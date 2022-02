Interview «Das eigentliche Verbrechen lag in der offiziellen Politik»: Stefan Keller hat den Fall des St.Galler Flüchtlingsretters Paul Grüninger aufgearbeitet Vor 50 Jahren starb der St.Galler Polizeikommandant Paul Grüninger. Weil er im Zweiten Weltkrieg Flüchtlinge im St.Galler Rheintal in die Schweiz einreisen liess, wurde er von der St.Galler Regierung fristlos entlassen und gerichtlich verurteilt. Der Thurgauer Autor Stefan Keller hat mit seinen Recherchen entscheidend zu Grüningers Rehabilitierung in den 1990er-Jahren beigetragen. Interview: Matthias Fässler Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Thurgauer Historiker Stefan Keller beim Grüninger-Platz mitten in der St.Galler Altstadt. Er ist nach dem St.Galler Flüchtlingsretter Paul Grüninger benannt. Donato Caspari

Am 22. Februar jährt sich der 50. Todestag des St.Galler Flüchtlingsretters und Polizeikommandanten Paul Grüninger. Er rettete von 1938 bis 1939 mehreren hunderten jüdischen und anderen Flüchtlingen das Leben, indem er sie im Rheintal einreisen liess – entgegen den offiziellen Vorschriften der Schweizer Regierung. Im März 1939 wurde Grüninger entlassen und zwei Jahre später für seine Taten verurteilt. Der Thurgauer Historiker Stefan Keller hat als einer der ersten die Geschichte Grüningers historisch aufgearbeitet und Ende der 1990er-Jahre das Buch «Grüningers Fall» publiziert.

Es dauerte bis in die 1990er-Jahre, bis der Polizeikommandant und Flüchtlingshelfer Paul Grüninger rehabilitiert wurde. Bild: Staatsarchiv des Kantons St.Gallen

Wieso sollte man sich 50 Jahre nach seinem Tod noch mit Paul Grüninger beschäftigen?

Stefan Keller: Die Geschichte ist noch immer sehr aktuell und auch brisant: Denn es geht im Kern um einen Beamten, der Menschlichkeit über das Amt stellt, der das Richtige tut und nicht opportunistisch handelt im entscheidenden Moment. Und sie ist auch darum aktuell, weil es um die Existenz und das Leben von Personen geht, die gerettet werden.

Hat der Fall auch eine historische Bedeutung?

Es ist wichtig, dass die Erinnerung an die Shoah und an die Schweizer Flüchtlingspolitik während des Nationalsozialismus und dann im Zweiten Weltkrieg jeder Generation neu erzählt wird. Der Fall Grüninger ist historisch besonders interessant, weil er die Ausnahme darstellt und dadurch die Normalität zeigt. Ein Beispiel dafür ist der Thurgauer Polizeikommandant Ernst Haudenschild, ein Freisinniger und Offizier in der Armee wie Grüninger. Nur macht er genau das Gegenteil, ist sogar stolz darauf, dass er keine Juden in den Thurgau lässt.

Was weiss man über Grüninger und seine Motive?

Paul Grüninger war ein ziemlich biederer Bürger, der sich vom Lehrer zum Spitzenbeamten hochgearbeitet hat. Ein begeisterter Fussballfan ausserdem. Er scheint immun gewesen zu sein gegen antisemitische Ressentiments, die man sonst bei fast allen Amtsträgern zu dieser Zeit findet. Grüninger war kein besonders politischer Mensch, vielleicht hat er sich gerade darum anders verhalten, weil er nicht nach politischem Kalkül handelte.

Wieso dauerte Paul Grüningers Rehabilitierung so lange?

Es gab lange Zeit eine sehr starke Identifikation der St.Galler Regierung mit jener von 1939. Man muss sehen: Deren parteipolitische Zusammensetzung war 1939 gleich wie 1993. So kam es nie zu einem wirklichen Bruch mit der Vergangenheit. Und natürlich hatten die offizielle Politik und die Polizei auch Angst vor einer Rehabilitation.

Das ehemalige Wohnhaus Paul Grüningers, das Haus zur Moosburg, befindet sich beim St.Galler Karlstor, an der Moosbruggstrasse. Bild: Donato Caspar

Warum?

Man fürchtete sich davor, dass Grüninger zu einem Vorbild werden könnte, dass plötzlich Polizistinnen und Polizisten nicht mehr gehorchen könnten, wenn Grüninger rehabilitiert würde. Flüchtlingspolitisch ging es in den 1990er-Jahren ja darum, verfolgte Kurden oder Tamilen auszuschaffen.

Was liesse sich aus dem Fall Grüninger lernen?

Die entscheidende Frage bleibt: Bricht man mit dieser Vergangenheit oder nicht? Anerkennt man, dass es sich um eine verbrecherische Vergangenheit handelt oder nicht. Und bei Grüninger heisst das, anzuerkennen, dass das eigentliche Verbrechen in der offiziellen Politik und nicht bei der Flüchtlingshilfe lag.

Tat sich die Schweiz, wie auch andere Länder, generell schwer mit der Aufarbeitung des Holocausts und des Nationalsozialismus?

Sicher. Es gibt aber einen zentralen Unterschied: In Ländern wie Deutschland oder auch Frankreich war nach 1945 klar, dass es eine Mitverantwortung der herrschenden Schicht für die begangenen Verbrechen gab, auch wenn viele Täter nach dem Krieg wieder in hohe Ämter zurückkehrten. Die herrschenden Schichten dieser Länder waren kompromittiert. In der Schweiz hingegen nicht. Hier hielten sie sich für Sieger, die ihr Land dank ihrer Gewitztheit und nicht zuletzt dank einer rigorosen Flüchtlingspolitik aus dem Konflikt hatten heraushalten können.

Grüninger war zwar eine Ausnahme, aber nicht der einzige, der Menschen auf der Flucht half. Was weiss man darüber?

Es gibt zahlreiche Geschichten von Fluchthelfern, viele davon waren Kleingewerbler, Fischer, Schmuggler, Bauern, die aus unterschiedlichen Motiven Flüchtlingen halfen. Leider gibt es aber bisher kein historisches Gesamtbild über Fluchthilfe an der Schweizer Grenze zur Zeit des Nationalsozialismus. Der Begriff des «Schleppers» ist ja heute total dämonisiert. Dabei liegt es auf der Hand: Wenn man Grenzen schliesst und wenn es ein Gefälle gibt, in Bezug auf Menschenrechte oder auch ökonomisch, dann braucht es Schlepper, die den Fliehenden über die Grenze helfen.

Aktuell tobt in Zürich die Debatte um die Bührle-Sammlung. Sehen Sie Parallelen zum Fall Grüninger?

Die Bührle-Debatte erinnert mich eher an die Frage der nachrichtenlosen Vermögen in den 1990er-Jahren. Auch damals glaubte man mit einer erschreckenden Ignoranz und Naivität, man könne sich der eigenen Verantwortung entziehen. Es ist schon erstaunlich zu sehen, wie schnell in solchen Situationen antisemitische Ressentiments wieder auftauchen, wie schnell man also von Juden spricht, die angeblich immer Geld verlangen. Dabei verlangen sie nur die Rückgabe gestohlener Sachen.

Ihnen war es immer wichtig, die Geschichte von Grüninger aus der Perspektive der Flüchtlinge zu erzählen. Wieso?

Natürlich liesse sich diese Geschichte auch aus der Perspektive von Heinrich Rothmund erzählen, dem Chef der Schweizer Fremdenpolizei in jenen Jahren. Man könnte über sein moralisches Dilemma schreiben. Aber dadurch lenkt man davon ab, was seine Politik für konkrete Auswirkungen auf die Flüchtlinge hatte: Für sie war es kein Dilemma, sondern eine Frage des Überlebens. Darum ist es wichtig, gerade hier immer die Perspektive jener zu suchen, die am meisten betroffen waren, an der Grenze verzweifelten und aus Mitschuld der Schweiz ins KZ deportiert wurden.

Filmstill aus Richard Dindos Dokumentarfilm Film «Grüningers Fall» von Richard Dindo (1997). Er wird am Donnerstag, 24.2., um 19.45 Uhr im St.Galler Programmkino Kinok gezeigt. Bild: Filmcoopi Zürich

Anlässlich der Grüninger-Tage wird auch der Film «Die Erschiessung des Landessverräters Ernst S.» gezeigt. Wieso gerade dieser Film?

«Ernst S.» wie auch das Buch «Grüningers Fall» sind meines Erachtens von grosser Bedeutung für das St.Galler Geschichtsverständnis. Durch sie sieht man St.Gallen mit einem anderen Blick. Historisch und politisch, aber auch im Alltag: Ich kann heute nicht ins Sittertobel, ohne an den 1942 wegen Landesverrats erschossenen Hilfsarbeiter Ernst S. zu denken, der dort aufwuchs und arbeitete. Oder in Diepoldsau über die Grenze fahren, ohne mich an Paul Grüninger und die Flüchtlinge zu erinnern.

Plakat zu den Paul-Grüninger-Tagen. Bild: PD

Paul-Grüninger-Tage Aus Anlass des 50. Todestages des Flüchtlingsretter Paul Grüninger finden in St. Gallen erstmals die Paul-Grüninger-Tage statt. An einem Podium im St. Galler Kulturlokal Palace diskutieren am 22. Februar um 20.15 Uhr neben Stefan Keller und Ständerat Paul Rechsteiner auch die Geschichtsprofessorin Christina Späti und Dina Wyler, Geschäftsführerin der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Am 24. Februar zeigt das Kinok den Film «Grüningers Fall» von Richard Dindo, am 27. Februar um 11 Uhr «Die Erschiessung des Landessverräters Ernst S.» von Richard Dindo und Niklaus Meienberg. Das St. Galler Staatsarchiv hat in seinem unteren Foyer eine kleine Vitrinenausstellung über Paul Grüninger eingerichtet.

Beim Rotpunktverlag ist eine Neuauflage von «Grüningers Fall» erschienen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen