Direktorin der Solothurner Filmtage äussert sich zu ihrem Abgang

Interview Anita Hugi über ihren unfreiwilligen Abgang: «Bereits im November habe ich erste Ränkespiele registriert» Die Direktorin der Solothurner Filmtage, Anita Hugi, äussert sich im Interview zu der abrupten Trennung und ihrer Krankschreibung. Raffael Schuppisser 13.08.2021, 21.43 Uhr

Anita Hugi, 46, war seit 2019 Direktorin in Solothurn. Urs Flüeler

Sie wurden für Ihr Programm im Januar gelobt. Auch die Zahlen stimmten. Warum wurden Sie als Direktorin der Solothurner Filmtage abserviert?

Anita Hugi: Das Problem sind die überholten Strukturen, die heute nicht mehr tragfähig sind. So gibt es beispielsweise keine Amtszeitbeschränkung im Vorstand. Das macht keinen Sinn. Warum sollte jemand 17 Jahre in einem strategischen Gremium bleiben? Ende Juni trat der Präsident Felix Gutzwiller, erst seit 2017 dabei, zurück und zwei weitere Vorstandsmitglieder, Ständerätin Baume-Schneider und Nationalrätin Regine Sauter, die erst seit einem Jahr im Vorstand waren. Jetzt haben Leute das Sagen, die sehr lange und zudem teilweise auch in Doppelmandaten dabei sind. Mein Weggang war eine Folge davon.

Wäre ein Weiterwirken der Direktorin Hugi unter dem neuen Präsidenten Thomas Geiser nicht möglich gewesen?

Offenkundig nicht. Ich wäre bereit gewesen, weiterzumachen, den Solothurner Filmtagen noch tiefere Wurzeln und schönere Äste wachsen zu lassen. Doch der verbleibende Vorstand wollte mich abservieren. Das finde ich bedauerlich. Auch für all die Partner und Filmschaffenden womöglich – ich habe enorm viele Anrufe und E-Mails erhalten. Die Leute sind schockiert und traurig. Noch schlimmer ist aber, wie die tonangebenden heutigen Vorstandsmitglieder in den letzten Monaten agierten – nur ein Beispiel ist, wie kommuniziert wurde.

Wie wurde die Trennung Ihnen kommuniziert?

Gar nicht. Sie wurde ohne jegliche Vereinbarung mit mir der Öffentlichkeit kommuniziert. Das ist nicht die feine Art. Wer macht so etwas? Ich habe nach wie vor einen gültigen Arbeitsvertrag.

Zur Person Die gebürtige Grenchnerin Anita Hugi (46) hat im August 2019 die Leitung der Solothurner Filmtage von Seraina Rohrer übernommen. Hugi wuchs in Biel auf und gestaltete nach ihrem Übersetzerstudium in Zürich und Strassburg seit 2005 Produktion und Programm der «Sternstunde Kunst» des Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).



2016 bis 2018 leitete Anita Hugi als Programmdirektorin das Festival International du Film sur l’Art in Montréal, Kanada. Daneben war Hugi als Jurorin, Dozentin sowie als Regisseurin und Produzentin einer eigenen Filmfirma tätig. Anita Hugi lebt mit ihrem Partner in Biel. (dfu)

Der neue Vorstand wollte ein Co-Leitung, wie sie etwa Locarno hat. Wären Sie dafür offen gewesen?

Ja, das wäre ich. Obwohl ich das bei einem Team von umgerechnet nur sechs Vollzeitstellen nicht zwingend finde. Ein Teil, warum mir die Arbeit in Solothurn so viel Spass gemacht hat, liegt darin, dass die Direktion bedeutete, dass das Künstlerische im Zentrum stehen kann. Ich habe eine neue Website lanciert, was im Pandemiejahr essenziell war, und neue finanzielle Partner an Bord geholt.

Sie waren seit dem 17. Juni krankgeschrieben. Warum?

Die Situation wurde unhaltbar für mich. Es wurde intern viel Druck auf mich, aber auch auf andere im Vorstand aufgebaut. Der Zustand wurde gesundheitsschädigend. Mein Arzt riet mir zum Schutz meiner selbst, mich daraus zurückzunehmen.

Wie wurde Druck aufgebaut?

Das möchte ich nicht ausführen.

Wann haben die Probleme angefangen?

Rückblickend würde ich sagen, bereits im November, als pandemiebedingt die Online-Version entschieden wurde. Da habe ich erste Ränkespiele registriert. Richtig heftig wurde es dann im Frühling, ehe die Situation im Juni eskalierte.

Haben Sie das Gespräch mit den betreffenden Personen gesucht?

Selbstverständlich. Es war jedoch, rückblickend gesehen, für manche eine abgekartete Sache. Im Juli habe ich eine Gewerkschaft eingeschaltet, die sich für ein klärendendes Gespräch einsetzte. Doch man boykottierte das.

Werden Sie juristisch aktiv werden?

Eine konstruktive Lösung wäre mir lieber.

Es gibt Leute, die sagen, dass Sie sehr chaotisch sind. War das auch ein Problem?

Wenn ich dies wäre, hätten wir es nicht geschafft, drei Tage, nachdem der zweite Lockdown verhängt wurde, die Solothurner Filmtage als Streaming-Festival mit 211 Filmen und 100 Live-Gesprächen durchzuführen. Das war möglich, weil ich zehn Monate zuvor eine völlig neue Website konzipierte, die zum eigentlichen Sockel und letztlich Festivalzentrum der Online-Edition wurde. Schwierig, gleichzeitig vorausschauend und chaotisch zu sein.

Wie geht es mit Ihnen weiter?

Ich bleibe dem Schweizer Film aktiv verbunden. Und: Ich erwarte eine konkrete Antwort auf das Schreiben der von mir hinzugezogenen Gewerkschaft.