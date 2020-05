Immer noch Leere in der Tonhalle St.Gallen – Konzertdirektor Florian Scheiber über die aktuelle Zwangspause: «Wir vertrauen auf die Herden-Kreativität des Orchesters» Das Sinfonieorchester St.Gallen kann derzeit weder proben noch auftreten. Konzertdirektor Florian Scheiber ist unterdessen Plan B-erprobt. Bettina Kugler 09.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Auf Gustav Mahlers 5. Sinfonie müssen Orchestermusiker und Publikum noch eine Weile warten. Konzertdirektor Florian Scheiber bleibt dran – und rechnet einstweilen mit allen Eventualitäten. Bild: Ralph Ribi

Um zündende Ideen ist Florian Scheiber nie verlegen. Der Konzertdirektor des Sinfonieorchesters St.Gallen kann sich, mag auch das Wort in Pandemiezeiten verpönt sein, auf ansteckende Weise begeistern. Für Trouvaillen der Orchesterliteratur. Für spannende Programmverbindungen.

Vor allem aber für das Orchester, das gerade nicht tun darf, was sonst sein Auftrag und seine Leidenschaft ist: als grosser Klangkörper die Tonhalle in Schwingung versetzen. Ein Publikum von mehreren hundert Musikliebhabern in Bann schlagen, aufhorchen lassen, berühren.

Die letzten Wochen haben die Energie des umtriebigen Machers hart auf die Probe gestellt. Noch nie zuvor hat Scheiber in derart kurzer Zeit so viele Pläne geschmiedet und Szenarien entworfen, die wenig später wieder reif für den Papierkorb waren. «Die Suche nach Ersatzterminen, Abklärungen mit den auswärtigen Künstlern, Überlegungen, wie die Sicherheit gewährleistet werden könnte, das alles hatte jeweils die Halbwertszeit von einem Bundesratsbeschluss bis zum nächsten», sagt er, und das Lächeln wirkt leicht gequält.

Ziel ist der vollwertige Genuss, mit vielen geteilt

Was nicht heisst, dass die Ideenmaschine vorläufig zum Stillstand gekommen wäre. Nur fehlen ihr gerade ein paar entscheidende Anhaltspunkte, ohne die kein konkretes Weiterdenken und Weiterplanen möglich ist. Scheiber sagt:

«Es kommt mir vor wie ein Puzzle, zu dem noch jedes einzelne Teil fehlt. Wir würden gern sofort loslegen, wissen aber momentan überhaupt nicht, wann es, in welcher Form weitergehen kann.»

Die grossen Unbekannten sind nicht nur, wann wieder mehr als fünf Personen zum Proben oder Zuhören zusammenkommen können und unter welchen Auflagen. Es stellt sich auch die Frage, wie lange die Massnahmen gelten. Ob Künstler aus dem Ausland einreisen dürfen. Ob das Publikum Einschränkungen und Auflagen akzeptieren wird. Ob es sich lohnt, in Kleinbesetzung vor ausgedünnten Reihen zu spielen, womöglich ohne Bläser, da man befürchtet, sie könnten über feine Tröpfchen das Virus verbreiten.

Die Vorstellung, mit Schutzmaske im Konzert zu sitzen, im Foyer auf Distanz zu gehen, ist bizarr. «Will man das? Ist das ein angemessener Ersatz?» Der Konzertdirektor hat seine Zweifel, hofft aber, das Publikum sei nach der Zwangspause durstig nach Livemusik.

Dennoch: Mahlers fünfte Sinfonie, die in drei Wochen auf dem Programm gestanden hätte, mit riesigem Orchester, vor ausverkauftem Haus, diese XXL-Version öffentlichen Konzertlebens wird es so schnell nicht geben. Sie bleibt aber das Fernziel.

Vorläufig puzzelt Scheiber weiter an Alternativen. «Es zeigt sich jetzt so etwas wie eine Herdenkreativität im Orchester», sagt er, schon wieder gewohnt schwungvoll.

«Die Musiker wollen unbedingt spielen und engagieren sich. Sie stellen jetzt nach der ersten Phase im Homeoffice neue Formate auf die Beine.»

Schon gleich nach dem Lockdown gab es Videobeiträge auf der Website von Konzert und Theater St.Gallen. Neu hinzugekommen ist «OrchesTour», eine Reihe, in der Mitglieder des Orchesters ihr Instrument präsentieren, bevorzugt die weniger bekannten. Einige werden zu kurzen Hörstücken des Schauspielensembles Hintergrundmusik improvisieren. Und unter dem Label «KammerTon» tun sich Musiker in wechselnden kleinen Besetzungen zusammen.

Die Erkenntnis, dass ein Orchester mehr ist als die Summe seiner Teile, hat sich in St.Gallen längst durchgesetzt und Reihen wie «Sonntags um 5» oder den «Nachtzug» hervorgebracht; an Kammermusik und Ausflüge in andere Stilrichtungen sind die Musiker gewohnt. Das hat auch das Zusammenspiel im Ganzen verbessert.

Klassik-Open-Air auf dem Gallusplatz – schön wär’s

Einbussen in der Qualität befürchtet Florian Scheiber nicht nach der Zeit im Homeoffice. Drei- bis viermal pro Woche telefoniert er mit Chefdirigent Modestas Pitrenas, der zurzeit in Vilnius auf die Lockerung der Reisebeschränkungen wartet. Mit Stücken, die den satten Orchesterklang zum Blühen bringen, werde man sich beim Proben schnell wieder finden.

Ob bereits für die Festspiele im Juli, ist ungewiss. Vielleicht jedoch für das Klassik-Open-Air, das 2020 auf dem Gallusplatz stattfinden sollte, mit Blick auf die Kathedrale – für einmal von der anderen Seite. Corona zwingt das Orchester schon jetzt zum Perspektivenwechsel, in jeder Hinsicht. Fehlen nur noch die Puzzleteile für das Spiel.

Video-Beiträge von Mitgliedern des Sinfonieorchesters St. Gallen gibt es auf der Website von Konzert und Theater St. Gallen, unter theatersg.ch