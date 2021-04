Interview «Nichts ist langweiliger als Exklusivität»: Thomas Hirschhorn macht Kunst nicht nur für Kenner, sondern auch für Banausen Thomas Hirschhorn geht mit seiner Kunst hinaus zu den Menschen. Der streitbare und international tätige Künstler hat bereits 71 Projekte im öffentlichen Raum realisiert, zuletzt 2019 die «Robert-Walser-Sculpture» in Biel. Er selbst kam erst als 20-Jähriger direkt mit Kunst in Kontakt.

Thomas Hirschhorn hat 2019 gegen alle Widerstände seine «Robert-Walser-Sculpture» beim Bahnhof Biel realisiert. Bild: Alex Spichale

Sie haben den Begriff «nicht-exklusives Publikum» geprägt, das Sie erreichen wollen. Was verstehen Sie darunter?

Thomas Hirschhorn: Das «nicht-exklusive Publikum» ist das ganze, das mögliche, das zukünftige Publikum der Kunst. Damit sind gemeint: die Kunstfans, die Kunstarbeiter, aber auch jene, die nicht an Kunst interessiert sind, die Kunst nicht kennen, die andere Probleme haben als Kunst. Es geht in erster Linie darum, mit dem Begriff «nichtexklusives Publikum» gegen die Ideologie des Exklusiven anzukämpfen, die es heute immer noch gibt in der Kunstwelt. Nichts ist langweiliger als Exklusivität.

Sie wollen zwar ein nicht­exklusives Publikum ansprechen, aber gekauft werden Ihre Werke von einem exklusiven, sprich kaufkräftigen Publikum. Wie gehen Sie damit um?

Um sich mit Kunst – auch meiner Kunst – auseinanderzusetzen, sie zu befragen, sie zu lieben, braucht man sie nicht zu besitzen.

Thomas Hirschhorn ist in Davos aufgewachsen und lebt seit 1983 in Paris.

Bild: Alex Spichale

Was entgegnen Sie jemandem, der sagt: Zeitgenössische Kunst ist mir zu ­anstrengend?

Sich mit Kunst auseinanderzusetzen, ist kein Müssen und keine Pflicht. Es ist eine Möglichkeit zur Emanzipation, es ist eine Chance, etwas zu lernen und eine Erfahrung zu machen. Es ist eine Freude, sich mit etwas zu beschäftigen, das man nicht kennt, und es ist eine Bereicherung, alle seine Sinne anzuwenden und zu schärfen.

Warum haben viele Leute das Gefühl, dass zeitgenössische Kunst nichts für sie ist?

Ich kann nicht für andere reden. Ich mache aber eher eine gegenteilige Erfahrung, nämlich die, dass sich immer mehr Menschen – gerade heute – für Kunst interessieren, dass sie ihre Wichtigkeit und die Notwendigkeit erkennen und sich mit ihr auseinandersetzen wollen.

Kann man ein kunstfernes Publikum nur erreichen, wenn man raus aus den Museen und auf die Strasse geht?

Das Schöne an der Kunst ist, dass man ihr überall begegnen kann, im Museum, in der Galerie, im Kunstraum, im öffentlichen Raum. Der Ort spielt keine Rolle, wichtig ist nur die Bereitschaft sich auf die Erfahrung Kunst einzulassen, wo immer man auf sie trifft.

Wie haben Sie selbst Kunst für sich entdeckt?

Ausser in Kirchen kam ich als Kind oder Jugendlicher nicht in Kontakt mit Kunst, und wir gingen mit der Familie nie Kunstausstellungen besuchen. Die einzigen Kunstbücher zu Hause waren Silva-Bücher mit eingeklebten Bildern von Kunstreproduktionen in grossen Museen. Mit Kunst direkt in Kontakt kam ich erst mit 20 Jahren in Zürich, zu Beginn und während meines Studiums an der dortigen Kunstgewerbeschule von 1978 bis 1983. Dank Freunden und Freundinnen, die mich mitgenommen haben zu Ausstellungen in Museen und Kunsträumen und zu Vernissagen in Galerien. Eine neue, wundervolle Welt hat sich für mich damit eröffnet.

Die «Robert Walser-Sculpture» ist eine Hommage an den Schriftsteller Robert Walser, der seine letzten Lebensjahre in der psychiatrischen Klinik in Herisau verbraucht hat.

Bild: Alex Spichale

In Biel gab es viel Skepsis und Kritik gegenüber Ihrer «Robert-Walser-Sculpture». Wie sind Sie damit umgegangen?

Kunst im öffentlichen Raum ist immer besonders anspruchsvoll. Sich als Künstler den Meinungen und den Kommentaren auszusetzen, gehört dazu. Für mich geht es nur darum, mir die Liebe, die Leidenschaft nicht wegdiskutieren oder wegargumentieren zu lassen. So habe ich keine Sekunde am Erfolg der «Robert Walser-Sculpture» gezweifelt, auch dann nicht, als wir sie um ein Jahr verschieben mussten. Denn wir haben sie für Robert Walser, für sein Leben und Werk gemacht.

Warum setzten Sie sich diesen Diskussionen aus? Sind Sie ein Kunstmissionar?

Es hat nur einen Sinn, Kunst zu machen, wenn man eine Mission hat. Es ist eine kriegerische Mission, weil ich für meine Kunst kämpfen muss. Ich kämpfe für meine Ästhetik, mein Kunstverständnis und meine Position in der Kunstwelt. Ich beklage mich nicht, denn ich kämpfe nie gegen etwas, ich kämpfe für etwas. Und deshalb ist es immer etwas Positives.

