Interview Intendant Benedikt von Peter sagt Adieu und wünscht Luzern den «Mut zu etwas Grossem» Nach fünf Jahren beim Luzerner Theater endet die erfolgreiche Ära Benedikt von Peter. Der scheidende Intendant schaut im grossen Abschiedsinterview zurück und gibt den Luzernerinnen und Luzernern einen Herzenswunsch mit auf den Weg. Stefan Welzel 19.06.2021, 05.00 Uhr

Der deutsche Opernregisseur und Intendant Benedikt von Peter hat das Luzerner Theater mit neuen Formaten und einer Öffnung des Hauses geprägt wie wenige vor ihm. Nun verabschiedet sich der 44-Jährige endgültig in Richtung Basel, wo er seit einem Jahr parallel die Leitung des dortigen Theaters innehat.

Benedikt von Peter sieht sein Engagement im Luzerner Theater und die Beziehung zur Stadt Luzern durchaus als «eine grosse Liebesgeschichte».



Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 13. Mai 2020)

Mit unserer Zeitung sprach von Peter über seine Zeit in Luzern, die grössten Herausforderungen und Sorgen, besagte Doppelfunktion und seinen speziellen Bezug zum Fussball. Beim Treffen in einem Restaurant läuft gerade ein EM-Spiel, das überall hierzulande auf grosses Interesse stösst. Von Peter schenkt dem Geschehen jedoch wenig Aufmerksamkeit.

Herr von Peter, interessieren Sie sich eigentlich für Fussball und die Europameisterschaft?

Bendedikt von Peter: Nein, ich habe keine Ahnung davon. Aber meine Frau ist Fan und kennt alle Teams.

Man kann sagen: Dieses Turnier ist auch eine Art Inszenierung…

Natürlich. Wahrscheinlich gar nicht so unähnlich dem Theater. Der Trainer führt sein Team und muss innerhalb von kurzer Zeit Höchstleistung aus seinen Leuten herauskitzeln. Parallelen mit der Theaterszene gibt es auch bezüglich Spielermarkt und dem Abwerben von Trainern und Spielern. Strukturell interessiert mich Fussball deshalb schon, nur das Spiel an sich halt nicht (lacht).

Lassen wir den Fussball beiseite. Ihre Arbeit am Luzerner Theater ist zu Ende. Ab nächster Saison wirken Sie nur noch in Basel. Kommt Wehmut auf oder eher Erleichterung?

Ich habe mich vom ersten Tag an sehr wohl gefühlt in Luzern. Es war schon eine grosse Liebesgeschichte.

Ich durfte hier am Theater Dinge ausprobieren, die andere nicht durften.

Das war schön, die Konstellation hat gepasst. Der Entscheid weiterzugehen, war deshalb schon schmerzhaft, gehört aber zum Business. Und ich muss gestehen: Es ist eine gewisse Erleichterung da. Denn die vergangenen drei Jahre waren sehr arbeitsintensiv. Da fällt nun eine grosse Belastung weg.

Würden Sie wieder diese Doppelfunktion aussuchen, wenn Sie sich noch mal entscheiden könnten?

Ich würde versuchen, es zu vermeiden. Aber man kann sich das in diesem Metier manchmal nicht aussuchen. Ich kenne Kollegen, die solche Angebote abgelehnt haben und dann war es das. Du fliegst sehr schnell unter dem Radar und bist weg vom Fenster, wenn du eine solche Absage machst, aber auch, wenn du mal Mist baust oder unbeliebt bist an einem Ort. Da ist die nächste Parallele zum Fussball: Die Trainer sind auch diejenigen, die sehr schnell ihren Platz räumen müssen, wenn es mal nicht läuft. Man weiss also nie, ob man es sich leisten kann, zu so einem Angebot wie aus Basel Nein zu sagen.

Um einen letzten Fussball-Vergleich zu ziehen: Das war ja ein bisschen so, wie wenn YB dem FCL den Trainer wegschnappt oder der FC Bayern denjenigen von Borussia Dortmund.

So ist es. Aber das passiert ja auch mir, wenn ein Spartenleiter oder -leiterin lieber woanders weiterarbeitet und ich jemand Neuen suchen muss. Wie gesagt: So läuft das Geschäft. Doch egal, wer da an der Spitze steht: Die Basis ist ein gut strukturiertes Haus, in dem die Stabsübergaben möglichst reibungslos verlaufen. Ich kann mich an eine Umfrage im dritten Intendanzjahr erinnern, in der unter anderem eruiert wurde, ob der normale Abonnent wusste, dass es einen Chefwechsel gab. 60 Prozent haben Nein angekreuzt.

Für die normalen Leute zählt, was auf der Bühne passiert. Und das ist auch richtig so.

Sie haben vorher davon gesprochen, dass Sie Dinge ausprobieren konnten, die andere nicht durften. Hatten Sie eine Carte blanche?

Ich habe in Luzern einen tollen Moment für die Intendanz erwischt, in dem man mir in der Tat sehr viele Freiheiten gegeben hat. Aber eine Carte blanche? Nein. Vor allem nicht, wenn es um die Box ging. Da dauerte es mit all den internen Abklärungen und Amtsgängen zwei Jahre, bis diese so stand, wie sie sich heute präsentiert. Das waren lange Prozesse. Ich musste sehr viele Stellen abklappern, habe aber auch grosse Unterstützung bekommen.

Ebenso seitens der Stadtbehörden und der Politik?

Auch in diesen Bereichen lief das nicht einfach von selbst. Da war hinter jeder Bewilligung eine Menge Überzeugungsarbeit. Doch gerade die Box war für die Politik ein interessantes Projekt, denn damit hat man ja einen kleinen, relativ billigen Salle modulable erhalten.

Sie waren und sind dafür bekannt, spezielle Formate zu etablieren. Man denke an das Konzept der räumlichen Öffnung (Beispiel Frank Zappa Oper auf dem Sonnenberg) oder Publikumspartizipation (Biedermann und die Brandstifter). Das ist Ihr Markenzeichen. Wie beurteilen Sie retrospektiv diese Arbeiten hier am Luzerner Theater? Würden Sie im Nachgang etwas lieber anders gemacht haben?

Es war meine erste Intendanz und vieles neu für mich. Man kann Dinge immer anders machen. Eine künstlerische Produktion ist stets eine Momentaufnahme. Heute würde ich so manche Produktion ein wenig anders inszenieren oder aufgleisen. Aber nicht grundsätzlich. Es gab jedoch Stücke, bei denen ich schon denke: Die sind nicht ganz zu ihren Möglichkeiten gekommen. Letztlich bereue ich aber nichts.

Benedikt von Peter vor dem Luzerner Theater Bild: Stefan Welzel (Luzern, 12. Juni 2021)

Was war die grösste Herausforderung an dem Job?

Zunächst wohl schlicht die Aufgabe, Intendant zu sein. Der schiere Arbeitsaufwand war enorm. Da kamen Fragen auf wie: Wo setzt man den roten Faden? Wie gewichtet man die Fülle an Aufgaben? Wo sagt man Stopp? Der Kalender war immer voll.

Hinzu kamen die Mentalitätsunterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz.

Ich musste herausfinden, wie hier Diskurse geführt und Entscheidungen getroffen werden. Ich kannte die Strukturen noch gar nicht.

Was war Ihr persönliches Aufführungs-Highlight der letzten fünf Jahre?

Das kann ich so nicht beantworten. Es gab viele Inszenierungen, die sehr besonders waren, spezifisch für Luzern und die Region konzipiert wurden und deshalb auch gut funktioniert haben. Sowohl von künstlerischer Seite aus betrachtet wie für das breite Publikum. Es gab Abende, an die erinnere ich mich sehr gut und mit schönem Gefühl zurück. Und natürlich solche, wo mir ganz flau wird beim Gedanken daran.

Erzählen Sie!

Auf keinen Fall! (lacht) Es gab einfach Aufführungen, bei denen ich bibberte und dachte: Wie kriegen wir das nur ordentlich hin? Es gab auch mal eine Produktion, die wir absagen mussten im ersten Jahr, weil sie nicht den eigenen qualitativen Ansprüchen genügte.

Welche war das?

Das war «Immer weiter dann wird’s heiter» in der Box. In einem Dreispartenhaus hast du unterschiedlichste Teams und da kann auch Sand ins Getriebe kommen. Manchmal haut es schlicht nicht hin. Aber das gehört zum Lernprozess dazu.

Was nehmen Sie aus beruflicher Sicht mit aus fünf Jahren Luzerner Theater?

Wahnsinnig viel. Wie man als Intendant die künstlerischen Prozesse steuert und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dennoch genug Freiheit zur Entfaltung gibt. Das ist ein komplexer Vorgang, der viel Erfahrung benötigt. Dafür muss man auch die idealen Strukturen schaffen, ein solides Fundament. Das habe ich versucht, also zumindest in der Sparte Oper. Beim Tanz und Schauspiel habe ich das weitestgehend den jeweiligen Leiterinnen überlassen.

Und ich finde die Art des Zusammenarbeitens in der Schweiz ganz toll: Entscheidungen zusammen zu treffen, zu schauen, wo das Beste für alle liegt.

Das dauert manchmal länger, lohnt sich aber. Hier wird so gearbeitet, wie ich das schon immer gut fand.

Waren Sie ein strenger Chef, der sich viel in die Produktionen eingemischt hat?

Ich lerne fortlaufend dazu, wie das Zusammenspiel in einem Team am besten funktioniert, damit es sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Man muss an den richtigen Stellen warnen, früh genug kommunizieren, nicht erst kurz vor der Premiere. Ich denke, da habe ich viele Fortschritte gemacht und mich auch als Chef weiterentwickelt.

Zu Beginn haben Sie viel selbst inszeniert oder lanciert. Zum Beispiel den Don Giovanni im Dunkeln, die Grundkonzeptionen zu Stücken wie Rigoletto in der Viscosestadt oder die Frank-Zappa-Oper auf dem Sonnenberg. Dann haben Sie sich in der zweiten Hälfte der Intendanz zunehmend zurückgenommen. Weshalb?

Zu Beginn war ich in fast jede Produktion involviert, zumindest nur schon als Sparring Partner. Aber nach und nach rückten andere Themen in den Vordergrund. Eben gerade genuine Leitungsaufgaben. Es wurde an einem neuen Betriebskonzept gearbeitet und dann kam auch schon der Ruf aus Basel. Eine solche neue Intendanz muss – wie ich das auch schon in und für Luzern getan habe, lange vor dem eigentlichen Amtsantritt und über rund zwei Jahre vorbereitet werden. Da hat sich vieles schon gemischt bei der Arbeit für Luzern und Basel. Aber wohlgemerkt war der Grossteil der Spielzeit 20/21 in Luzern schon anderthalb Jahre davor gesetzt.

Benedikt von Peter bei der Präsentation des Spielplans 2020/2021 des Luzerner Theaters im Entrée des Hauses.



Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 15. Juni 2020)

Und was nehmen Sie aus privater Sicht mit aus Ihrer Luzerner Zeit?

Ich habe hier geheiratet und mein Kind wurde hier gezeugt! (lacht) Und natürlich habe ich auf Reisen durch das Land viele schöne Orte kennen gelernt. Wenn ich in Luzern aus meiner Wohnung bei der Hofkirche auf den See und die Berge geschaut habe, war das immer eindrücklich. Hinzu kommen die zahlreichen kulturellen Phänomene und Menschen, die ich kennen gelernt habe. Das alles war sehr bereichernd.

Vor 20 Jahren und der Ära Barbara Mundel galt das Zentralschweizer Theater-Stammpublikum als konservativ. Das hat sich inzwischen verändert, doch ausserhalb Luzerns hält sich dieses Klischee teilweise noch. Wie haben Sie es erlebt?

Mir wurde immer eingeredet, dass ich hier in ein konservatives Fahrwasser gelange. Das habe ich gar nicht so erlebt. Der Spirit ist wie in jeder Stadt und Region ganz eigen. Klar, es gibt natürlich bestimmte Orte, die als eher konservativ gelten. München ist ein solches Beispiel. Dort hat ein Grossteil des Publikums eine bestimmte Vorstellung, wie ein Stück sein soll. Das ist in Luzern gar nicht so. Ich finde, dass das Luzerner Publikum wahnsinnig gut zuhört. Die Leute tauschen sich auch über das Theater und sein Programm aus. Sie nehmen dabei vieles körperlich wahr und nicht nur über den Kopf.

Was muss zeitgenössisches Theater denn können in der Welt der digitalen Revolution?

Diese Frage stellt man sich mit jeder Produktion neu. Zunächst soll es die Leute schlicht erreichen. Das ist schwer genug. Das Publikum sitzt zwei Stunden festgeschnallt auf den Sitzplätzen und guckt auf die Bühne. Das ist ja kein alltäglicher Vorgang. Wenn das passiert und die Leute irgendwie drin bleiben, ist schon mal viel gewonnen. Und was ich schön finde: Im Gegensatz zu Konzerten kann das Theaterpublikum sehr heterogen sein. Wenn das Theater seine Funktion erfüllt, kommen die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Der Zuschauer muss dabei auch überrascht werden und gedanklich in die Tiefe gehen können.

Muss es nicht auch politisch und gesellschaftskritisch sein?

Bei mir gar nicht. Ich habe nie das Gefühl, dass ich mich jetzt politisch kritisch verhalten muss. Ein Theaterstück sollte in erster Linie etwas zu erzählen haben, die Leute bewegen können.

Ich frage, weil bei Schauspiel-Stücken wie zum Beispiel Franz von Strolchens Tell durchaus deutliche politische Botschaften und Angebote zum kritischen Nachdenken transportiert wurden.

Die Sparte Schauspiel ist eher geprägt vom Gedanken, irgendwie eine gesellschaftliche Relevanz zu haben. Ich selbst habe das für mich allerdings nie so definiert. Gesellschaftliche Relevanz im Theater ist für mich, wenn sich viele Körper und Individuen im Raum gemeinsam einfinden und anfangen zu vibrieren. Und wenn man sich im Theater traut, auch Unangenehmes auszusprechen. Wenn die Leute daraus eine Erkenntnis gewinnen und ins Handeln kommen, dann hat Theater etwas ausgelöst.

Szene aus Franz von Strolchens Tell-Inszenierung diesen Frühling im Luzerner Theater. Bild: Ingo Höhn/LT

Wie haben Sie das Theater in Pandemiezeiten und im Lockdown erlebt?

Man hat deutlich gemerkt, wie sehr wir von der Live-Vorstellung im Hier und Jetzt, vom physischen Vorgang auf der Bühne leben. Und wie wahnsinnig zerbrechlich das ist. Die soziale Beziehung im theatralen Vorgang zwischen Spielenden und Publikum brach einfach weg. Ich würde zwar nie behaupten, dass Theater systemrelevant ist. Aber wenn es das nicht mehr gibt, fehlt doch einiges. Echte Musik zu hören anstatt ab Band, reale Körper zu sehen anstatt auf dem Bildschirm, das ist unersetzbar.

Das erste Mal, als ich wieder Livemusik hörte nach dem Lockdown, musste ich weinen. Das hat das alles noch viel wertvoller gemacht für mich.

Wie sieht Ihre persönliche, fernere Zukunft aus? Wollen Sie auch wieder vermehrt als Regisseur arbeiten oder lieber Intendant bleiben?

Die Intendanz gefällt mir schon. Es macht mir Spass, für Regisseure oder meine Teams Probleme zu lösen und dafür zu sorgen, dass alle im Haus happy sind.

Was möchten Sie Luzern und seinem Theater als Abschiedsbotschaft mit auf den Weg geben?

Ganz klar: Luzern braucht ein neues Theatergebäude. Das ist eine super Chance. Eine Stadt mit dieser Schönheit und Lebensqualität, gepaart mit Kulturinstitutionen wie dem KKL, braucht ein Theater, welches auch architektonisch weit über die Region hinausstrahlt. Luzern könnte damit Kulturtouristen im grossen Stil anlocken, ähnlich wie Salzburg mit seinen Festspielen. Das kann das neue Wunder von Luzern werden.

Daher liebe Luzernerinnen und Luzerner: Habt den Mut zu etwas Grossem!