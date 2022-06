Das Jazzfestival Montreux baut seine Zukunft

Interview «Manchmal muss man auch etwas Verrücktes wagen»: Festivalleiter Mathieu Jaton baut sein Festival der Zukunft Am 1. Juli beginnt das Montreux Jazzfestival. Festivalleiter Jaton ist zufrieden mit dem Programm, gleichzeitig rüstet er sein Festival für die Zukunft. Zu diesem Zweck ist er eine Partnerschaft mit einer der führenden amerikanischen NFT-Plattforms eingegangen. Interview: Stefan Künzli Jetzt kommentieren Aktualisiert 23.06.2022, 17.14 Uhr

Mathieu Jaton, Festivaldirektor des Montreux Jazz Festival, am Genfersee. (17. Juni 2014) Chris Iseli

Monsieur Jaton, Sind Sie mit Ihrem Programm zufrieden?

Mathieu Jaton: Sehr. Wir haben viele exklusive Konzerte: A-ha, Nick Cave, John Legend, Björk mit der Sinfonietta Lausanne und Diana Ross. Ich bin tief bewegt, dass wir es geschafft haben, Diana Ross zum ersten Mal nach Montreux zu holen. Hoch erfreut sind wir auch, dass Jeff Beck und Johnny Depp ihr Album am Tag der Veröffentlichung bei uns präsentieren.

Gitarrenheld Jeff Beck kommt mit Johnny Depp an den Genersee. Youtube

«Moon & Stars» wurde kritisiert, weil keine Frauen programmiert wurden. Kennen Sie das Problem?

Nein, mit Lady Blackbird, Celeste, Arlo Parks und vielen anderen kann man bei uns einige der spannendsten neuen Stimmen zum ersten Mal erleben. Sie treten in der Konzertreihe, im Lab auf, wo die aktuellsten Trends aufgezeigt werden.

Lady Blackbird: Eine der spannendsten neuen Stimmen ist am 7. Juli erstmals in der Schweiz zu hören. Youtube

Was sind diese Trends?

Vor wenigen Jahren waren es Singer/Songwriter, Electronica und Hip-Hop. Heute geht der Trend in eine afro-amerikanische, jazzigere Richtung. Aus England und den USA kommt eine neue Generation, die offen und stilübergreifend musiziert. Das passt zu Montreux. In der Schweiz kennt man sie noch nicht gut. Aber in einigen Jahren werden sie ganz gross sein.

Wir vermissen die Konzertreihe im Pavillon. Weshalb wurde sie gestrichen?

Wir haben auf die aktuelle Konzertflut reagiert und wollen uns auf die beiden Konzertreihen im Auditorium Stravinski zu konzentrieren. Wir wollten zurück zu dem, was Montreux ausmacht: Exklusive Konzerte, Weltstars in intimer Atmosphäre, Entdeckungen, spezielle Kombinationen. Manchmal muss man auch etwas Verrücktes wagen. Van Morrison und Jeff Beck, mit Superstar Johnny Depp in einen Abend zu packen, macht ökonomisch wenig Sinn. Insgeheim hoffen wir aber, dass etwas Einmaliges entsteht.

Sängerin Celeste ist am 11. Juli im Lab zu entdecken. Youtube

Wo steht Montreux in fünf Jahren?

Montreux wird sich auf seine Werte Authentizität und Intimität konzentrieren. Wir wollen nicht grösser werden. Das Open Air mit Elton John vor drei Jahren war eine Ausnahme und macht Montreux nicht aus. Montreux ist Diana Ross im Auditorium Stravinski. In der Vergangenheit hiess es: Name zuerst, Anlass danach. In der Zukunft sehe ich das Erlebnis zuerst, zweitens die Location und an dritter Stelle den Namen. Es ist verrückt, das zu sagen, aber die neue junge Generation tickt anders. Wir müssen diesem Verhalten Rechnung tragen. Montreux baut seine Zukunft.

Was heisst das?

Montreux wird ein hybrides Festival sein, das das grösstmögliche physische Erlebnis garantiert. Und zwar rund um die Uhr, das ganze Jahr. Bisher wurden 95 Prozent des Budgets für die zwei Wochen während des Festivals verwendet. In fünf Jahren soll das nur noch 50 Prozent ausmachen. Unsere Strategie sieht eine Verlagerung vor.

Geht das neue «Lake House» im Pavillon in diese Richtung?

Genau. Im Pavillon entstehen zwölf Räume mit Erlebnismöglichkeiten mit Musik. Wir haben ein Kino, wo zum Beispiel Wim Wenders «Himmel über Berlin» mit der Musik von Nick Cave gezeigt wird. Cave könnte den Film vorstellen. Die Besuchenden könnten dort mit Wim Wenders über die Zukunft des Kinos chaten. Wir haben eine Bibliothek, wo Musikautoren ihre Bücher präsentieren. Wir haben eine Gallerie mit Kunst des Festivals. Auch hier herrscht «small is beautiful». Die Bibliothek ist für 20, das Kino für 40 Personen konzipiert.

Arlo Parks singt am Schlusstag 16. Juli in Montreux. Youtube

Und Live-Musik?

Es gibt den «Memphis Club», einen Gratis-Jazzclub für die neue Generation von Jazzmusiker (siehe untenstehender Artikel). Ich bin der Überzeugung, dass im Jazz eine neue Aera angebrochen ist. Das Publikum ist aber noch nicht bereit, einen angemessenen Eintritt dafür zu bezahlen. Der «Memphis Club» bietet deshalb eine Plattform, wo sich junge, wegweisende Musiker und Musikerinnen präsentieren können. Wir sehen das «Lake House» als eine Brutstätte der Kunst. Ziel ist es, das Herz des Festivals ins «Lake House» zu verschieben. 1500 Besuchende pro Tag von 5 Uhr bis 5 Uhr am Morgen.

Das Jazzfestival Schaffhausen kann man zuhause live streamen. Und Montreux?

Nein. Streaming kann und soll das physische Live-Erlebnis nicht ersetzen. Die Herausforderung für die Digitalisierung ist nicht, abzubilden, was Live gerade passiert. Vielmehr geht es darum, dem Publikum eine digitale Erfahrung zu bieten, die sich vom physischen Festivalerlebnis unterscheidet und darüber hinausgeht. Wichtig ist es, den Zugriff zu diesen Inhalten zu ermöglichen.

Können Sie mehr verraten?

Wir haben die ersten NFTs erstellt. Das sind digitale Zertifikate, digitale Besitzurkunden von Fotos, Videos oder Audioaufnahmen. Deshalb sind wir eine Partnerschaft mit «oneof» eingegangen, einer führenden NFT-Plattform der USA. Sie wurde für die Musik-Community entwickelt, um Fans mit Lieblingskünstlern zu verbinden. Nach der Superbowl und den Grammy Awards ist Montreux der dritte Partner von «oneof». Die Partnerschaft eröffnet viele Entwicklungsmöglichkeiten. Das Erbe von Montreux steht im Dienst der Zukunft.

Montreux Jazz Festival: 1. - 16. Juli

