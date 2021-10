Die Serie Squid Game wandert von Netflix auf den Pausenplatz

Interview Kinderspiele werden zu blutigem Horror – die Serie wandert von Netflix auf den Pausenplatz In neun Folgen kommen über 400 Menschen brutal zu Tode. Blut spritzt, Leichen stapeln sich. Die Netflix-Erfolgsserie «Squid Game» spaltet die Geister, zumal schon 12-Jährige sie schauen. Wie muss man das Phänomen einordnen? Katja Fischer De Santi 14.10.2021, 21.38 Uhr

Die Serie «Squid Game» begeistert das Publikum – und auch schon Kinder. Aargauer Zeitung

Die Puppe ist riesig, ihre Stimme blechern, und ihre Augen können töten. Wer sich noch rührt, wenn sich ihr Kopf gedreht hat, wird auf der Stelle erschossen. Wer es über die Ziellinie schafft, bleibt am Leben. Im Netflix-Serienhit «Squid Game» werden Pausenplatzspiele zur tödlichen Herausforderung für 465 hochverschuldete Menschen. 264 sterben in der ersten Folge durch die Riesenpuppe. Das Preisgeld wird bar in einer riesigen Glaskugel an der Decke des Schlafsaals zur Schau gestellt. Mit jedem Toten wächst es um 100 Millionen Won.

Grösster Serienerfolg von Netflix innerhalb nur eines Monats

Was klingt wie ein dystopischer Albtraum, entwickelt sich gerade zum grössten Serien-Hit, den Netflix je produziert hat. 111 Millionen sollen sich die Serie innerhalb eines Monates schon angeschaut haben, sie überholte damit den bisherigen Spitzenreiter «Bridgerton» (82 Millionen). In über 90 Ländern ist «Squid Game» der meistgeschaute Titel des Streamingportals. Auf Tiktok überbieten sich User und Userinnen derweil bereits mit von «Squid Game» inspirierten (meist ungefährlichen) Challenges. Der Hashtag #squidgame hat schon über 24 Milliarden Aufrufe erzielt.

Selbst Schweizer Hersteller wie Wernli oder Coop sind schon auf den Trend aufgesprungen und haben etwa auf Facebook Werbeclips mit Motiven der Serie gestellt – natürlich auch ohne tödliche Folgen. Was zeigt: Aus einer koreanischen Serie wird gerade ein popkulturelles Phänomen. Auch mit unangenehmen Folgen.

Zwar ist die Serie mit einer Altersmindestgrenze von 16 Jahren gekennzeichnet, doch immer mehr jüngere Kinder entdecken und schauen die gewaltvolle Serie. In Schweizer Klassen-Chats posten 12-Jährige Szenen aus «Squid Game». Bereits mussten Schulen in Belgien und England die Eltern informieren, weil Kinder auf dem Pausenhof die Spiele nachspielten – und es zu Schlägereien kam.

Wir haben den Soziologen Olivier Steiner, Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz mit Schwerpunkt Medienkompetenz, gefragt, was die Faszination an «Squid Game» ausmacht und was er Eltern rät, deren Kinder die Serie unbedingt schauen wollen.

Warum wird eine TV-Serie, in der Verlierer der Gesellschaft unschuldig getötet werden, ein so grosser Erfolg?

Olivier Steiner, Soziologe

Olivier Steiner: Einerseits hat das sicher etwas mit dem Schneeballeffekt in den sozialen Medien zu tun. Trends verbreiten sich dort im Rekordtempo. Es entsteht fast schon ein sozialer Druck, sich das anzuschauen. Andererseits ist die Serie wegen ihrer Gewaltdarstellung eine emotionale Grenzüberschreitung, das zieht gerade bei Jugendlichen. In diesem Alter sucht man das Extreme, den Kick.

In der ersten Folge von «Squid Game» werden über 200 Menschen automatisiert niedergeschossen. Was macht es mit Kindern und Jugendlichen, wenn sie das sehen?

Um es klarzustellen: Diese Serie ist auf keinen Fall für Kinder geeignet. Ich halte selbst die Alterslimite von 16 Jahren noch für fragwürdig. Die Gewaltdarstellungen sind unglaublich explizit. Und was mich ganz besonders stört: Die Menschen befinden sich in ausweglosen Lagen; diese wird jeweils ausgenutzt, um sie in demütigenden Posen, etwa auf den Knien, zu töten. Das wirkt, nicht nur auf Jugendliche und Kinder, sehr verstörend.

An britischen und belgischen Schulen haben Kinder offenbar die Spiele der Serie nachgespielt – die Verlierer wurden teils verprügelt.

Das überrascht mich nicht sonderlich. Geprügelt wurde auf Pausenhöfen schon immer, heute sehr viel weniger als früher. Und die Pausenplatzanalogie ist in der Serie ja schon angelegt. Das Problem ist nicht die Serie. Da gibt es noch viel Schlimmere, das Problem ist, wenn das Kinder unbeaufsichtigt schauen. Dass sie es dann nachspielen, zeigt, wie sehr es sie beschäftigt und dass man sie damit nicht alleine lassen kann. Die meisten Kinder und Jugendlichen können aber früh zwischen Realität und Fiktion unterscheiden.

Kann der Konsum von solchen expliziten Gewaltdarstellungen aber nicht zu eigenen Gewalttaten animieren?

Direkt nicht, das haben diverse Studien, die meisten mit Videospielen, gezeigt. Nur weil jemand diese Inhalte konsumiert, wird er nicht gewalttätig oder gewalttätiger als jemand, der keine dieser Spiele spielt. Das soziale und familiäre Umfeld ist der entscheidende Faktor für die eigene Gewaltbereitschaft. Filme oder Games können aber allenfalls eine stimulierende oder enthemmende Wirkung haben, wenn schon eine Disposition besteht.

Das Töten wird in «Squid Game» sehr ästhetisiert dargestellt, mit fröhlicher Musik unterlegt. Macht es das schlimmer oder besser?

Zum Ansehen ist es sicher angenehmer und mit ein Grund, warum schon jüngere Jugendliche diese Serie sehen wollen. Das Töten wird zum Spiel, enthoben von jeglicher Realität.

Es gibt Filme mit Gewaltdarstellungen, darunter «Star Wars»-Folgen, die sind schon ab sechs Jahren freigegeben? Ist das nicht zu früh?

In Filmen mit tieferer Altersfreigabe darf der Akt des Tötens und das Sterben nicht explizit sichtbar sein. Und noch wichtiger: Die Gewalt muss kontextualisiert werden. Es muss klar werden, warum jemand stirbt, was für Folgen das hat. Bei «Squid Game» hingegen ist die Gewalt komplett sinnlos, ein Spiel von einer mächtigen Elite, die sich über die Ausweglosigkeit einer Gruppe von Losern lustig macht und dafür keinerlei Konsequenzen trägt.

In alten Märchen geht es auch stets recht brutal zu, es wird gestorben und getötet.

Kinder sind von Gewalt genauso abgeschreckt und gleichzeitig fasziniert wie wir Erwachsene. Sie suchen die Auseinandersetzung damit, reproduzieren die teils brutale Erwachsenenwelt in ihren Spielen – aber eben ohne die weitreichenden Konsequenzen und selbst in den alten Märchen immer mit einem Happy End.

Könnte es sein, dass die Serie ein Grundgefühl vieler junger Menschen heute trifft?

Durchaus, Jugendliche sind heute tatsächlich einer für sie belastenden Selektion ausgeliefert, sie müssen sich ständig behaupten, und nicht wenige haben wohl das Gefühl, dass sie dabei eigentlich nur verlieren können. Das sie vom System zerstampft werden. Genau wie die Teilnehmer in der tödlichen Show, die trotzdem mitmachen, weil sie keinen anderen Ausweg sehen.

Was raten Sie Eltern, die sehen, dass ihr 16-jähriges Kind total auf diese Serie abfährt?

Schauen Sie sich die Serie zusammen mit Ihren Heranwachsenden an. Und reden Sie danach darüber. Nicht im Sinn von: «Das ist doch ganz schrecklich, warum schaust du das nur?» Sondern: «Was denkst du darüber? Was gefällt dir daran? Was stört dich?» Doch können sehr interessante Gespräche entstehen, denn bei aller Kritik: «Squid Game» dreht sich auch um grosse Fragen wie: Wie viel ist ein Leben wert? Was heisst Solidarität?