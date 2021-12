Interview Künstlerischer Direktor Frank Baumann: «Humor hilft gegen kollektive Dummheit» Nächste Woche startet das Arosa Humorfestival. Der künstlerische Direktor Frank Baumann über seine Angst vor der Humoristin Jaqueline Badran, über den « Vollpfosten» Mario Barth – und über die Gründe, weshalb der Anlass auf 2000 Meter über Meer eine ernste Angelegenheit ist. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

«Die Rechten waren die Obrigkeit»: Frank Baumann. Valentin Hehli

Sie sind ja lustig! Auf Ihrer Website steht: «Der Ernst von heute ist der Humor von morgen.» Denken Sie tatsächlich, dass wir morgen über Corona lachen werden?

Frank Baumann: Wenn wir uns bei einem Glas Wein wieder einmal treffen, werden wir sagen: Das war ja eine schräge Zeit, diese 20 Jahre Corona (lacht). Aber es ist leider so, dass man den schönen Satz, «Der Ernst von heute ist der Humor von morgen», nicht brauchen kann, wenn es wirklich ernst ist.

Hilft Humor gegen die Krise?

Ja, ich glaube, der kollektiven Dummheit kann man nur mit Humor begegnen.

Mir scheint, Comedy und Satire seien in den letzten Jahren politischer geworden. Ist das so?

Nicht der Humor ist politischer geworden, die Politik ist humorvoller geworden, unfreiwilligerweise. Die Realität übertrifft oft jede Fiktion. Neulich Jacqueline Badran im SRF-Abstimmungsstudio zu Josef Ender: «Sie haben keine Eier!», Weltklasse!

Badran ist ohne Zweifel eine Kandidatin für Ihr Festival. Haben Sie sie für nächstes Jahr angefragt?

Nein, das habe ich nicht. Ich hatte Angst, dass sie mich zusammenscheisst. Aber ich finde es gut, wenn jemand sein Visier hochklappt und ohne Rücksicht auf Wählerstimmen sagt, was Sache ist. Politik ist humorvoller geworden, denn gewisse Dinge kann ich einfach nicht ernst nehmen, also muss es wohl Humor sein.

Zum Beispiel?

Diese «Trychler»! Es kann ja wohl nicht ernst gemeint sein, was die sagen.

Wo sind eigentlich die liberal-konservativen Humoristen? Sind es die kuhglockentragenden Impfskeptiker, ist es Marco Rima, ist es An­dreas Thiel?

Sind die liberal-konservativ? Und das, was Marco Rima macht, das ist doch eher rechtspopulistisch, nicht? Ich bin zwar mit beiden befreundet, aber ... Die Überlegung wäre ja noch spannend: Gibt es überhaupt Satire von rechts? Historisch gesehen ist das eher unbekannt.

Rechte haben weniger Humor?

Bei den Rechten war wohl in der Vergangenheit die Not nicht da, sich polit-satirisch gegen die Obrigkeit zu äussern. Sie waren ja selbst die Obrigkeit.

Wie kamen Sie vor 13 Jahren eigentlich zu Ihrem Job als Direktor des Arosa Humorfestivals? Sie stellten im Land ein Heiterkeitsdefizit fest und handelten?

Grundsätzlich war ich immer gegen dieses Humorfestival ...

Was Sie zum Direktor geradezu prädestiniert.

Ganz genau. Vor 30 Jahren habe ich in der Werbung gearbeitet und auch die Werbung für Arosa gemacht. Dann kamen die auf mich zu und meinten: Hey, wir machen zur Belebung der Vorsaison ein Humorfestival. Und weil ich ja immer alles besser weiss, sagte ich: Humor, das funktioniert nie! Sie haben es trotzdem gemacht, und jedes Jahr schmieren sie mir das wieder neu aufs Brot: Es funktioniert ja nicht, gell? Übrigens, bei diesem Festival geht es ja überhaupt nicht um Humor!

Arosa, das Humorfestival ohne Humor. Kein schlechter Claim.

Das Humorfestival ist nicht lustig, genauso wenig wie Ferien nicht lustig sind. Man will es lustig haben, aber beides ist eine ernste Angelegenheit. Unser Festival ist ein wichtiger Wertschöpfungsfaktor für ein ganzes Tal, ergo ist meine Aufgabe nicht die, dass etwas lustig ist auf der Bühne. Ich muss schauen, dass das Festival in den Medien präsent ist.

Darum auch dieses Interview.

Ich persönlich würde nie, wirklich nie für nichts ein Interview geben. Entschuldigung, ich möchte lieber mit meinen Enkeln zusammen sein oder Golf spielen! Es ist doch so. Also, meine Aufgabe ist es, dass die Menschen im Arosa bestens bewirtet sind, dass sie glücklich sind und Freude haben. Es geht nicht um mich, es geht um ein Tal, das davon lebt. Darum sage ich ohne Zynismus: Das Humorfestival ist eine ernste Angelegenheit.

Sie haben das Festival neu positioniert, warum eigentlich?

Seit ich mitmachen darf, hat sich das Ganze explosionsartig entwickelt. Am Anfang waren es eine Handvoll Künstler, nun sind es 28. Wir sind mehrheitsfähiger geworden und bieten ganz einfache Geschichten an, an denen die Leute Freude haben. Die Menschen wollen sich hinsetzen und lachen! Sie wollen nicht gross denken.

Das menschliche Bedürfnis nach Gedankenleere wird allerdings bereits von unserem Radio mit Kulturauftrag abgedeckt.

Humor ist eine Industrie geworden. Jede Künstlerin und jeder Künstler hat inzwischen einen Manager, und der gehört natürlich auch in die Kategorie verhaltensoriginelle Menschen.

Und das heisst was?

Die haben Vorstellungen, die man sich nicht in den kühnsten Träumen ausmalt. Beispielsweise die Honorarvorstellungen, bizarr!

Jetzt wird’s interessant, nennen Sie Zahlen.

Für einen Auftritt von 90 Minuten erhält ein lustiger Mensch rund 5000 Franken. Dann gibt es solche, die fordern 8000 Franken oder 10 000 Franken. Andere, sehr bekannte, wollen vielleicht 20 000 Franken oder 30 000 Franken.

Diese Wahnsinnshonorare bezahlen Sie?

Bei so hohen Beträgen wird es schwieriger, ich muss jemanden finden, der das subventioniert. Aber es gibt auch deutsche Künstler, die fordern für 90 Minuten 80 000 Euro. Oder Mario Barth – das sage ich hier unter uns – ,ein frauenfeindlicher Vollpfosten von Gottes Gnaden, er will tatsächlich 150 000 Euro! Aber es gibt auch John Cleese von Monty Python, er wollte 350 000 Pfund, also rund 430000 Franken ...

Hinrissig! Das war seine Art zu sagen, dass er nicht auftreten wolle?

Ich schrieb also dem Manager und sagte: Das ist spannend, aber warum 350 000 Pfund? Seine Antwort war: Weil John Cleese in Scheidung ist. Ich schrieb zurück: Warum nicht gleich? Da helfen wir doch gerne! Wir geben ihm die 350 000 Pfund, aber er muss 30 Mal auftreten. Wir lassen ausschliesslich ihn auftreten, dreimal täglich. Cleese selbst schrieb nun zurück und meinte, er bedanke sich sehr für das tolle Angebot, er merke, da stecke ein Mann dahinter, der Erfahrungen habe mit Scheidungen. Aber angesichts der Vorstellung, dass er dreimal täglich während zehn Tagen spielen müsse, überlege er sich, ob er nicht lieber wieder zurück zu seiner Frau gehe!

Werden wir ernst, die Lage ist es: Wie steht es um Ihr Corona-Sicherheitskonzept?

Wir haben ein Zelt mit 1000 Plätzen und drei Theater mit 300 bis 400 Plätzen. Wahrscheinlich werden wir die 2G-Regel anwenden. Ich persönlich würde sagen 1G, aber das darf ich ja gar nicht laut sagen.

Sie haben es so laut gesagt, dass ich es höre?

Aber sicher, ich bin radikal, ich will endlich Ruhe haben! Hätte man von Anfang an gesagt, komm, wir ziehen es durch, sich nicht angebiedert an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wäre das heute weniger dramatisch.

Wird es bei Ihnen eine politisch korrekte Witzkontrolle geben?

Nein, die Satire muss alles können. Und die guten Satirikerinnen und Satiriker sind sich sehr bewusst, was sie sagen. Und die anderen interessieren mich überhaupt nicht.

Humor ist immer ein Spiegel der Gesellschaft, wie hat er sich aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren verändert?

Er wurde erwachsener, man kann nicht mehr mit jedem billigen Witz das Publikum zum Lachen bringen.

Wieso kann es Peach Weber, der einzige Humorist, der in diesem Land noch öffentlich Blondinen-Witze erzählen darf?

Peach Weber ist ein Produkt, man müsste ihn erfinden, gäbe es ihn nicht.

Fünf kurze Fragen und fünf kurze Antworten bitte: Schauspielhaus oder Zirkuszelt?

Schauspielhaus.

Vals oder Arosa?

Privat Vals, geschäftlich Arosa.

Jan Böhmermann oder Viktor Giacobbo?

Böhmermann ist schon sehr, sehr gut. Ich habe ihn lange unterschätzt. Ich wollte ihn auch einladen, doch der Kollege ist teuer. Aber jetzt bin ich an Kurt Krömer dran, grossartig!

Woody Allen oder Charlie Chaplin?

Ganz am Anfang Chaplin, später dann Allen, heute ist es wieder Charlie Chaplin. Das ist Kunst.

Wer hat mehr Humor, Sie oder Ihre Frau?

Wenn man mit mir zusammenleben muss, braucht man viel Humor.

Zum Schluss, verraten Sie uns Ihren Lieblingswitz?

Eigentlich nicht. Ich habe auch keinen Lieblingswitz. Aber ein Witz, den ich schön finde, geht so: Kommt ein Mann mit zwei linken Füssen ins Schuhgeschäft und fragt: Haben Sie auch Flip Flips?

Arosa Humorfestival, vom 9.12. bis 19.12. www.humorfestival.swiss

