniert das ja ganz anders.

Das zeigt das Kunsthaus im kommenden Jahr Das Programm 2023 des Kunsthaus Zürich stammt noch aus der Feder von Ann Demeesters Vorgänger Christoph Becker und dem Kurationsteam. Es ist geprägt von gesellschaftlichen und politischen Fragen: Von Käthe Kollwitz und Mona Hatoum, die in ihren Arbeiten Vertreibung und Verletzlichkeit reflektieren (18.8.–12.11.23), über die Themen-Ausstellung «Re-Orientations», die der Bedeutung der islamischen Künste für die beginnende Moderne im Westen und in der zeitgenössischen Kunst nachgeht (24.3.–16.7.23), bis zu Marcel Broodthaers’ Befragung von Museen als Institution (30.6.–1.10.23). Weitere Einträge in der Agenda sind eine Ausstellung mit rund 50 ungewohnt intimen Zeichnungen von Heinrich Füssli, der sich fasziniert zeigt von der weibliche Sexualität der modernen Frau (24.2.–21.5.23) sowie die Traumgärten von Salvador Dalí und Alberto Giacometti (14.4.–2.7.23).

Das klingt, als ob der Nachbarschaftsgeist bereits lebendig wäre!

Ich fand es wichtig, die Menschen am selben Platz kennen zu lernen und zu sehen, ob es Synergien gibt.

Und, gibt es sie?

Absolut. Kollaborationen entsprechen meiner Praxis. Man muss immer die Fühler ausstrecken, um zu verstehen, was in der Stadt spielt. Aber, Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Disziplinen und Organisationsstrukturen ist zeit- und geldintensiv. In Holland mussten wir der Politik immer klar machen, dass man mit Zusammenarbeit nicht sparen kann: Effizienz kostet Geld.

Das Kunsthaus krankt am Image, verschlossen sein, Ihre Fühler in die Aussenwelt betrafen bereits wen?

Die Kollegen in der Nähe, das ist wichtig. Literaturhaus, Schauspielhaus, die Universität, dann sicher die Zürcher Hochschule der Künste und natürlich andere Museen und auch kleinere Institutionen. Zürich ist keine sehr grosse Stadt, aber sie hat eine sehr hohe Intensität an kulturellen Institutionen.

Verraten Sie uns Ihre erste Kooperation?

Vieles ist noch im Fluss. Spruchreif ist, wir arbeiten 2024 mit dem Zürcher Theaterspektakel zusammen.

Zur Person Andrea Zahler Ann Demeester, Direktorin Kunsthaus Zürich Ann Demeester, 1976 im belgischen Brügge geboren, fand über die Literatur zur Kunst. Sie arbeitete als Kunstkritikerin und Professorin. Lange stand sie an der Spitze des «de Appel arts centre», einem Ausstellungszentrum in Amsterdam, ab 2014 leitete sie das «Frans Hals Museum» in Haarlem. In den Niederlanden war sie bekannt als Stimme, die sich selbstbewusst für die Anliegen der Kulturbranche einsetzt.

Sie sind in der 110-jährigen Geschichte des Hauses die erste Frau. Erleben Sie das als Chance oder Bürde?

Ich will nicht arrogant sein, aber das das spielt für mich keine Rolle. Mir war eher bewusst, dass ich die jüngste Direktorin bin und die erste Ausländerin. Aber das ist auch eine symbolhafte Entwicklung für das Kunsthaus. Dass ich Frau bin, würde keine Rolle spielen, dachte ich mir, bis ich die Reaktionen in der Schweiz kannte. Dabei gibt es doch bereits etliche Kolleginnen: Nina Zimmer in Bern, Fanni Fetzer in Luzern, Katharina Amann in Aarau, Elena Filipovic in Basel. Inzwischen verstehe ich die Frage der Medien auf mein Frausein besser: Das Kunsthaus ist das Flagship und scheint eine konservative Reputation zu haben.

Haben Sie einen anderen Führungsstil, als den, den Sie bei Kollegen beobachten?

Habe ich einen weiblichen Führungsstil? Ich denke, das ist eher eine Frage der Generation. Meine Generation arbeitet eher kollaborativ, wir denken anders als unsere Vorgänger über Teamarbeit und leiten nicht mehr Top down.

Sie haben am Frans Hals-Museum in Haarlem weibliche Positionen gefördert. Gehen Sie hier einen Schritt weiter und fordern eine Quote?

Wir brauchen keine Quote! Die Hälfte der Weltbevölkerung sind Frauen, und es gibt inzwischen so viele starke weibliche Positionen in der Kunst, dass man sie gar nicht mehr ignorieren kann. Unser Programm wird auf ein natürliches Geschlechtergleichgewicht setzen.

Mit Blick auf die Sammlung des Zürcher Kunsthauses gälte es in Bezug auf die Geschlechterverteilung eine Menge aufzuholen!

In Sammlungen kunsthistorischen Lücken zu schliessen ist fast unmöglich, denn die Preise vieler weiblicher Positionen sind wie Jeff Bezos Rakete - „Wusch, to the moon”. Ich kenne das Problem aus Haarlem. Wenn man aufs 18. oder 19. Jahrhundert blickt, sind die erfolgreichen Positionen nun mal weiss, europäisch und männlich. Die Vergangenheit können wir nicht ändern, aber die Zukunft. Das gilt auch für Zürich.

Was genau kann man in Zürich besser machen?

Ich glaube, wir müssen die Gegenwartskünstlerinnen in der Sammlung stärker gewichten. Nicht alles, was wir gekauft haben, haben wir gezeigt. Das Publikum weiss vielleicht nicht, dass wir Installationen von Llungiswa Quanta, Gemälde der Aktivistin Judith Bernstein oder Videos von Manon de Boer, Nathalie Djurberg und Arbeiten von Pamela Rosenkranz und Sylvie Fleury gekauft haben.

Man kauft zeitgenössische Kunst, und zeigt dann doch vor allem historische Positionen. Wie kommt das?

Im Neubau gehört ein Grossteil der Fläche der Sammlung von Merzbacher, von Looser und Bührle. Da bleibt für die eigene Sammlung der Gegenwarts-Kunst nur noch begrenzt Platz. Das macht es nicht leicht zu artikulieren, was wir alles haben. Ich werde mit dem Team versuchen, hier ein neues Gleichgewicht zu finden.

Wobei auch die feministische These im Raum steht: Weibliche Positionen besonders herauszustreichen befördert die Ghettoisierung. Man betont ihren schutzwürdigen Status und nicht die Gleichwertigkeit.

Sicher, aber: The Battle is not over, was die Gleichstellung betrifft. Auf keiner Ebene, weder finanziell noch soziologisch! Wichtig ist zu hören, was die Bedürfnisse der Künstlerinnen selbst sind. Möchten sie, dass wir noch mal einen Akzent setzen oder sagen sie: Bitte nicht?

Sie suchen das persönliche Gespräch?

Am liebsten würde ich die ganze Zeit Studio-Besuche machen. Aber ich werde nicht die Aufgaben der Kuratorinnen und Kuratoren übernehmen. ich bin so etwas wie einen Editor in Chief von einer Zeitung, ich vermittle.

Danke fürs Stichwort «Vermittlung». Wie gehen Sie Ihre grösste Herausforderung an, wie vermitteln Sie in der Aufarbeitung der Bührle-Sammlung?

Ich denke, es muss dazu kommen, dass wir endlich akzeptieren: Unsere europäische Geschichte ist untrennbar verbunden mit Terror und Leiden. Europa hat die Welt dominiert, damit müssen wir klarkommen. Kunstgeschichte ist ein Teil der Geschichte! Sie findet und fand nicht losgelöst von Politik und gesellschaftlichen Entwicklungen statt. Und, die eine Wahrheit gibt es nicht. Aber es gibt Fakten.

Mit dieser Überzeugung müssten Sie die Bührle-Sammlung zurückbauen und von Grund auf neugestalten.

Wir werden Ende 2023 eine neue Ausstellung mit der Sammlung machen. Man kann eine so komplexe Geschichte wie die von Bührle nur polyfon und mit Widersprüchen erzählen. Die Debatten um Erinnerungskultur muss man einbeziehen, und sie ändern sich rasend schnell.

Als Belgierin habe Sie eine emotionsfreie Perspektive auf die Verflechtungen von Bührle mit der politischen und gesellschaftlichen Schweiz. Wie ist diese?

Ich finde es sehr gefährlich, als Aussenstehende dazu etwas zu sagen. Aber ich wünschte mir doch, dass die Schweiz in der Lage ist, eine Diskussion darüber zu führen, welche Rolle sie im Zweiten Weltkrieg hatte. Klingt das anmassend? Ich durfte erleben, wie die Niederlande und Belgien mit ihrer verdrängten kolonialen Vergangenheit und - im Falle der Niederlande - mit ihrer Rolle im Zweiten Weltkrieg umgegangen sind und wie sich dies in den letzten 10 Jahren völlig verändert hat. Ich weiß also, dass es möglich ist, als Gesellschaft zu neuen Erkenntnissen über die Vergangenheit zu gelangen.

Sie argumentierend in der Bührle-Affäre auffallend zurückhaltend. In den Niederlanden kennt man sie allerdings als kämpferische Person. . .

Es gibt sensible Bereiche wie das Thema Bührle, da will ich zurückhaltend sein. Auch weil ich das Land nicht kenne. In Holland war ich die öffentliche Stimme der bildenden Kunst und habe sehr viel Lobbyarbeit gemacht. Während der Pandemie und auch zuvor. Als die holländische Regierung 2010 grosse Budgetkürzungen beschloss, habe ich mich laut bemerkbar gemacht.

Falls der Bundesrat also nächstens die Schliessung der Museen verordnet, um Energie zu sparen, dann wir man von Ihnen hören?

Oh ja, das wird man. Dann bin ich straight forward! Es geht um Gleichbehandlung. Ikea und Fussballstadien blieben in den Niederlanden offen, die Museen wurden geschlossen. Es war in der Pandemie heuchlerisch zu sagen, dass man das gemacht hat, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. Es geht ums Geld und um ein Prinzip. Museen und Theater zu schliessen ist immer ein ideologischer Entscheid, und ich möchte, dass die Politik dazu steht.

Sie gehen in die Debatten um Bührle und andere düsteren Zukünfte mit offenem Visier!

Sicher, ich bin schwer zu erschüttern. Als Museumsdirektorin habe ich wie alle im kulturellen Bereich während Corona einen Crashkurs in Krisenmanagement gemacht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen