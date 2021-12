Interview «Impulsgeber, nicht Alleinherrscher»: Der künftige Direktor des Theaters St.Gallen Jan Henric Bogen hat einen grossen Gerechtigkeitssinn und ist manchmal zu direkt Bogen plädiert als designierter Chef der grössten Kulturinstitution der Ostschweiz für Veränderungen mit Augenmass. Er will Meinungsverschiedenheiten austragen und setzt auf einen starken Finanzexperten an seiner Seite. Um die junge Generation ins Theater zu locken, will Geschichten erzählen, welche die Menschen betreffen. Er selbst wurde als 14-Jähriger mit dem Theatervirus infiziert. Christina Genova Jetzt kommentieren 01.12.2021, 05.00 Uhr

Will als Direktor des Theaters St.Gallen auf Kollaboration und Partizipation setzen: Jan Henric Bogen. Bild: Arthur Gamsa

Aktuell ist Jan Henric Bogen noch Direktor des Musiktheaters, 2023 wird er die Gesamtverantwortung für das Theater St.Gallen übernehmen. Das ist seit Montagabend bekannt. Im Gespräch klärt Bogen erste offene Fragen.

Im Bewerbungsverfahren wurden Sie bestimmt nach Ihren Stärken und Schwächen gefragt. Was haben Sie geantwortet?

Jan Henric Bogen: Ich kommuniziere gerne, gut und klar. Und ich bin offen. Das sind meine Stärken. Zu meinen Schwächen zählt, dass ich als Deutscher in der Schweiz manchmal als etwas zu direkt wahrgenommen werde. Ich möchte die zurückhaltenden Schweizer nicht umerziehen, aber am Theater eine Unternehmenskultur etablieren, in welcher man Meinungsverschiedenheiten austragen kann, ohne Angst, dass deswegen gleich der Vertrag nicht verlängert wird.

Neu wird der Tanz unter Ihnen zur unabhängigen Sparte. Wie kam es dazu?

Es war meine Entscheidung, den Tanz den anderen Sparten gleichzustellen. Sie ist aber mit dem Verwaltungsrat abgesprochen. Es ist eine tradierte Struktur, dass bisher der Tanz dem Musiktheater unterstellt war. Aber es ist auch eine Ungerechtigkeit, die dem Rang und der Wertigkeit des Tanzes nicht gerecht wird.

Wie haben Sie zum Theater gefunden?

Als 14-Jähriger machte ich mein Schülerpraktikum in der Theaterplastikerwerkstatt. Dort stellte sich schon nach einem Tag heraus, dass ich handwerklich absolut unbegabt bin. Trotzdem ging mir dort ein völlig neuer Kosmos auf. Dadurch, dass mein Einstieg in die Theaterwelt über das Handwerk geschah, habe ich eine grosse Demut vor allen Gewerken. Im Theater arbeiten alle an einer gemeinsamen Sache mit Respekt vor der Arbeit des andern. Das finde ich als Gesellschaftsmodell sehr erstrebenswert, da könnte das Theater auch Vorbild sein.

Sie wollen flache Hierarchien. Sind Sie aber bereit, auch unangenehme Entscheidungen durchzusetzen?

Ja! Ich habe ethische Überzeugungen und Wertvorstellungen, und ich handle, wo notwendig, danach. Es gibt vom Verwaltungsrat einen Veränderungsauftrag am Haus. Ich habe die Kraft, für Veränderungen mit Augenmass einzustehen.

Welche Ideen haben Sie für den Generationenwechsel im Publikum, den Sie erreichen wollen?

Wir müssen uns thematisch stark aufstellen und im Theater Geschichten erzählen, welche die Menschen betreffen. Es gibt Leute aus dem Mittelstand, die sich einen Theaterbesuch zwar leisten könnten, aber trotzdem nicht kommen. Sie haben das Gefühl, dass das, was dort verhandelt wird, sie nichts angeht. Meine Absicht ist auch, die Vermittlungsarbeit auszubauen. In der Theaterpädagogik haben wir noch Potential. Es geht darum, bestimmte Gruppen gezielt anzusprechen und abzuholen und die Hürden so tief wie möglich zu halten.

Organisatorisch streben Sie eine klare Aufgabenteilung an. Welche Bereiche werden Sie verstärkt delegieren?

Im Zentrum des organisatorischen Spinnennetzes ist ein starker Chief Financial Officer (CFO) essenziell. Ich habe zwar die wirtschaftliche Gesamtverantwortung, aber es braucht mit dem CFO noch eine Figur, die zusammen mit mir einen Doppelnukleus bildet. Ich sehe mich als Impulsgeber, nicht als Alleinherrscher.

Könnten Sie sich eine kollegiale Führung, wie sie am Theater Basel besteht, auch für St.Gallen vorstellen?

Zuerst möchte ich festhalten, dass das Theater Basel von einem Intendanten geführt wird. Über solche Modelle kann man nachdenken. Ob ein Co-Leitungsmodell bei der Grösse unseres Hauses für eine Unterabteilung Sinn macht, müsste man gut durchdenken und überlegen, ob es wirklich einen Mehrwert bietet. Ausserdem müssen auch bei Co-Leitungsmodellen Entscheidungen getroffen werden, die nicht immer angenehm sind.

Welche Akzente werden Sie im künstlerischen Bereich setzen?

Ich bin kein ausübender Künstler, ich bin jemand, der Kunst ermöglicht. Ich muss nicht meinen eigenen ästhetischen Stil einem anderen Künstler aufdrücken. Verschiedene ästhetische Vorstellungen können nebeneinander existieren. Ich empfinde es als wichtig, dass wir dem Publikum eine künstlerische Bandbreite präsentieren.

Sie selbst werden als gesamtverantwortlicher Direktor weiterhin Leiter des Musiktheaters bleiben. Wie vermeiden Sie eine Schlagseite in Richtung Musiktheater?

Das Musiktheater – die Musicals und die grossen Opern – ist für das Theater St.Gallen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das muss man anerkennen. Andererseits ist es eine sehr theoretische Frage: Es ist meine Aufgabe und auch eine Frage der Gerechtigkeit, allen Sparten Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Ich habe einen grossen Gerechtigkeitssinn. Deswegen habe ich auch Jura studiert. Darüber hi­naus ist in der neuen Konstellation der Erfolg einer Sparte auch mein Erfolg als gesamtverantwortlicher Direktor.

Bei welchen Produktionen schlägt Ihr Herz höher?

Es passiert in ganz unterschiedlichen Situationen. Zuletzt bei unserem aktuellen Familienstück «Die kleine Hexe». Beim Freundschaftssong des sprechenden Raben Abraxas stimmte einfach alles. Ich hatte auch eine Phase, in welcher mich die grossen Werke der Romantik – Otello oder Tristan und Isolde – in einen völligen Klangrausch versetzten. Auch «Café Müller» der Choreografin Pina Bausch gehört zu den Stücken, die mich besonders berühren. Und kürzlich sah ich in Krakau einen Opernmonolog, in welchem Gedichte eines HIV-positiven Mannes interpretiert wurden. Das hatte insbesondere in einem Land wie Polen, wo die Rechte der LGBTQI-Community gerade stark unter Beschuss sind, eine besondere Kraft und hat mich tief berührt.