Gilbert O’Sullivan: Comeback des britischen Sängers

Interview Gilbert O’Sullivan spricht über gutes Songwriting: «Von einer Adele oder einem Ed Sheeran lässt sich einiges lernen» Der Soft-Pop-Sänger drohte fast in Vergessenheit zu geraten. Jetzt wird er von der Jugend wiederentdeckt, sein neues Album steht in den britischen Charts. Steffen Rüth 03.08.2022, 05.00 Uhr

Mr. O’Sullivan, wir erreichen Sie auf der Kanalinsel Jersey. Was tun Sie dort?

Gilbert O’Sullivan: Leben! Ich bin schon Mitte der Achtziger hierhergezogen. London wurde uns zu laut und zu hektisch. Meine Frau brachte seinerzeit unsere beiden Töchter zur Welt, und wir suchten uns einen Ort, wo wir sie grossziehen wollten. Jersey ist wunderbar beschaulich.

Ihre Töchter Helen-Marie und Tara sind Anfang 40. Und Sie leben immer noch auf Jersey.

Tja, so ist es. Wir bleiben hier. Heute hilft mir Tara mit dem Internet und kümmert sich um meine ganzen Social-Media-Aktivitäten. Es ist so, dass mich diese Dinge weder interessieren, noch verstehe ich auch nur einen Hauch davon. Aber ich weiss, wie wichtig das Internet heutzutage ist.

Es fällt auf, wie hervorragend Ihre Stimme in Schuss ist.

Herzlichen Dank. Ich bin 75 Jahre alt und hüte meine Stimme tatsächlich sehr. Sie ist – neben meiner Familie – der grösste Schatz, den ich habe. Ich war in meinem Leben immer sehr diszipliniert, was die Stimme betrifft. Während einer Tournee trinke ich keinen Alkohol. Ich war nie ein Party-Typ. Ich war immer ein Einzelgänger, blieb gerne für mich. Ich beobachte bei vielen Kollegen, die in meinem Alter sind, dass sie die hohen Töne nicht mehr erreichen.

An wen denken Sie?

An Rod Stewart zum Beispiel. Rod macht das sehr geschickt, er weicht in seinem Material, etwa beim Great American Songbook, schon seit vielen Jahren auf tiefere Tonlagen aus. Die Rock-n-Roll-Songs packt er nicht mehr, weil er mit seiner Stimme nicht mehr so hoch kommt.

Es heisst, Sie glaubten, Ihre Songs würden besser, wenn sie keine Beziehung hätten?

Exakt. Ich dachte, Frauen wären für meine Karriere gefährlich, weil ich vor allem spätabends und in den frühen Morgenstunden meine Songs schrieb. Heute funktioniert Songschreiben bei mir wie ein Tag im Büro.

Eine Wiederentdeckung Fünfzig Jahre sind seine grossen Hits «Alone Again (Naturally)», «Clair» und «Get Down» nun schon her. Ein langwieriger Rechtsstreit mit seinem damaligen Manager und sich ändernde Musikmoden taten ein Übriges, um den Soft-Pop-Sänger aufs Abstellgleis zu schieben. Aber O’Sullivan, inzwischen 75, gab nie auf – und siehe da, inzwischen ist seine feine Liedkunst wieder gefragt. Sein neues Werk «Driven» ist eine vorzügliche Sammlung starker Piano-Songs.

Was ist das Wichtigste an einem Song?

Ganz klar die Melodie. Ein erstklassiger Text ist auch wichtig, aber wenn du keine Melodie hast, nützt er dir nichts. Paul Simon schreibt bis heute fantastische Lyrics, aber die Qualität seiner Melodien hat seit «Graceland» massiv nachgelassen. Ich arbeite dagegen sehr hart an meinen Melodien. Ich spiele immer so lange vor mich hin, bis mich eine Melodie packt. Ein Paul McCartney oder ein John Lennon haben das Songschreiben ja nicht an der Uni gelernt.

Hören Sie sich an, was andere machen?

Natürlich. Von einer Adele oder einem Ed Sheeran lässt sich einiges lernen. Ed nutzt viel Technologie auf seinen Platten, aber die Melodien sind top, er macht einfach sehr gute Popmusik.

Wie blicken Sie selbst auf Ihre Karriere?

Das Schöne ist, dass ich wieder im Aufwärtstrend bin. Meine letzte Platte war 2018 in Grossbritannien auch schon in den Top 20. Und gleichzeitig macht es mich glücklich, wie sehr die alten Lieder noch immer geliebt werden. Übrigens nicht nur von Menschen in meinem Alter.

Die Jugend entdeckt Gilbert O’Sullivan?

Sieht ganz danach aus. Meine Tochter zeigte mir auf Social Media, wie junge Künstler ihre Versionen meiner Songs singen. Es ist ein sehr schönes Kompliment, wenn sie von Menschen gemocht werden, die meine Enkel sein könnten.

Der Albumtitel «Driven» bedeutet «Getrieben». Sind Sie ein Getriebener Ihres Ehrgeizes?

Oh ja. Dieses Wort fasst mich und meine Art auf sechs Buchstaben zusammen. Ich weiss nicht, wie lange ich noch auftreten und weitermachen kann, aber freiwillig werde ich ganz bestimmt nicht aufhören.

