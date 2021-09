Peach Weber: Wörldstar mit neuem Programm

Interview mit Peach Weber Seine Antworten sind Punktlandungen: «Ich erfülle ungern Erwartungen» Comedystar Peach Weber ist unser Mister Gaga und der Publikumsliebling der Deutschschweiz. Das Leichte herzustellen ist allerdings ein Knochenjob, er macht ihn seit 46 Jahren. Vor einem Auftritt mit seinem neuen Programm «Gäxplosion», noch nicht im obligaten Hawaii-Hemd, spricht er über Persönliches, denn: Peach Weber und seine Bühnenfigur sind ein und dieselbe Person. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

«Ich kann nicht Gitarre spielen, ich kann nicht singen, das Einzige, was ich kann, ist davon leben», Peach Weber im Kurtheater Baden.

Valentin Hehli / MAN

Hinter der Bühne im Kurtheater Baden wartet er. Wie abgemacht, pünktlich und in Hochform. Vor ihm auf dem Arbeitstisch stehen und liegen ein angebissenes Fleischsandwich, Wasserflaschen – und ein Kabelsalat. Das Wohnzimmer von Peach Weber stellt man sich so vor, wüsste man es nicht besser. Der Unterhaltungskünstler, Erfolg bringt Kröten, residiert in einer 12-Zimmer-Villa. In Baden zeigt er sein neues Programm, das er letztes Jahr bereits fertig geschrieben hatte, Corona hat die Aufführungen verhindert. Der Umgang mit Peach Weber ist jovial, er mag im Interview keine Schnörkel und vermeidet Schleifen, seine Antworten sind Punktlandungen.

Herr Weber, erklären Sie doch bitte, wieso wir per Du sind, obwohl wir uns heute zum ersten Mal treffen.

Peach Weber: Ja wollen Sie denn nicht? Es muss nicht sein.

Doch, sicher, gerne!

Ich komme mir komisch vor, wenn man mir Herr Weber sagt. Als Lehrer war ich das, de Herr Weber, heute bin ich für alle de Peach.

Wer ist de Peach, den alle zu kennen glauben, wer ist dieser Aargauer Freiheitskämpfer für die Unterhaltung?

Mein Charakter? Gegen aussen bin ich ein ruhiger Mensch, und eigentlich bin ich das auch gegen innen. Aber wenn es mich verjagt, dann verjagt es mich. Aber dafür braucht es sehr viel.

Wann hat es Dich zum letzten Mal verjagt?

Ach, eigentlich passiert das fast nie. Aber ich weiss, dass ich dann sehr böse sein kann.

Mit Worten?

Sicher, Sprache ist meine Waffe. Dreinschlagen würde ich nie, vor allem nicht gegen Stärkere. Aber ich kann mit Worten relativ deutlich werden und jemanden in die Ecke drängen, wenn er nicht zurückgeben kann.

Macht das denn Spass?

Es ist eine Herausforderung. Früher, im Lehrerseminar habe ich in Diskussionen manchmal die Rollen vertauscht und so argumentiert, als wäre ich mein eigener Grossvater.

Du hast einen Zug ins Schizophrene?

Nein, das ist doch grausam interessant: Ich frage mich, finde ich genügend Argumente, um meine eigenen Argumente zu widerlegen?

Schizophren also nicht, aber philosophisch!

Das ist jetzt hoch gegriffen. Ich habe Mühe mit Menschen, die sich als Philosophen bezeichnen. Ich selbst sage von mir, ich bin ein Halbtagsphilosoph.

Das ist doch immerhin etwas. Aber warum nur halbtags, weil Du in der anderen Hälfte des Tages schläfst?

Nein, halbtags, so wie man halt im Teilzeitjob zur Arbeit geht.

Noch bleiben 40 Minuten Zeit bis zur Vorstellung. Peach Weber zieht sich während des Interviews um. Hinter dem Rücken der Gesprächspartnerin. Er greift zu einer noch ausgebeulteren schwarzen Jeans, als er sie schon anhatte, zu roten Turnschuhen, rotem Weston, dem Hawaiihemd. Es ist stets die gleiche Kluft, die Kleiderwahl soll keine Arbeit machen.

Wenn Du ein Tier sein könntest oder müsstest, welches würdest Du wählen?

Ich wäre sehr gerne ein Bär, von aussen wirkt er gemütlich, aber er kann auch gefährlich sein.

Der Bär ist ein Allesfresser und ein Raubtier . . .

. . . Allesfresser tönt gut, und ich hätte auch nichts gegen einen Winterschlaf.

Hat der bärige Weltstar der Deutschschweiz demnach ein Doppelleben, eine freundlich verpackte aggressive Seite? Vielleicht in seinen Kolumnen?

Die Kolumne ist eine ganz andere Form als ein Bühnenprogramm. In den Kolumnen mute ich den Lesern meine Meinung zu und versuche, ein ernstes Thema humorvoll zu überzeichnen.

Eine Unterbrechung, der Fotograf der Zeitung meldet sich, Weber muss noch fotografiert werden. Sein Manager oder Bekannter oder beides kommt derweil hinter die Bühne und fragt freundlich: «So, tuet er recht?» Der Fototermin dauert nur wenige Minuten, er habe nur ein einziges Lachen, sagt Peach – und schon geht es weiter.

Was ist Dein idealer Beziehungsstatus?

Idealerweise geschieden. Denn ich bin ein unbrauchbarer Ehemann, aber ein genialer Ex-Mann.

Jetzt übertreibst Du aber mit Deiner Untertreibung: Ein «unbrauchbarer Ehemann»? Überhaupt, ist das eine Schweizer Businessstrategie, sich harmlos und klein darzustellen, aber es im Grunde faustdick hinter den Ohren und einen Stierengrind zu haben?

Das ist immerhin sympathischer, als eine grosse Schnorre. Gerade als Aargauer finde ich es gut, wenn man unterschätzt wird, dann kann man überraschen. In meinem Kinderbuch gibt es den Zwerg Stolperli, und ich behaupte, wir sind alles kleine Würstchen, Stolperli, wir alle stolpern durchs Leben. Bloss geben wir es nicht gerne zu.

Der Bundesrat wären die sieben Pandemie-Stolperli? Er müsste sich dazu bekennen, dass auch er auf den Schnauz fällt? Seine Autorität wäre null.

Politiker, die ihre Fehler zugeben, haben mehr Autorität und Glaubwürdigkeit als solche, die so tun, als wüssten sie alles. Ich studiere die Menschen und sehe, wenn einer lügt oder die Wahrheit sagt. Also: Einverstanden, nicht «unbrauchbar» als Ehemann. Aber ich bin nicht einer, der Familienfeste oder Verwandtenbesuche organisiert.

Aber Du organisierst seit 46 Jahren erfolgreich Deine Karriere.

Das ist keine Sache. Da muss ich ja nur mich selber fragen. Und vor allem sind keine Erwartungen da, die man erfüllen muss. Abgesehen davon, ich war zweimal verheiratet und habe eine wunderbare Tochter. Gäbe es sie nicht, wäre in meinem Leben tatsächlich einiges anders. Doch seit meine Tochter da ist, habe ich eine grosse Ruhe. Ich habe zweimal an die Ehe geglaubt, daraus entstand eine lebenstüchtige Tochter: Mehr kann das Universum nicht von mir erwarten, ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Aber wahrscheinlich bin ich schon jemand, der nicht 50 Jahre mit derselben Person zusammen sein kann.

Noch 30 Minuten bis zum Vorstellungsbeginn. Weber ist keine Spur von nervös, im Gegenteil, das Gespräch nimmt langsam Fahrt auf. Das Publikum betritt bereits den Saal. Man hört es murmeln, lachen und erwartungsvoll kichern. Auch Kinder scheinen im Saal zu sitzen.

Deine Antwort auf meine Beziehungsfrage überrascht mich in ihrer Ausführlichkeit. Spielen Erwartungen und das Bedürfnis nach Unabhängigkeit, Dinge, die in Beziehungen Sprengstoff sein können, in Deinem Leben demnach eine wichtige Rolle?

Ja, sicher, ich erfülle nicht gerne Erwartungen, ich entscheide Dinge gerne allein und von mir aus . . .

Entschuldigung, aber Du erfüllst die Erwartungen Deines Publikums.

Genau, das ist mein Job, ich bringe Leute zum Lachen, das ist ein ehrliches Geschäft. Lachen ist eine ehrliche Reaktion, vielleicht sogar die ehrlichste, denn man kann sie nicht steuern. Anstandshalber klatschen geht, aber man kann nicht anstandshalber lachen. Das Publikum bezahlt Eintritt, und wenn ich es heute Abend nicht zum Lachen bringe, kann ich nicht aufstehen und sagen: Aber gestern hat es doch gelacht.

Das Publikum erwartet von Dir, dass Du bist, wie man Dich kennt. Ich behaupte, man lässt Dir künstlerisch nicht sehr viel Spielraum. De Peach ist abonniert auf «Gäx».

Ich brauche keinen Spielraum, denn ich kann ja nichts anderes. Ich verzichte auf der Bühne auf nichts, um die Leute zufrieden zu machen. Ich kann das, was ich tue, mehr nicht. Das heisst, ich kann ja nicht einmal das. Ich kann nicht Gitarre spielen, ich kann nicht singen, das Einzige, was ich kann, ich kann davon leben. Ich mache Verbrauchsunterhaltung, keine Kunst. Ich bin wie ein Bäcker, der Brot anbietet, wenn es gut ist, wird es gekauft.

Der Bäcker steht unter enormem Konkurrenzdruck, die Grossisten, das billigere Ausland, die Glutenallergiker, und so weiter und so fort.

Ich habe alles und jeden Trend überlebt. Aktuell herrscht eine Comedy-Schwemme, aber es ist ja nicht alles gut, was nach oben geschwemmt wird. Und es gibt einen Unterschied: Viele Comedians können zehn Minuten lang lustige Sachen machen, aber sobald sie ein abendfüllendes Programm bestreiten sollten, und vor allem, wenn das Publikum Eintritt bezahlen muss, auf Youtube ist ja alles gratis, dann sieht es schon wieder anders aus.

Mit welcher Motivation stellt man sich nach fast einem halben Jahrhundert Bühnenarbeit noch immer dem Publikum?

Der Moment ist einfach grossartig, wenn man 400 bis 500 Leute so weit hat, dass man sich gemeinsam wie auf einem Schiff fühlt. Und Du weisst: Jetzt machen wir zusammen diese Kreuzfahrt! Und wenn ein Gag besonders gut ist, freue ich mich schon vorher, weil ich die Reaktion kenne. Viele Leute meinen ja, Unterhaltung sei gar nicht so schwierig, aber die Absturzgefahr ist enorm und sie besteht immer, auch mit Routine. Ich bin mir bewusst, jeden Abend kann der Totalabsturz, die Katastrophe passieren.

Noch 15 Minuten. In seinem neuen Programm reimt sich «Aromat» auf «Zölibat», und ein Gag geht so: «Die Ute, die Ute, liebt meine grosse . . . Ruhe und Gelassenheit». Ein anderer lautet folgendermassen, aus der Erinnerung: «Wie heisst die gescheiteste Blondine? Golden Retriever. »

Zurück zur Art Deiner Blondinenwitze, Lieder, Gags, zu Deinen Markenzeichen. Meine Feststellung ist, Du lässt Dein Publikum unter seinem Niveau lachen, und sogar unter Deinem Niveau.

Ach, unter den Pseudointellektuellen ist das eine beliebte Diskussion. Die müssen sich ja immer abgrenzen, denn über Humor definiert man sich. Ich mache 100 Prozent Unterhaltung, das ist für die Pseudo-Intellektuellen natürlich nicht legitim.

Gibt es das wirklich, Pseudointellektuelle?

Sicher, das sind diejenigen, die die Unterhaltung runtermachen und meinen, sie sei nur für die Dummen. Dann gehen sie ins Schauspielhaus und klatschen, wenn Schauspieler füdliblutt über die Bühne rennen. Pseudointellektuelle dürfen öffentlich nicht über meine Gags lachen, in einer Skihütte oder zuhause aber schon.

Dein neues Programm heisst «Gäxplosion», was unterscheidet es von den 15 Vorgängerprogrammen, was ist sein roter Faden?

Den gibt es nicht, und es gibt auch kein Thema. Auch der Stammtisch funktioniert entsprechend, da nimmt man sich auch kein Thema vor. Man spricht über Reisen, Autos, Übergewicht, Alltagsthemen eben. Genauso ist es auch in meinem Abend.

Sprichst Du heute Abend auch über Corona oder 9/11?

Zweimal nein, von Corona haben die Leute genug, und was 9/11 betrifft, ich baue selten etwas Tagesaktuelles in meine Abende ein. Ausser, man kann einen guten Gag daraus machen.

Kannst Du Dich noch erinnern, wo Du am 9. September 2001 warst?

Sicher, ich war gerade dabei, für die «Schweizer Familie» eine Witzkolumne zu schreiben. Dann hörte ich die Nachrichten. Und dann war fertig lustig.

Peach Weber: «Gäxplosion» auf Tournee bis auf weiteres. Daten siehe www.peachweber.ch