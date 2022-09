Doris Dörrie im Interview: «Vielfalt ist immer kompliziert»

Interview Doris Dörrie lädt zum filmischen Freibadbesuch: «Vielfalt ist immer kompliziert, oft auch anstrengend – aber sie macht mehr Spass» Die deutsche Erfolgregisseurin lässt in ihrem neuen Film das Freibad zur Metapher für Demokratie werden. Beim Wasserspass prallen die unterschiedlichsten Weltanschauungen aufeinander. Dieter Osswald Jetzt kommentieren 01.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Doris Dörrie gibt sich mit ihrem neusten Film «Freibad» als Bademeisterin. Hannes Magerstaedt / Getty

Mit «Männer» gelang Doris Dörrie 1985 der Durchbruch. Danach avancierte die deutsche Regisseurin mit cleveren Komödien wie «Ich und er», «Keiner liebt mich» oder «Nackt» zum verlässlichen Liebling bei Publikum und Presse. Ihr Drama «Kirschblüten – Hanami» verzauberte 2008 die Berlinale. Nun gibt Dörrie die Bademeisterin im gesellschaftlichen Mikrokosmos.

In ihrem «Freibad», zu dem Männer keinen Zutritt haben, steigen mit den Temperaturen die Konflikte unter den Besucherinnen. Vorurteile, Rassismus, Eitelkeiten, Schönheitsideale sind Themen dieser vergnüglichen Culture-Clash-Komödie jenseits ausgetretener Genre-Pfade. Mit erfrischender Leichtigkeit verbindet sich vordergründiger Klamauk mit hintersinniger Nachdenklichkeit. Burka-Verbot? Body-Bashing? Altersängste? Es geht ganz schön ans Eingemachte.

Welche Erinnerungen haben Sie an Besuche im Freibad?

Doris Dörrie: Ich habe glückliche Kindheitserinnerungen an Chlorgeruch, Pommes rot-weiss und Arschbomben. Ab der Pubertät hatte ich dann das Gefühl ständig beobachtet und bewertet zu werden, und mit einem Mal ganz schüchtern zu sein. Ich weiss noch, dass ich mich mal einen ganzen Tag lang nicht auf den Rücken gedreht habe, weil ich mich nicht im Bikini zeigen wollte, und mir dabei einen grässlichen Sonnenbrand in den Kniekehlen geholt habe.

Worum geht es Ihnen als Bademeisterin auf dem Regiestuhl mit diesem Film?

Ich verstehe das Freibad als Metapher für Demokratie, wo wir miteinander neue Regeln aushandeln müssen. Es geht nicht, dass die alt eingesessenen Gruppen sagen: Wir waren zuerst hier und bestimmen deshalb und für immer und ewig, wo es lang geht. Die gesellschaftliche Realität hat sich verändert. Deswegen müssen wir miteinander reden und neugierig aufeinander sein. Wir müssen gemeinsam ein neues Miteinander aushandeln und alte Privilegien radikal hinterfragen.

Das gilt nicht nur für die Einheimischen, sondern umgekehrt ebenso für die Zuwandernden…

Die Privilegien nehmen die Einheimischen weiterhin für sich in Anspruch. Wir sollten nicht den Fehler begehen, anzunehmen, dass es immer «die anderen» sind, die Probleme machen. Wir sind hier zusammen und wir alle handeln gemeinsam die neuen Regeln aus. Das ist ein sehr mühsamer Prozess, der auch wirklich kompliziert ist. Aber er ist notwendig. Für uns alle. Vor kurzem las ich, dass acht von zehn Menschen auf der Welt nicht mehr in einer Demokratie leben. Das finde ich erschütternd. Umso mehr müssen wir uns darum kümmern, gerechte Teilhabe gemeinsam zu gestalten.

Zur Verhandlungsmasse im «Freibad» gehört die Verschleierung. Wie halten Sie es mit dem Burka-Verbot?

Wenn Frauen über sich selbst bestimmen dürfen, dann dürfen sie doch auch anziehen, was sie wollen! Leider ist diese Voraussetzung nicht überall gegeben, ganz im Gegenteil. Weibliche Selbstbestimmung ist überall auf der Welt dünn gesät. Afghanistan erlebt wieder die Burka-Pflicht, das ist schrecklich. Jedes öffentliche Leben ist Frauen dort wieder genommen. In den USA sollen Schwangerschaftsabbrüche wieder verboten werden wie auch in manchen Ländern in Europa. Es sind keine rosigen Zeiten für Frauen, überhaupt nicht!

Es geht nicht nur um Vorurteile und Rassismus, sondern auch um Schönheitsideale und Body-Shaming. Ist das Ihre späte Rache, als Teenager wegen des Aussehens bewertet worden zu sein?

Jede Frau erinnert sich daran, wegen ihres Aussehens bewertet worden zu sein! Und wenn wir nicht von anderen bewertet werden, bewerten wir uns selbst. Jede kennt das Gefühl, nicht schön genug zu sein. Nicht dünn genug, jung genug, nicht dies und das genug zu sein. Da hilft nur Humor. Und das Bewusstsein, dass wir alle so ein tiefes Ungenügen mit uns herumschleppen. Wenn man sich das bewusst macht, werden wir vielleicht sofort ein bisschen gnädiger miteinander- und auch mit uns selbst.

Bieten solche eher schwere Themen den Stoff, aus dem Komödien sind?

Wir kommen nur ins Gespräch, wenn wir miteinander lachen! Wir sehen ja, was passiert, wenn wir nicht lachen. Wenn wir aufhören zu lachen, wird alles schnell aggressiv, bis hin zu kleinsten Fragen. Humor bedeutet, ein Fenster aufzumachen und Luft reinzulassen. Wir kommen nicht weiter, wenn wir uns ständig nur belehren und Recht haben wollen. Dies führt zu Verhärtung und Dogmatisierung.

Wie gross ist die Gefahr, mit Ihrer satirischen Leichtigkeit missverstanden zu werden?

Ach, das werden vielleicht manche missverstehen, weil sie es missverstehen wollen. Aber der Film darf auch ruhig Fragen aufwerfen. Mein Plädoyer lautet, nicht einfach Dinge anzunehmen, zu bewerten, ein Urteil zu haben, sondern genauer hinzuschauen, nachzufragen, sich selbst nach den eigenen Vorurteilen zu befragen– und dann wird es schnell kompliziert. Vielfalt ist immer kompliziert, oft auch anstrengend - aber sie macht mehr Spass und ist das Gegenteil von Dogmatismus.

Weshalb war es wichtig, dass drei Frauen das Drehbuch zum «Freibad» geschrieben haben?

Ich wollte mir nicht anmassen, authentisch über türkische Familien oder junge Frauen zu schreiben, sondern wollte multiperspektivisch erzählen. Deswegen habe ich mir zwei Co-Autorinnen dazu geholt, Madeleine Fricke und Karin Kaci, die sich in diesen Bereichen sehr viel besser auskennen als ich.

«Freibad»: Seit 1. September im Kino.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen