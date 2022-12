Schauspiel-Shootingstar Luna Wedler in Bestsellerverfilmung

Interview Die Schweizer Schauspielerin Luna Wedler fasst international Fuss und spielt neben Corinna Harfouch In der Verfilmung des Bestsellers «Was man von hier aus sehen kann» vom Mariana Leky spielt der Schweizer Kino-Shootingstar Luna Wedler die Hauptrolle. Die Geschichte einer jungen Frau auf dem Dorf liegt ihr sehr am Herzen. Dieter Osswald Jetzt kommentieren 27.12.2022, 17.00 Uhr

Luna Wedler im Film «Was man von hier aus sehen kann». Bild: Frank Dicks/Studiocanal

Es läuft gerade sehr gut für Luna Wedler: Mit «Das schönste Mädchen der Welt» gelang 2018 der Durchbruch, im selben Jahr wurde die 23-jährige Züricherin auf der Berlinale als «European Shooting Star» ausgezeichnet sowie mit dem Schweizer Filmpreis als Beste Hauptdarstellerin für «Blue My Mind». Weitere Filme, eine Netflix-Serie und ein Ausflug als Fee in «Der Räuber Hotzenplotz» folgten. Nun kommt Luna Wedler an der Seite von Corinna Harfouch in der Verfilmung des Bestsellers «Was man von hier aus sehen kann» von Aron Lehmann in die Kinos. Es ist eine schrullige, komische, unterhaltsame Geschichte über das Erwachsenwerden und über das Leben auf dem Dorf, über die Liebe und über das Sterben geliebter Personen. Luises (Luna Wedler) Kindheit und Jugend sind behütet. Doch hat sie schon einen engen Freund auf der Fahrt zur Schule durch einen Unfall verloren. Sie wächst bei ihrer weisen Grossmutter auf (Corinna Harfouch). Wenn diese von einem Okapi träumt, stirbt jemand im Westerwalddorf.

Die Buchvorlage von «Was man von hier aus sehen kann» wurde über 800'000 Mal verkauft und in 20 Sprachen übersetzt. Woher rührt die hohe Popularität dieser Geschichte?

Luna Wedler: Die Popularität liegt sicher mit darin, dass man sich selbst in diesen Figuren gut erkennen kann. Es ist einfach wunderschön, in diese ganz eigene Dorfwelt einzutauchen. Man fühlt sich zu Hause. Und wird konfrontiert mit der Frage, was es eigentlich heisst, zu leben. Und wie wichtig die Liebe und die Freundschaft ist. Es ist schwierig, diesen Film in Wort zu fassen – es ist einfach so ein Gefühl, dass er überträgt. Als ich den Film zum ersten Mal alleine im Kino anschaute, sass ich wirklich schluchzend und lachend in meinem Sessel.

Ein bisschen schrullig sind die Typen in diesem Dorf freilich schon...

Die Bewohner im Dorf mögen seltsam sein, aber das sind wir schliesslich alle auf irgendeine Art – nur trauen wir uns das nicht immer. Wir tun alle immer sehr perfekt, was wir ohne unsere ganzen Masken allerdings eben gar nicht sind. Die Figuren finde ich allesamt so faszinierend, dass ich jede von ihnen gerne einmal spielen würde. Wobei ich meine Luise natürlich schon ganz besonders liebe.

Was mögen Sie an der Luise?

Luise trägt viel Liebe in sich, sie ist sensibel, fein, aber auch frech. Sie ist nicht schüchtern, obwohl sie durch das, was sie als Kind erlebt hat, sehr verschlossen geworden ist. Luise kann ja seit dem Schicksalsschlag niemandem mehr in die Augen blicken. Ich erkläre es mir so, dass sie den direkten Kontakt in eine andere Seele nicht aushalten würde, weil das wiederum aus ihr selbst ganz viel herausholen würde. So schützt sie sich selbst. Gleichzeitig fühlt sie sich wohl in ihrem Dorf, das wie eine Märchenwelt ist. Es bietet ihr Geborgenheit.

Benötigen Sie Schnittmengen mit Ihren Figuren?

Ich habe zum einen Gemeinsamkeiten mit meinen Figuren, zum anderen lerne ich auch extrem viel von ihnen. Das Wunderbare an diesem Beruf ist schliesslich, in völlig neue Gefühlswelten eintauchen zu können. Plötzlich bekommt man Verständnis für Personen, die man sonst völlig dumm findet. Einmal zeigt sich dabei, wie wichtig es ist, die Geschichte eines Menschen zu kennen, um ihn richtig zu beurteilen.

Hätten Sie Lust, eine abgrundböse Figur zu verkörpern, eine Serienkillerin etwa?

Absolut, ich gehe sehr gern an meine Grenzen. Und auch gern darüber hinaus. Ich finde es extrem spannend, zu erkunden, wie weit man gehen kann. Darin liegt ein bisschen auch meine Sucht nach dem Schauspiel: Nicht mehr sich selber sein. Nicht mehr zu merken, was da passiert, wenn man sich in eine Figur fallen lässt.

Welches wäre für Sie die wichtigste Qualität in Ihrem Beruf?

Respekt gegenüber deinen Kollegen. Kino entsteht nur als Team, dafür braucht es ein echtes Gemeinschaftsgefühl.

Mit wie viel Respekt begegnet man einer Ikone wie Corinna Harfouch?

Mit sehr viel Respekt! (Lacht) Natürlich war ich zunächst extrem aufgeregt, aber zum Glück kann ich mich ja dann in meine Rollen verkriechen. Es war so eine Ehre, mit Corinna zu spielen. Das ist einfach etwas Magisches. Man schaut ihr in die Augen und weiss: Jetzt schaffen wir das zusammen!

Muss man sich als «Das schönste Mädchen der Welt» mittlerweile als das erfolgreichste Mädchen der Welt vorstellen? Macht Ihnen diese Kometen-Karriere bisweilen ein bisschen Angst?

Es ist schon fast ein bisschen beängstigend! (Lacht) Vor allem aber ist es mega schön, was gerade alles so passiert. Das macht mich glücklich und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mit so vielen grossartigen Menschen arbeiten kann.

