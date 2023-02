Cate Blanchett über ihren Film Tár: Interview an der Berlinale

Interview Cate Blanchett spielt wieder einmal die Rolle ihres Lebens, die ihr den dritten Oscar einbringen könnte: Eine Dirigentin im Sturm eines Skandals «Tár» ist ein komplexer Film, der sich einfachen Schuldzuweisungen entzieht. Im Interview sprechen Hauptdarstellerin Cate Blanchett und Regisseur Todd Field über die Gefahr von Macht und vorschnelle öffentliche Urteile. Tobias Sedlmaier, Berlin Jetzt kommentieren 24.02.2023, 17.00 Uhr

Schauspielerin Cate Blanchett und Regisseur Todd Field.

Wahnsinn, diese Frau – wenn es sie denn in Wirklichkeit gäbe. Lydia Tár, die erste fiktive Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker. Eine von wenigen Menschen, die alle vier wichtigen Preise der Unterhaltungsindustrie (Grammy, Emmy, Tony, Oscar) gewonnen haben. Zusätzlich noch intellektuell brillant, perfektionistisch, kulturell vielseitig interessiert. Ihre Partnerin ist die Konzertmeisterin des Orchesters, gespielt von Nina Hoss, doch Társ Blicke sind längst und für alle offensichtlich auf eine jüngere Cellistin gefallen.

Denn es gibt auch noch eine andere Seite, die sich in Todd Fields Drama «Tár» zweieinhalb konzentrierte Stunden lang allmählich freilegt. Der Maestro – auf die männliche Form legt Tár explizit Wert – scheint auch mal subtiler, mal deutlicher, Machtmissbrauch auszuüben. Alte Chatverläufe kommen ans Tageslicht. Eine Lehrstunde über Cancel Culture eskaliert. Eine frühere Schülerin bringt sich um. Vieles wird geraunt, auch weil Tár Angriffsfläche bietet, der Sturm der Empörung walzt über die geplante Aufführung von Mahlers 5. Symphonie.

Ein Marathon in Berlin

Wahnsinn, diese Frau, die die Dirigentin spielt, Cate Blanchett (53). Energetisch, mit Härte, Bestimmtheit und vollem Bewusstsein ihrer Macht, so wie die US-Australierin schon die Elbin Galadriel in «The Lord of the Rings» oder die englische Königin Elizabeth I. verkörperte. Die Rolle der Lydia Tár wird ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit den dritten Oscar einbringen, sie spielt sie einmal mehr wie die Rolle ihres Lebens, von denen es schon so manche gab.

Den Salon im Ritz-Carlton-Hotel, wo die Journalistenmeute auf sie lauert, betritt sie schwarz gekleidet wie eine Schicksalsgöttin. Bei ihr, mit Kappe, Regisseur Todd Fields, der für die beste Regie bei den Academy Awards nominiert ist. Das Team von «Tár» absolviert zur Berlinale eine Marathon-Werbetour, um das Publikum in Europa für einen Film zu begeistern, der zumindest in den USA kein Kassenmagnet war. Vielleicht wegen seiner Komplexität, die sich eindeutiger Schuldzuweisungen gegenüber einer Frau im Sinkflug verwehrt.

Weshalb haben Sie Berlin als den Handlungsort für den Film ausgesucht?

Todd Field: Ich versuche gerade, meine Frau von der Idee zu überzeugen, hierherzuziehen. (Lacht.) Nein, im Ernst. Für jede Dirigentin oder jeden Dirigenten, egal woher, ist der Umbilicus der klassischen Konzertmusik Deutschland, und dort natürlich Berlin. Es geht in meiner Geschichte, um eine Frau, die an die absolute Spitze will und das ist eben nicht London oder New York oder Los Angeles, sondern Berlin.

Cate Blanchett: Hast du gerade «Umbilicus» gesagt? Was heisst das?

Field: Bauchnabel. Es ist eines meiner Lieblingsausdrücke.

Blanchett: Ah, wirklich? Ich mag «Cattywampus» («verkorkst») sehr gerne. Aber zur Frage: Es gibt wirklich sehr viele Australier in Berlin. Aber Australien ist auch ein sehr magnetisches Land, also irgendwann kehren wir alle wieder zurück.

Warum musste Lydia Tár eine weibliche Figur sein?

Field: Es gab noch nie eine Chefdirigentin an einem grossen deutschen Orchester und auch keine, die den sogenannten «Grossen Fünf» in den USA vorstand. So gesehen, ist «Tár» praktisch ein Märchen. Cate und ich haben uns eben sehr gefreut, dass die Berliner Philharmoniker mit Vineta Sareika gerade erst ihre erste Konzertmeisterin seit der Gründung bekannt gegeben haben. Das ist ein gewaltiger Schritt, aber das wäre eine andere Debatte. Uns ging es mehr darum, das Phänomen der Macht zu untersuchen. Wir haben leider Beispiele aus Tausenden von Jahren, in denen Männer Macht hatten – und was dies mit ihnen gemacht hat. Dadurch, dass die Hauptfigur von «Tár» weiblich ist, können wir anders darüber reflektieren.

Blanchett: Ja, es erlaubt uns einen nuancierteren Blick. Man kann den Dynamiken von Macht nicht entkommen. Es ist so schwierig, sie einfach loszulassen, wenn man sie erst einmal hat.

Gerade in Abgrenzung zu Männern wie Plácido Domingo könnte man ja vielleicht naiv hoffen, dass Dirigentinnen nicht so machtbesessen wären wie Männer ...

Blanchett: Als ich in der Filmindustrie anfing, waren Schauspielerinnen in erster Linie attraktiv oder liebenswert. Die emotionale Klaviatur für Frauen war sehr eng gesteckt, sie durften nur wenige Noten darauf spielen. Und es ist immer noch so: Wenn Frauen eine Geschichte tragen sollen, müssen sie edel sein, nobel und gebildet, sie sollten uns erheben. Dabei sind Frauen auch nur Menschen, mit all ihren Fehlern – genau darin liegt das Drama. Warum ist Lady Macbeth so eine aussergewöhnliche Figur, ohne die «Macbeth» nicht funktionieren würde? Weil sie nach Macht strebt, verletzlich ist, intensiv und komplex.

Wie Lydia Tár ..

Blanchett: Genau. Ich denke bei ihr gar nicht so an das Geschlecht, auch wenn wir alle davon reden. Man kann zu dieser Figur keine simpel gestrickte Beziehung aufbauen, zu all dem, was sie nur möglicherweise tut, zu dem, was man tatsächlich sieht oder zu dem, was sie repräsentiert. Ich finde es wunderbar, wenn mir Menschen erzählen, dass sie diesen Film ein zweites Mal sehen wollen, denn es gibt so vieles, das man am Anfang gar nicht mitbekommt.

«Tár» könnte man klassisch als Sündenfall sehen, aber ebenso andersherum: Wir erleben diese Frau den ganzen Film über in Wahrheit an ihrem schlimmsten Punkt, ehe sie am Schluss zwar vermeintlich ganz unten angekommen ist, aber eigentlich erlöst ist und bei sich ...

Blanchett: Gewissermassen ein Sündensprung ...

Fields: Es gibt eine Dokumentation über die Dirigentin Antonia Brico, die zunächst grosse Erfolge feierte, aber der die Anerkennung und die Arbeit mit renommierten Orchestern lange verwehrt blieb. Am Ende sitzt die eigentlich so stoische Brico in der Küche und sagt: «Ich bin eine Musikerin, das Orchester ist mein Instrument. Ich habe kein Horn, kein Klavier. Sie haben mir mein Instrument genommen». Am Ende unseres Films hat Tár immerhin noch ein Orchester. Selbst wenn dieses begleitende Film- oder Gamingmusik spielt, was häufig belächelt wird.

Blanchett: Als ich die letzte Szene zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich: Das ist so wahnsinnig traurig. Aber als wir sie dann mit dem Studentenorchester drehten, fühlte ich, wie lebensbejahend sie wirklich war. In Lydia Társ Ende wohnt ein neuer Anfang.

Wie bewusst ist sich Ihre Figur darüber, dass einige ihrer Handlungen missbräuchlich sind?

Blanchett: Wir präsentieren in ihrer Story ja praktisch keine Fakten. Ich glaube, wir urteilen generell zu vorschnell über öffentlich bekannte Beziehungen, obwohl uns nur wenige Informationen zur Verfügung stehen. Wir alle fragen uns: Warum nehmen mich die Leute so wahr, wie sie es tun, das wollte ich so gar nicht. Doch wir haben nicht die Zeit, uns differenziert über all diese feinen zwischenmenschlichen Erschütterungen auszutauschen, da sind wir schon längst wieder auf dem Weg zum nächsten Meeting. Und der Film bleibt fast dokumentarisch in ihrer Perspektive, also nein, ich glaube, sie ist wirklich geschockt über das, was ihr passiert.

Wie stark ist das Machtgefühl, wenn man ein grosses Orchester dirigiert?

Blanchett: Ich finde, das Wort «Macht» ist ein bisschen wie das Wort «nett», es drückt oft wenig konkret aus. Vor dem Orchester zu stehen, fühlte sich berauschend an, erhellend, elektrisierend und furchterregend. Für mich war das eine so tiefgreifende, bewegende Erfahrung, die ich nicht kannte oder mir jemals erträumen durfte, sie zu machen. Eine Freundin, die mir während der Vorbereitung beim Dirigieren und dem Lesen der Notenblätter half, sagte zu mir: «Du bereitest dich in der Stille vor. Aber nichts bereitet dich auf den Moment vor, wenn der Taktstock sinkt und die Wucht der Musik dich trifft.»

