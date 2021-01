Interview «Kultur ist nicht nur nice to have»: Wie der Thurgauer Alex Meszmer die Bedingungen für Kulturschaffende in der Pandemie verbessert Alex Meszmer vertritt als Lobbyist die Interessen der Kulturbranche und sass mit Bundesrat Alain Berset an einem Tisch. Dem Pfyner fehlen im Moment das Soziale und eine Perspektive. Ein harter Lockdown für eine gewisse Zeit, damit man nachher wieder neu starten kann – für Meszmer ein besseres Szenario als die aktuelle Situation. Roger Berhalter 12.01.2021, 05.00 Uhr

Der Pfyner Künstler Alex Meszmer ist eines von zwei Ostschweizer Mitgliedern der Taskforce Culture, die derzeit den Bundesrat in Coronafragen berät. Bild: Andrea Stalder (11. Januar 2021)

Sie sind einer von zwei Ostschweizer Vertretern in der Taskforce Culture. Wie ist es, mit Bundesrat Alain Berset an einem Tisch zu sitzen?

Alex Meszmer: Bis jetzt kam das erst einmal vor, im Juni. Ich war zu einem Antrittsbesuch bei Bundesrat Berset eingeladen. Es geht in meiner Arbeit aber nicht nur um den Bundesrat. Wir sind auch sonst in regelmässigem Kontakt mit Parlamentariern sowie den Bundes- und Kantonsbehörden.

Die Taskforce Culture gibt es seit Ende März. Warum lobbyiert die Kulturbranche erst jetzt mit einer Stimme?

Es braucht wohl ein grosses, gemeinsames Problem wie eben Corona, dann machen alle mit. Die Kulturbranche lobbyiert aber nicht erst seit März. Der Verband Suisseculture zum Beispiel, dessen Geschäftsführer ich bin und der die professionellen Medien- und Kulturschaffenden vertritt, gibt es schon seit 30 Jahren.

Dennoch kam die Kultur in der ersten Fassung des Covid-19-Gesetzes nicht einmal vor. Wie kann das sein?

Ein grosses Problem war, dass es lange keine Statistiken zur Kulturbranche gab. Im März haben die Verbände deshalb sofort angefangen, Zahlen zusammen­zutragen, um zu beziffern, wie hoch die Ausfälle in der Branche sind. Wir wollten den Behörden auch klarmachen, wie fragil der Finanzhaushalt vieler Kulturschaffender ist. Sobald ein Teil der Einnahmen wegfällt, wird es für viele schwierig.

Was haben Sie in der Pandemie konkret für die Kulturschaffenden erreicht?

Es sind einerseits kleine Dinge wie die Anpassung der Erwerbsersatzordnung an die Realitäten in der Kulturbranche. Anderseits konnten wir grundsätzlich aufzeigen, was für ein grosses System die Branche ist. Kultur ist nicht einfach die Musikerin, die auf der Bühne spielt, oder der Künstler, der im Atelier malt. Da sind bei einem Anlass beispielsweise auch Grafikerinnen, Caterer, Lichttechniker und Garderobenpersonal beteiligt. Alles zusammen ist das ein grosser Wirtschaftsfaktor. Kultur ist nicht nur nice to have.

Kultur ist systemrelevant?

Ja, klar. Was machen Sie denn, wenn Sie so wie jetzt häufig zu Hause sind? Genau: Sie lesen ein Buch, schauen einen Film, hören Musik. Kultur ist ein Teil des Lebens, und der soziale Aspekt davon fehlt im Moment vielen Menschen. Eine Vernissage ohne Apéro ist einfach nicht dasselbe. Das Wichtigste ist doch, dass die Leute zusammenkommen!

Wirkt wie aus einer anderen Zeit, ist aber noch gar nicht so lange her: Am 24. Oktober 2020 wurde das Theaterprovisorium in St.Gallen mit der Händel-Oper «Giulio Cesare in Egitto» und Publikum eröffnet.

Bild: Benjamin Manser

Mittlerweile sind die Coronahilfspakete geschnürt, und das Covid-19-Gesetz ist in Kraft. Genügt das?

Das wird sich zeigen. Gut ist, dass jetzt auch Kulturschaffende wieder Ausfallentschädigung beantragen können, nicht nur Kulturunternehmen. Das bedeutet, dass sie nicht zuerst all ihre Ersparnisse aufbrauchen müssen, bevor sie finanzielle Hilfe in Anspruch nehmen können.

Zwei Ostschweizer in der Taskforce Culture Die Taskforce Culture hat sich erst im vergangenen März formiert. Sie ist die neue gemeinsame Lobbyorganisation der Schweizer Kulturbranche und tritt gegenüber Behörden und Politik mit einer Stimme auf. Während der Pandemien hat die Taskforce die Interessen der Branche vertreten und war bei der Erarbeitung des Covid-19-Gesetzes beteiligt, das unter anderem die Ausfallentschädigungen regelt. In der Taskforce sitzen Vertreter verschiedener Kultur- und Spartenverbände, darunter auch zwei Ostschweizer: der Pfyner Künstler Alex Meszmer, Geschäftsführer von Suisseculture, dem Verband professioneller Kultur- und Medienschaffenden (siehe Interview). Anderseits Stefan Breitenmoser, Gründer der Herisauer Veranstaltungsfirma Domino Event SARL und seit 15 Jahren Geschäftsführer der Swiss Music Promoters Association. (rbe)

Was müsste die Politik noch besser machen?

Bei den Coronamassnahmen fehlen mir die Konsequenz und die Perspektive. Den Mitarbeitern der Kulturbranche blieb oft nichts anderes übrig, als kurzfristig auf die Entscheide des Bundesrats zu reagieren – und frisch erarbeitete Schutzkonzepte gleich wieder über den Haufen zu werfen. Das hat viele verärgert. Dabei hätte der Bund doch schon im Sommer eine Perspektive für den Herbst kommunizieren können!

Ist das nicht unrealistisch? In einer Pandemie kann man schlecht vorausschauen.

Warum nicht ein harter Lockdown für eine gewisse Zeit, damit man nachher wieder neu starten kann? Das gäbe eine gewisse Klarheit. Und noch ein Punkt: Das Sozialversicherungssystem der Schweiz muss sich den Veränderungen anpassen.

Wie meinen Sie das?

Nehmen wir den Begriff «selbständig erwerbend». Darunter fallen längst nicht mehr nur gut verdienende Unternehmer, sondern auch viele schlecht verdienende Kulturschaffende. Wenn man für sie eine Lösung findet, dient das auch anderen Branchen: Coiffeusen, Taxifahrern oder Physiotherapeutinnen.

Alex Meszmer sieht in der fehlenden Perspektive für Kultur eine Gefahr: «Wenn es um Budgetstreichungen geht, kommt die Kultur oft an erster Stelle.» Bild: Andrea Stalder (11. Januar 2021)

Wie wird die Kulturlandschaft nach Corona aussehen?

Das hängt stark davon ab, wie lange die Pandemie noch dauert. Schon jetzt gibt es ja einen regelrechten Kulturstau, weil vieles vom Frühling 2020 in den Herbst und dann auf 2021 verschoben wurde. Bis jetzt haben wir fast nur reagiert und uns den ständig wechselnden Bedingungen angepasst. Es blieb keine Zeit, eine längerfristige Perspektive zu entwickeln. Dabei sehe ich gerade da eine Gefahr.

Welche?

In vielen Städten und Kantonen werden wir Sparmassnahmen erleben. Wenn es um Budgetstreichungen geht, kommt die Kultur oft an erster Stelle. Doch gerade dort zu sparen, wäre ein falsches Zeichen.