Interview «Grüss Gott, ich will ans Theater»: Wie die Konstanzer Theaterintendantin Karin Becker ihre Karriere startete Theater spielen darf sie gerade nicht: Nach nur vier Premieren musste sie ihr Haus im Teil-Shutdown schliessen. Die neue Konstanzer Theaterintendantin Karin Becker über Verantwortung in Pandemiezeiten, die Kreuzlinger Grenze, ein Bier in der «Seekuh» und tibetische Meditation. Julia Nehmiz 28.11.2020, 12.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erst seit ein paar Monaten im Amt und schon mitten im zweiten Lockdown: Die Konstanzer Theaterintendantin Karin Becker. Bild: Donato Caspari

Wie ein Kapitän mit Schiff aber ohne Meer, so muss sich das für Sie gerade anfühlen: Sie leiten ein Theater, dürfen aber wegen Corona nicht spielen.

Karin Becker: Klar macht einen die Situation erst mal traurig. Auch weil sie zeigt, wie fürchterlich und katastrophal die Infektionszahlen sind. Aber wir arbeiten weiter, das Ensemble probt, die Werkstätten bauen Bühnenbilder.

Am 2. November wurde in Deutschland der Teillockdown verhängt, alle kulturellen Einrichtungen mussten schliessen.

Die Zeichen standen auf Sturm. Es wurde ja offen über einen Teillockdown diskutiert. Man hofft natürlich bis zum Schluss, dass es nicht so kommt.

Seit 15. August sind Sie Intendantin des Theaters Konstanz. Nach nur vier Premieren war Schluss. Konnten Sie schon zeigen, wofür Ihr Theater stehen soll?

Zeigen nicht, aber einen Eindruck geben. Die Rückmeldungen der Zuschauerinnen und Zuschauer waren total positiv. Wir haben vier verschiedene Regiehandschriften gezeigt. Aber für unsere Hausregisseurin ist es schlimm, dass ausgerechnet ihre Premiere noch nicht rauskommt.

Mit Hans Falladas Widerstandspanorama «Jeder stirbt für sich allein» eröffnete Karin Becker am 26. September 2020 ihre erste Konstanzer Spielzeit. Bild: Ilja Mess

Wie konnten Sie sich mitten im ersten Lockdown auf Ihre 128 Mitarbeitenden und die Intendanz vorbereiten?

In 30 Jahren an Theatern lernt man ja viel. Ich dachte immer, ich wüsste alles, was es an Katastrophen gibt. Dann kam Corona. Meine neuen Fachgebiete sind jetzt Arbeitssicherheit und Hygienevorschriften. Mitten im Lockdown musste ich Personalgespräche führen. Da habe ich die Becker-Runde erfunden. Mit einem Mitarbeitenden spazierte ich zur Grenze nach Kreuzlingen, am Zaun habe ich kurz geschaut, was es Neues gibt, und dann wieder zurück. Da kann man so einiges besprechen.

Also gehen statt spielen.

Nach der Sommerpause habe ich entschieden, die Becker-Runde wird beibehalten. Ich lade oft Menschen dazu ein. Denn ich habe ja Verantwortung, gerade auch den jungen Schauspielerinnen und Schauspielern gegenüber. Beim Spaziergang kann ich sie fragen, wie sie angekommen sind, wie es ihnen geht.

Und Sie, sind Sie angekommen?

Als ich nach Konstanz kam, war die Grenze dicht. Es hat gedauert, bis ich einmal nach Kreuzlingen konnte. Und jetzt kann ich wieder nicht in die Schweiz reisen wegen der möglichen Ansteckungsgefahr. Sogar Dienstreisen sind untersagt. In den Sommerferien sind meine Partnerin und ich mit dem Velo um den Bodensee gefahren. Drei Tagesetappen, an denen wir abends zurück nach Konstanz sind, drei Tagesetappen, wo wir unterwegs übernachteten. Es war traumhaft schön. Und ich freue mich riesig über mein Geburtstagsgeschenk.

Was haben Sie denn bekommen?

Einen Ausflug zum Säntis. Ich habe zwar Höhenangst. Aber in der Gondel muss ich dann einfach jemandem aufs Hemd starren, ja nicht nach draussen schauen, und Punkte oder Blümchen zählen, dann geht’s. Und wenn ich oben bin, ist es fantastisch. Ich gehe gerne Wandern.

Zur Person Karin Becker, Intendantin Theater Konstanz Karin Becker wurde 1968 in Stuttgart geboren. Mit 18 sammelte sie erste Theatererfahrungen als Dramaturgie-Assistentin an der Landesbühne Esslingen. Es folgten Stationen am Jura Soyfer Theater in Wien und am Theaterhaus Stuttgart. Als Produktionsleiterin arbeitete sie am Staatsschauspiel Stuttgart, dann am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Von 2009 bis 2015 war sie Künstlerische Betriebsdirektorin und Stellvertreterin der Intendanz am Staatstheater Hannover, anschliessend Künstlerische Betriebsdirektorin am Thalia Theater in Hamburg. Konstanz ist ihre erste Intendanz. (miz)

Sind Sie neidisch auf die Schweizer Theater? Hier darf ja noch vor Publikum gespielt werden.

Ich bin nicht neidisch. Ich sehe ja, wie die Zahlen explodieren. Ich freue mich für meine Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz. Aber ob es die richtige Entscheidung ist, da habe ich ein grosses Fragezeichen. Es geht doch um die Gesundheit und das Leben der Bevölkerung. Da muss man reagieren, Verantwortung übernehmen, auch wenn es wehtut.

Wegen der Corona-Schutzmassnahmen liess Karin Becker etliche Theatersessel ausbauen. Doch jetzt im Teil-Shutdown muss ihr Haus ganz geschlossen bleiben. Bild: Ilja Mess

Wie sähen Ihre Abende ohne Corona aus?

Vielleicht würde ich mal in ein Restaurant gehen. Wobei, ich wäre auf einer Probe von «Katharina Blum», dann in der «Seekuh» auf ein Bier und würde über die Probe diskutieren. Dieser Austausch fehlt mir. Ich bin ein Menschlein, das gerne mit anderen Menschen zusammensitzt, sich aus dem Leben erzählt und vor allem zuhört.

«Seekuh» ist die Theaterkneipe.

Soweit ich weiss, ist sie legendär und schon sehr lange die Theaterkneipe. Sie liegt ganz nahe, und der Wirt backt manchmal noch Pizza für hungrige Theaterleute nach der Probe, auch wenn die Küche schon zu hat.

Als Theaterleiterin lesen Sie viel. Was liegt auf Ihrem Nachttisch?

Von Hamburg nach Konstanz wurden 72 Bücherkisten mitgezügelt. Meine Lebensgefährtin und ich hatten schon aussortiert, es waren mal über 80 Kisten. Ja, ich lese gerne. Und zwar parallel, mehrere Bücher gleichzeitig. Auf meinem Nachttisch liegt gerade das neue Buch von Kultursenator Carsten Brosda «Ausnahme/Zustand». Seine Thesen über die Pandemie und den Umgang mit ihr kann ich jedem nur empfehlen. Oder «Für Tommy», das ist für mich eines der kostbarsten Bücher der Welt. Bedřich Fritta hat es im KZ für seinen kleinen Sohn gemalt.

Theaterstücke liegen da keine?

Theatertexte lese ich nur am Schreibtisch oder auf Reisen. Grundsätzlich lese ich lieber am Tisch als im Bett, ich mag nicht, wenn ich morgens um 3 Uhr aufwache mit einem Buch im Gesicht. Aber nachts habe ich Ruhe zum Lesen. Wenn mich zu viele Sorgen nicht schlafen lassen, lese ich oder putze das Bad.

Was machen Sie an einem freien Wochenende?

Im Lockdown bin ich auch mal heimlich ins Büro, um E-Mails abzuarbeiten. Ansonsten erledige ich simple Dinge wie Wohnung putzen, Rechnungen bezahlen, raus in die Natur, einkaufen: Ich koche gerne.

Was können Sie gut kochen?

Österreichisch-Ungarisches Gulasch. Das muss dann drei Tage jeweils zwei Stunden kochen. Essen und Kochen ist ein Genuss, das darf Zeit haben.

Wie sieht Ihr Morgenritual aus?

Ich koche mir eine Kanne Almkräutertee, während der Tee zieht, überfliege ich die Zeitungen. Und jeden Tag mache ich mir ein Vesperbrot mit Käse, Rohkost, Apfelschnitz. Während ich das schmiere und schnipple, meditiere ich.

Sie meditieren beim Zubereiten Ihres Znüni?

Klar. Ich meditiere seit vielen Jahren. Einige Jahre war ich immer in der Sommerpause in Frankreich in einem buddhistischen Kloster. Mir wurden dann die Haare geschoren, mit einem scharfen Schafschurmesser.

Was geschieht beim Meditieren?

Es ist toll: Sie lassen das Weltliche los und landen in einem anderen Fenster. Man lernt, achtsam zu sein, mit sich, mit der Natur. Als ich mit tibetischen Nonnen und Mönchen durch Tibet wanderte, wurde mir bewusst, wie gut es uns in Europa geht. Und wie wir hier auf hohem Niveau jammern. Diese Achtsamkeit, die hilft mir auch im Theateralltag.

Wie kamen Sie zum Buddhismus?

Ich war zwölf, als ich das erste Mal von der Besetzung Tibets hörte. Mein Vater war politisch interessiert. Ich habe alles gelesen über Chinas Aneignung, über die Zerstörung der Kultur. So kam ich dem Buddhismus näher.

Und was zog Sie zum Theater?

Ich bin in Stuttgart aufgewachsen, mit neun hat mich mein Vater das erste Mal mit in die Staatsoper genommen. Wagner, Stehplatz. Das hat mich erschüttert. Ich wurde zum Wagnerfan. «Tristan und Isolde» ist bis heute meine Lieblingsoper.

Aber Sie landeten beim Sprechtheater.

Mit 14 sagte ich, dass ich Schauspielerin oder Schriftstellerin werden möchte. Doch meine streng katholische Mutter war anderer Auffassung. Das Thema war gegessen. Mit 18 bin ich ausgezogen und ganz naiv zur Landesbühne Esslingen gegangen: «Grüss Gott, ich will ans Theater.» Der damalige Intendant hat sich zwei Stunden mit mir unterhalten. Und mich als Assistentin engagiert. So fing es an.