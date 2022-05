Interview Die Genderfrage gehört ins Museum: Machen Frauen anders Kunst als Männer? In der Kunstgeschichte sind Frauen Musen. In der Gegenwart sind sie Museumsdirektorinnen. Was Frauenkunst ist, und ob es sie überhaupt gibt, beantworten die neuen Leiterinnen der Kunsthalle Bern und des Kunstmuseum Solothurn. Anna Raymann Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen? Das fragten die Kunstaktivistinnen der «Guerilla Girls» 1989 in New York. Und noch immer befinden sich deutlich weniger Werke von Künstlerinnen in Museumssammlungen. Die aktuelle Reihe von Einzelausstellungen – Meret Oppenheim, Manon, Georgia O’Keeffe, Louise Bourgeois – zeugen von einer Veränderung. Und diese Veränderung findet auch hinter den Kulissen statt. Wo Direktoren abtreten, rücken Direktorinnen nach. In Zürich etwa hinterlässt Christoph Becker Ann Demeester mit der Bührle-Sammlung ein forderndes Dossier.

Auch in Solothurn übernimmt mit Katrin Steffen (49) die erste Frau in der Geschichte des Kunstmuseums die Direktion. In der Kunsthalle Bern ist Kabelo Malatsie (34) aus Johannesburg nach Valérie Knoll zwar nicht die erste weibliche, dafür aber die erste nicht-europäische Direktorin in der Schweiz. Was bedeutet es fürs Schaffen, die «erste» zu sein? Und machen Frauen andere Ausstellungen als Männer? Wir haben Katrin Steffen und Kabelo Malatsie zum virtuellen Gespräch getroffen.

Sie übernehmen beide in diesen Tagen ihre neuen Posten. Frau Malatsie, Sie sind direkt aus Südafrika angekommen. Was haben Sie in Bern als Erstes gemacht?

Kabelo Malatsie: Ich musste mich erst Mal kurz hinlegen.

Mit welchen Erwartungen sind Sie denn in Bern angekommen?

Malatsie: Ich kann noch nichts über die Schweiz sagen, ich fühle mich noch immer wie eine Touristin. Mein Team kennenzulernen ist für mich ein Weg, den Ort kennenzulernen. Wenn ich die Kunsthalle durch ihre Augen sehe, ist das der schnellste Weg anzukommen. Ich würde mir dafür gerne Zeit lassen, aber im Moment muss es schnell gehen. Bald steht die erste Ausstellung an.

Wo könnte Kabelo Malatsie denn anfangen, die Schweiz zu entdecken, Frau Steffen?

Katrin Steffen: Kabelo Malatsie wird sich sicher schnell Ihr eigenes Bild machen können. Und umgekehrt tun uns neue Blickwinkel gut. Wir brauchen neue Perspektiven, neue Stimmen in der Schweizer Kunstszene.

Ihr Vorgängerin Valérie Knoll war die erste weibliche Direktorin der Kunsthalle Bern. Frau Malatsie, Sie sind nun die erste nicht-europäische Direktorin. Spüren sie diesbezüglich einen gewissen Druck?

Malatsie: Ja, aber der kommt von aussen, die Frage kam bisher ausschliesslich von den Medien. Ich habe mich und meine Rolle bisher gar nicht in diesem Sinne verstanden.

Und wie gehen Sie mit diesen Erwartungen um?

Malatsie: Die Herausforderung liegt für mich nicht darin, die erste nicht-europäische Direktorin der Kunsthalle Bern zu sein, sondern darin – ganz grundsätzlich – Direktorin eines solchen Hauses zu sein. Ich will herausfinden, was das für mich und meine Karriere bedeutet. Ich habe nie versucht jemand anderes als mich selbst in meiner Arbeit zu repräsentieren. Eine Frau allein kann nicht für alle Frauen stehen, und noch viel weniger für alle «Nicht-Europäer». Geografisch betrachtet ist Europa der kleinste Kontinent.

Katrin Steffen, Sie sind auch eine «Erste». Die erste weibliche Direktorin im Kunstmuseum Solothurn. Was bedeutet das für Sie?

Steffen: Es gibt eine schöne Geschichte über eine Frau, die für das Kunstmuseum Solothurn wirklich bedeutend war. Gertrud Dübi-Müller hat nach ihrem Tod 1980 dem Haus eine grossartige Sammlung vermacht. Sie war eine weltoffene, interessierte Frau – eine der ersten systematischen Sammlerinnen der Schweiz. Ihren van Gogh hat sie mit gerade einmal 20 Jahren gekauft. Sie und ihr Bruder haben das Fundament gelegt, mit dem ich heute arbeite. Ich bin also keineswegs die erste Frau in der Geschichte des Museums. Aber dass wir immer noch darüber sprechen, zeigt, wo wir als Gesellschaft stehen. Die Gleichberechtigung ist erst realisiert, wenn es nicht mehr für Gesprächsstoff sorgt, dass Frauen Museen leiten, Firmen vorstehen, CEO sind.

Geschichte ist ein gutes Stichwort. Beide Häuser sind Institutionen mit einer langen Tradition. Was halten Sie von Tradition – ist sie etwas, das man pflegen muss oder die man brechen kann?

Steffen: Manchmal ist es wichtig, in die Geschichte zurückzublicken, um die Gegenwart zu verstehen. Bilder, Kunstwerke transportieren diese Geschichte und damit auch verschiedene Weltsichten – spannend wird es, wenn man ihnen neue, vielleicht unerwartete, Gegenüber beistellt. Da die Kunsthalle Bern keine eigene Sammlung hat, findet man ihre Tradition nicht in einzelnen Werken oder Objekten. Sie gründet viel mehr auf der Arbeit meiner Vorgängerinnen und Vorgänger, auf den legendären Kurator Harald Szeemann, der das Ausstellungsmachen neu dachte. Insofern liegt die Tradition der Kunsthalle darin, frei zu sein, neue Dinge auszuprobieren, neu Künstlerinnen und Künstler zu zeigen. Damit will ich spielen und darauf freue ich mich.

Machen Frauen andere Ausstellungen als Männer?

Steffen: Warum wird von Frauen erwartet, dass sie Ausstellungen machen, die ausserhalb von diesem – patriarchalem – System stehen, in dem sie aufgewachsen und ausgebildet wurden? Das ist eine Erwartung, an der wir vermutlich scheitern werden. Natürlich, ich arbeite als Frau, ich habe nun mal diesen Körper – und ich liebe diesen Körper. Aber während Männer einfach Kunst machen können, habe ich dieses Privileg offenbar nicht. Ich mache Kunst als Frau. Ich werde konstant dazu gezwungen, mich mit meiner Identität auseinanderzusetzen.

Gibt es denn eine weibliche Kunst?

Steffen: Das kann man nicht generalistisch beantworten. Es gibt so viele Stimmen dazu: Zum Beispiel eine Meret Oppenheim, die nie an reinen «Frauenausstellungen» teilgenommen hat. «Kunst», so sagte sie, «hat keine Geschlechtermerkmale. Grosse Kunst ist immer männlich-weiblich.» Oder dann eine Miriam Cahn, die klar für eine feministische Position steht und sagt: «Mein Frausein ist mein öffentlicher Teil» - ihr politischer Teil. Auf all diese Fragen gibt es verschiedene Möglichkeiten zu antworten. Wichtiger als die Antwort ist jedoch, diesen Diskussionen Raum zu geben.

Meret Oppenheim förderte die Kunst der Frauen, ohne eine Frauenkünstlerin zu sein. Vor ihr stehen: «Sechs Wolken auf einer Brücke» (1975). Margrit Baumann

Der neuerliche Krieg in Europa fordert Kunst und Kultur auf dringlichste Weise auf, sich Debatten zu stellen und Position zu beziehen. Was macht es mit der Kunst, wenn sie stets politisch sein soll?

Malatsie: Es ist das eine, einen Post auf Instagram zu machen und zu sagen: ich bin gegen Krieg. Aber das ist nicht viel mehr als ein Statement. Wichtiger ist eine tiefere Auseinandersetzung und das braucht Zeit: Kriege, Konflikte oder auch die Klimakrise bauen entwickeln sich über eine lange Zeit. Woher kommt also die Erwartung, dass die Kunst schnelle Antworten liefern kann?

Steffen: Kunst muss keine klaren Antworten liefern, sie muss keine Medizin entwickeln oder Maschinen bauen. Aber diejenigen, die sie betrachten, werden vielleicht Medikamente entwickeln oder forschen an neuen Technologien. Kunst kann diese Menschen auf ihre Art berühren und – und das ist vielleicht am wichtigsten – verschiedene Sichtweisen miteinander verknüpfen.

Museen als Debattenraum. Wird sich das auch in Ihrem Programm zeigen?

Malatsie: Mir gefällt das Bild vom Sahara Staub. Es entsteht aus einem See, der einst ausgetrocknet ist. Die Fische, die darin vertrocknet sind, sind nun, zu Staub zerfallen, die Nährstoffe, die Tausende Kilometer weiter der Amazonas Regenwald zum Überleben braucht. Die lokale Tragödie eines austrocknenden Sees ist wiederum Tausende Jahre später für das globale Klima verantwortlich. Wenn wir einatmen, atmen wir ein Stück Klimageschichte ein. In diesen grossen Zusammenhängen denke ich auch für die Kunsthalle.

Steffen: Die Idee zur Eröffnungsausstellung «Balance», die ich mit Marianne Burki kuratiere, hatten wir schon lange – die Umsetzung musste nun aber schnell gehen: Vor ziemlich genau 50 Jahren schockiert der Club of Rome die Welt mit einer unerhörten Behauptung: «Es gibt nicht genug!». Umweltzerstörung und soziales Ungleichgewicht wurden thematisiert, die Schweizerinnen erhielten das Stimmrecht… Die Ausstellung zeigt, wie auch Künstlerinnen und Künstler ihre Verantwortung wahrnahmen und Stellung bezogen.

Versuchen wir es konkret zu machen, Frau Steffen: Was werden Sie anders machen als ihr Vorgänger, Christoph Vögele?

Steffen: Das muss jemand anderes beurteilen, wenn ich eine Weile hier gearbeitet habe. Ich werde natürlich andere Aspekte einbringen, aber ich mache mein Programm nicht in Anlehnung oder Abgrenzung zu dem, was Christoph Vögele gemacht hat.

Was werden sie verändern in der Kunsthalle Bern, Frau Malatsie?

Malatsie: Meine Vorgängerinnen und Vorgänger haben bereits afrikanische Kunst gezeigt, haben verschiedene Medien in die Kunsthalle Bern gebracht. Es wird sich nichts Grundlegendes verändern, ausser, dass ich es bin, die nun diese Ausstellungen macht.

Bleibt also alles beim Alten?

Malatsie: Ich denke viel über die Begriffe «Kakofonie» und «Harmonie» nach. Kuration keine einzelne Stimme. Sie entsteht viel mehr im Austausch – sei es im Haus, aber auch über die Institutionen hinweg.

Steffen: Mir gefällt der Mut, von einer «Kakofonie» zu reden! Ich bin überzeugt, dass sich an der Art und Weise der Zusammenarbeit vieles verändern wird, weil es in der Schweizer Kunstlandschaft so viele junge Köpfe gibt – oder sagen wir besser «neue» Köpfe, ich bin nicht mehr jung!

Malatsie: Wenn wir mit «jung» Frauen an der Spitze von Institutionen meinen, dann stimmt es trotzdem. Denn für dieses Geschlecht ist es tatsächlich neu, einer Institution in solch einer Position vorzustehen. In diesem Sinne sind wir beide jung.

BALANCE 1970–1990: Kunst, Gesellschaft, Umwelt: 15.05. – 31.07. Kunstmuseum Solothurn

Ivana Franke. Twilight. Neither perception nor non-perception: 11.06 – 07.08. Kunsthalle Bern



