Marius Bear schaut im Interview auf den ESC zurück

Interview Marius Bear schaut auf den ESC zurück: «Das war der grösste Moment meines Lebens»

Marius Bear konnte am ESC die Zuschauer mit seiner Ballade «Boys Do Cry» nicht überzeugen. Bild: Luca Bruno/AP

Seit Sonntag sind Sie wieder in der Schweiz. Wie geht es Ihnen heute, drei Tage nach dem grossen ESC-Final?

Marius Bear: Mir geht es tipptopp. Ich fühle mich zehn Kilo leichter nach diesem Erlebnis. (lacht)

Wie ist es, wieder zu Hause zu sein?

So oft war ich noch gar nicht zu Hause. Kurz nach meiner Ankunft war ich in der Fernsehsendung «Glanz und Gloria» zu Gast. Am Montag konnte ich dann erstmals ein bisschen verschnaufen; ich besuchte meine Mum in Appenzell, ass mit ihr Zmittag und mähte ihr den Rasen. Heute stehen schon die nächsten Interviews an.

Wie ein Tiktok-Video zeigt, wurden Sie von Ihren Nachbarn in St.Gallen gebührend in Empfang genommen.

Ja. Fast das ganze Quartier stand draussen, um mich in Empfang zu nehmen. Einige Nachbarn haben mir geholfen, das Material auszuladen. Und die Kinder haben mit Kreide Willkommensbotschaften auf die Strasse gemalt. Das war super herzig und ging mir sehr nahe.

Sprechen wir über den ESC. Am Ende reichte es nur für Platz 17. Sind Sie enttäuscht?

Am Anfang war ich enttäuscht. Aber im Nachhinein muss ich sagen: Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. In den vergangenen Monaten habe ich jeden Tag 200 Prozent gegeben. Vermutlich war es einfach nicht der passende Moment für diesen Song.

War «Boys Do Cry» eine zu ruhige Nummer?

Ich glaube nicht. Es war von Anfang an unser Plan, mit einem leisen, intimen Song nach Turin zu gehen. Dass dies auch ein gewisses Risiko birgt, war uns bewusst. Aber wir dachten, vielleicht brauchen die Leute genau jetzt diese Ruhe, diese Walt-Disney-Romantik, die der Song ausstrahlt. Ich bekomme laufend Rückmeldungen von Leuten, die der Song berührt hat. Wenn ich solches Feedback erhalte, muss ich sagen: Ich habe meine Aufgabe erfüllt.

Trotzdem gab es «Zero Points» beim Zuschauervoting.

Das habe ich nicht persönlich genommen. Beim Zuschauervoting sind natürlich sehr viele Punkte an die Ukraine abgewandert. Das finde ich auch gut so. Der ESC ist und wird immer ein politischer Anlass sein. Der Sieg der Ukraine ist eine schöne Message. Es ist ein Zeichen, dass Europa zusammenhält.

Marius Bears Finalauftritt am ESC. Video: Youtube

Was nehmen Sie vom ESC mit?

Der ESC war für mich der grösste Moment in meinem Leben. Ich bin ein richtiger ESC-Fan geworden. Die vergangenen zwei Wochen haben mir für meine künstlerische Entwicklung gutgetan. Ich mache erst seit sechs Jahren Musik. Bisher war ich einfach der Baumaschinenmechaniker, der singt. Nun aber kann ich mit Stolz sagen, dass ich mich wie ein richtiger Musiker fühle.

Mal abgesehen von Ihren beiden Auftritten: Was war Ihr persönliches ESC-Highlight?

Es gab viele schöne Momente, jeder Tag war ein Highlight. In guter Erinnerung behalte ich zum Beispiel unsere drei Hosts, das waren drei Italienerinnen, die mich und mein Team begleitet haben und mit uns mitgefiebert haben. Auch mit dem Zweitplatzierten, dem Briten Sam Ryder, hatte ich eine gute Zeit. Besonders schön war, dass er mich nach dem Final in den Arm genommen und mich getröstet hat.

Würden Sie noch einmal am ESC teilnehmen?

Auf jeden Fall. Vielleicht kommt dieser Moment ja tatsächlich nochmals; aber ich muss diese Erfahrung jetzt erst einmal sacken lassen.

Was würden Sie bei einem zweiten Mal anders machen?

Ich würde mir vielleicht etwas Ausgefalleneres einfallen lassen, mich als Bananenwolf oder so verkleiden. (lacht) Nein, Spass. Aber es müsste auf jeden Fall ein bisschen humorvoller und trashiger sein. In der heutigen Zeit darf nicht immer alles so ernst sein. Das Schöne am ESC ist ja, dass Narrenfreiheit herrscht. Die Beiträge können frei von der Seele sein, das macht den Anlass ja auch so kreativ.

Wie geht es nun bei Ihnen weiter?

Als Nächstes werde ich für eine Songwriting-Session zu meinen Kollegen nach London fliegen, das wird wie Ferien für mich sein. Vielleicht werde ich auch noch ein paar weitere Städtetrips unternehmen, um die vergangenen zwei Wochen zu verarbeiten. Ich freue mich aber auch auf den Festivalsommer. Im Herbst steht ein grosses Konzert im Volkshaus Zürich an, dafür habe ich ein paar neue Songs parat. Im Moment geniesse ich aber vor allem das Gefühl, keinen Druck mehr zu haben.

