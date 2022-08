Interview «Ich pinkle gegen den Waldbrand»: Marc-Uwe Kling jagt in seinem neuen Film Verschwörungstheoretiker Marc-Uwe Kling führt mit den Känguru-Chroniken Bestsellerlisten an. Für die zweite Verfilmung der Reihe hat er eine neue Geschichte rund um Verschwörungstheorien und die Klimakrise geschrieben. Anna Raymann Jetzt kommentieren 25.08.2022, 17.01 Uhr

Marc-Uwe Kling (links) führte bei «Die Känguru-Verschwörung» Regie. Schauspieler Dimitrij Schaad (rechts) spielt im Film sein Alter Ego. XFilm / XVerleih

Die Idee ist so absurd wie erfolgreich: Beim abgehalfterten Kleinkünstler Marc-Uwe zieht ein kommunistisches Känguru ein. Das wahnwitzige Duo hüpft fortan in der Gesellschaftssatire «Die Känguru-Chroniken» durch Welt- und Zeitgeschichte, mit gelegentlicher Verschnaufpause in einer ranzigen Eckkneipe in Berlin Kreuzberg. Marc-Uwe Kling führt mit seinen Hörbüchern- und Büchern Bestsellerlisten an, Studenten, Kinder und ihre Eltern können die rasanten Dialoge auswendig. Ein «Kleinkünstler» ist Kling damit längst nicht mehr. Nun kommt mit «Die Känguru-Verschwörung» Teil Zwei der Verfilmung ins Kino. Der Autor hat dafür nicht nur das Drehbuch geschrieben, sondern auch Regie geführt. Wir haben an der Schweizer Vorpremiere mit ihm gesprochen.

In Ihren Geschichten springen Sie von Bud Spencer zu Tucholsky und von Kurt Cobain zu Foucault – und niemand davon ist auf Tik Tok. Wieso haben Sie damit über Generationen hinweg so einen grossen Erfolg?

Marc-Uwe Kling: Die Geschichten funktionieren auf mehreren Ebenen und jeder zieht sich das raus, was er versteht. Ich habe einmal eine Masterarbeit über die «Känguru Chroniken» gelesen und dabei ist mir aufgefallen, dass ich auch nicht alles verstanden habe. Da stehen schlaue Sachen drin, von denen ich selbst nichts wusste.

Was steht denn im Buch, das sie selbst überrascht hat?

Nietzsche. Im Buch steckt definitiv ein bisschen mehr Nietzsche als ich gedacht hätte.

Marc-Uwe Kling (40) erfand das Känguru für den Radiosender «Fritz». Sven Hagolani

Das Känguru in ihren Geschichten hat sich ein Spiel daraus gemacht, Zitate den falschen Personen zuzuordnen. Daraus entstehen verrückte Kombinationen. Kürzlich sah ich eine Plakatkampagne: «You’ll never walk alone» – Gott. Wie subversiv ist man noch, wenn man von der Kirche zitiert wird?

Das Känguru hat die falsch zugeordneten Zitate zwar zur Kunstform erhoben, aber es haben auch schon Leute davor falsch zitiert – wenn auch meistens unabsichtlich.

Nun kommt das Känguru mit seinem zweiten Film ins Kino. Es gibt Spiele und eine Comic-Reihe in «Die Zeit». Hatten Sie nie das Gefühl, der Rummel wird für ein – ausgerechnet – kommunistisches Känguru zu gross?

Nein, im Gegenteil das Känguru möchte natürlich jedes Megafon, das ihm geboten wird, nutzen.

Beim ersten Film «Die Känguru-Chroniken» führte Dani Levy Regie. Was hat Sie daran gereizt nun selbst Regie zu führen?

Als Regisseur kann man einem Film viel deutlicher seinen Stempel aufdrücken. Und da ich ein kleiner Kontrollfreak bin, hat es mir zugesagt, die Kontrolle über meine Geschichte, meine Figuren zu haben. Tatsächlich wollte ich schon als Teenager Filmemacher werden, aber es ist nun Mal so, dass das Filmemachen einfach sehr kompliziert und sehr teuer ist und um ein Buch zu schreiben, brauche ich im Prinzip nur mich und einen Stift.

Wie zeigt sich Ihr «Stempel» denn nun im Film?

Der Film hat ein sehr schnelles Timing. Er schlägt sehr viele Haken, es passiert immer irgendwas, womit man nicht rechnet. Ich habe einen Film gemacht, der mir gefällt, und jetzt muss ich halt hoffen, dass er auch anderen gefällt.

Die Känguru-Verschwörung startet ab 25. August in den Kinos. Youtube / Marc-Uwe Kling

Der Marc-Uwe im Film wagt sich mit dem Känguru in die tiefen Abgründe der Verschwörungstheoretiker...

… und Klimaleugner, mein Schwerpunkt ist die Klimakrise. Dabei war es gar nicht so einfach das Känguru mit der Klimakrise zusammenzubringen, da das Thema sehr düster und bedrückend ist.

Im Film sollen wir dann aber über die Begegnung mit Klimaskeptikern lachen. Warum ist die Komödie das richtige Genre?

Weil die Leute gerne Komödien gucken. Ohne die Arbeit kleinreden zu wollen: Es bringt vielleicht nicht so viel noch einen Dokumentarfilm über die Klimakrise zu machen. Es gibt schon viele sehr gute Dokus dazu und jeder, der sie gucken wollte, hat sie gesehen.

Und jeder der bisherige Dokus nicht gesehen hat, wird sich vermutlich auch die nächste nicht ansehen.

Da komme ich wieder darauf, dass wir jedes Megafon packen müssen, um durchzusagen, dass wir zu wenig machen, weil – wir machen zu wenig: Wir erleben weltweit eine massive Dürre. In der Oder gibt es, vermutlich wegen einer Kombination aus illegaler Chemikalienentsorgung, erhöhter Temperatur, Wassermangel und Aufstauung eine exponentielle Vermehrung giftiger Algen, die fast alle Fische getötet hat. Das Ökosystem der Oder ist für Jahre zerstört. Und der Rhein hat zurzeit einen so tiefen Pegelstand, dass die Frachtschiffe die Kohle nicht mehr zu den Kohlekraftwerken fahren können. Da denkt man sich doch: Mutter Natur will uns irgendetwas sagen.

An diesem Punkt holt die Realität sie Satire ein. Wie gehen Sie damit als Autor um?

Die künstlerische Auseinandersetzung mit der Klimakrise hat für mich schon etwas Therapeutisches. Wenn man diese schrecklichen Nachrichten liest, fühlt man sich machtlos. Aber man ist nicht ganz machtlos, man kann etwas tun. Und was ich tun kann, ist gute Pointen bauen. Letztlich pinkle ich damit jedoch lediglich gegen den Waldbrand, was wir brauchen, sind Löschflugzeuge und die müssen von der Regierung gestellt werden.

In ihren Büchern, Filmen und auch hier im Gespräch nehmen sie eine klare politische Haltung ein. Haben Sie sich je überlegt, eine politische Karriere einzuschlagen?

Ja, natürlich überlegt man sich das. Aber ich glaube, es würde mich frustrieren, in diesem Geschäftsbereich zu arbeiten. Mein Kopf ist nicht dick genug, dass ich gegen so viele Wände anrennen kann. Das Känguru sagt im ersten Buch einmal: Beim Marsch durch die Institutionen wird man schnell zum Arsch durch die Institutionen.

Stattdessen wählen Sie den gemeinnützigen Weg. Alle Einnahmen von Ihrem Webshop werden gespendet.

Früher habe ich viele Benefizauftritte für NGOs und Hilfsorganisationen gemacht. Irgendwann merkte ich allerdings, dass ich nicht mehr so viel unterwegs sein kann. Um das Engagement aber nicht aus den Augen zu verlieren, stellte ich den kompletten Webshop auf Spendenbasis um. Alle Einnahmen werden nun automatisiert an verschiedene soziale Organisationen gespendet. Wir sind ja mit sehr vielen Krisen auf einmal gesegnet.

Macht es der grosse, auch finanzielle Erfolg einfacher zu teilen?

Natürlich!

Andere bauen sich Yachten, Raketen oder kaufen sich Twitter.

Wenn mir jemand die Telefonnummer von Jeff Bezos besorgt, rede ich sehr gerne mal mit ihm darüber, ob die 500 Millionen, die er für seine Yacht ausgegeben hat, nicht woanders besser einsetzbar gewesen wären. Was hat einer, der zu Geld gekommen ist, denn davon, alles für sich zu behalten, wenn von der Welt dafür nicht mehr viel übrig bleibt?

Haben Sie sich von Ihrem Erfolg denn nichts geleistet?

Ich habe einen schönen Flügel zu Hause. Um den Kopf freizubekommen, klimpere ich gerne vor mich hin.

Die Kunst macht Ihnen Mut?

Sie macht Mut und gibt mir das Gefühl, aktiv zu werden. Achtung, Doppeldeutigkeit: Das Klima verändert sich. Es gibt auf der einen Seite die Klimakrise. Auf der anderen Seite gibt es einen Wandel der Wahrnehmung: Die Mehrheit der Menschen versteht langsam, dass wir vor der grössten ökologischen Krise stehen, mit der sich die Menschheit je auseinandersetzen musste. Schade, dass dafür erst die Wälder brennen und die Flüsse austrocknen müssen.

Die Känguru-Verschwörung Ein kommunistisches Känguru und ein erfolgloser Kleinkünstler sind ungewöhnliche Helden. Aber wie alle Helden wachsen sie an ihren Gegenspielern. Nachdem das Duo in «Die Känguru Chroniken» (Dani Levy) Immobilienhaie und schlagkräftige Neonazis austrickste, sind es in «Die Känguru-Verschwörung» Verschwörungstheoretiker und Klima-Skeptikerinnen. Leider gehört zu diesen auch «Diesel-Liesel», die Mutter der süssen Nachbarin Maria. Die Wette gilt: Marc-Uwe und das Känguru ziehen los, um Diesel-Liesel wieder zur Vernunft zu bringen. Abstruse Verschwörungserzählungen geben jedenfalls genug Stoff her für eine Komödie, die das Thema in aller Ironie ernst nimmt. Klischees und Vorurteile räumen Känguru und Kleinkünstler mit einer gesunden Portion Selbstironie aus dem Weg, wenn das Känguru etwa nach einem turbulenten Albtraum durch einen Tagebau sagt: «Das hat die Hälfte des Filmbudgets gekostet!». Das Regie-Debut von Marc-Uwe Kling ist ein unterhaltsamer Roadmovie, der sich an kein Tempo-Limit hält.

Ab heute im Kino.

