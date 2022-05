Marius Bear spricht im Interview über den ESC-Finaleinzug

Interview «Es war eine mega Achterbahnfahrt»: Marius Bear über seinen Auftritt am ESC-Halbfinale Geschafft! Die Schweiz steht zum dritten Mal in Folge im Finale des Eurovision Songcontest (ESC). Der Appenzeller Marius Bear hat beim Halbfinale am Dienstagabend einen überzeugenden Auftritt hingelegt. Die Freude beim 29-Jährigen ist gross. Mit seiner Performance ist er aber noch nicht ganz zufrieden, wie er im Interview verrät. Claudio Weder Jetzt kommentieren 11.05.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marius Bear performt am Eurovision Songcontest in Turin die gefühlvolle Ballade «Boys Do Cry». Bild: Luca Bruno / AP

Gratulation zum Finaleinzug. Wo erreichen wir Sie gerade?

Marius Bear: Ich habe mich soeben mit meiner Familie zum Frühstück getroffen. Jetzt bin ich unterwegs zu den nächsten Interviews. Es ist gerade mega viel los. Und ich bin froh, wenn ich heute Abend mal relaxen kann. Nach dem ESC habe ich definitiv Ferien nötig. (lacht)

Wie viele Stunden haben Sie geschlafen?

Ich ging um vier Uhr morgens ins Bett, um neun stand ich wieder auf den Beinen. Ja, ich muss ein bisschen auf die Zähne beissen im Moment. (lacht)

Haben Sie noch gefeiert?

Ein bisschen, ja. Aber es war kein Riesenfest. Wir ESC-Kandidaten müssen alle 72 Stunden einen Covid-Test machen. Ich bin sehr vorsichtig und möchte keine Ansteckung riskieren. Denn ich will unbedingt nochmals auf dieser Bühne stehen.

Die Wettbüros sagten eine Zitterpartie für die Schweiz voraus. Hand aufs Herz: Haben Sie mit dem Finaleinzug gerechnet?

Nein, ich habe wirklich nicht erwartet, dass wir so weit kommen. Es war eine mega Achterbahnfahrt.

Video: Youtube

Die Schweiz wurde als erste Finalteilnehmerin bekanntgegeben. Wie haben Sie diesen Moment erlebt? Sie sind vor Freude ja fast ausgerastet.

Ja, ich hätte mit meinem Schweizer Fähnli beinahe den Tisch zusammengeschlagen. (lacht) Die Freude war gross, aber es war auch eine unheimliche Last, die von meinen Schultern abfiel. Und ja, ich habe danach auch ein paar Tränen vergossen. Seit drei Monaten bereite ich mich mit meinem Team intensiv auf den Wettbewerb vor. Es ist unglaublich schön zu sehen, dass mein Song sowohl bei der Jury wie auch beim Publikum gut ankommt.

Und dies obwohl Balladen beim ESC sonst eher einen schweren Stand haben.

«Boys Do Cry» ist für mich nicht unbedingt eine Ballade. Es ist mehr ein «Mood-Song», mit dem ich ein Walt-Disney-Gefühl in die Wohnzimmer bringen will. Ich glaube, diese Wärme und Romantik ist im Moment wichtiger denn je. Zudem wollte ich mich mit einem leisen, introvertierten Song herausfordern. Denn ich bin jemand, der auch gerne mal ein bisschen lauter ist und Rambazamba macht.

Wie nervös waren Sie, als Sie auf der Bühne standen?

Bei der Juryprobe hatte ich noch richtige Adrenalinschübe. Bei der TV-Show dann aber nicht mehr, ich war fast zu entspannt.

Gibt es etwas, woran Sie noch arbeiten müssen?

Ich konnte ehrlich gesagt nur etwa 60 Prozent meiner Leistung abrufen. Ich kann es also definitiv noch besser. Die nächsten Tage werde ich nutzen, um meine Performance zu verfeinern. Auch die Lichtshow war noch nicht perfekt. Zudem muss ich an meinem Fokus arbeiten, die Konzentration fällt einem auf einer so grossen Bühne nicht immer gleich leicht. Ich will mich voll und ganz meinen Gefühlen hingeben, damit die Message des Songs noch deutlicher rüberkommt.

Der ESC-Halbfinal in Bildern:

Das Halbfinale des Eurovision Song Contests in Turin wird moderiert von Mika (rechts), Laura Pausini and Alessandro Cattelan. Luca Bruno / AP Den Auftakt machte Ronela Hajati aus Albanien. Luca Bruno / AP Citi Zeni aus Lettland performten ihren Song «Eat Your Salad». Luca Bruno / AP Manika Liu aus Litauen gab ihren Song «Sentimentai» zum Besten. Luca Bruno / AP Mit der Startnummer 4 performte der Schweizer Musiker Marius Bear seinen Song «Boys Do Cry» auf der Bühne in Turin. Luca Bruno / AP Aus Slowenien reisten LPS an und spielten ihren Song «Disko». Luca Bruno / AP Angesichts des andauernden Kriegs sind am Eurovision Song Contest alle Augen auf die Ukraine gerichtet: Das Kalush Orchestra in Aktion. Luca Bruno / AP Das Intelligent Music Project aus Bulgarien voll im Element. Luca Bruno / AP De Diepte aus den Niederlanden während ihrer Performance. Luca Bruno / AP Das Moderatoren-Trio am Eurovision Song Contest in Aktion. Goigest Press Office / Handout / EPA Zdob si Zdub & Advahov Brothers aus Moldawien performen ihren Song «Trenuletul». Luca Bruno / AP Maro aus Portugal sing ihren Song «Saudade, Saudade». Luca Bruno / AP Mia Dimsic aus Kroatien während ihres Auftritts. Luca Bruno / AP Reddi aus Dänemark performten ihren Song «The Show». Luca Bruno / AP «Halo» heisst der Song von LUM!X und Pia Maria aus Österreich. Luca Bruno / AP Die Band Systur aus Island spielte den Song «Meo Haekkandi Sol». Luca Bruno / AP Amanda Georgiadi Tenfjord aus Griechenland. Luca Bruno / AP Der Preis für die wohl ungewöhnlichste Kostümierung dürfte an Subwoolfer aus Norwegen gehen. Luca Bruno / AP Rosa Linn aus Armenien performte ihren Song «Snap». Luca Bruno / AP Diodato (Mitte) aus Italien während seiner Performance. Luca Bruno / AP

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen