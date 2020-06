Porträt «Im Thurgau herrscht ein freundliches Klima für Kultur»: Eine Grenzgängerin freut sich auf neugierige Mitdenker in der Theaterwerkstatt Gleis 5 Die Konstanzer Autorin, Moderatorin und Kulturvermittlerin Judith Zwick ist neu im Team der Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld. Sie wird dort planen, koordinieren und neue Literatur- und Audioformate entwickeln. Bettina Kugler 04.06.2020, 05.00 Uhr

Als «anspruchsvoll neugierig» beschreibt sich Judith Zwick selber. Ausgiebige Lektüre geht den Literaturreihen und Hörformaten voraus, die sie gern konzipiert. Bild: Andrea Stalder

Wie wäre es wohl, dieser Tage eine Nachricht des Dichters Hölderlin auf dem Mobiltelefon zu erhalten? Würden wir verstehen, was ihn umtrieb als Denker und Schwärmer, etwa mit dem kühnen Entwurf einer neuen Mythologie, vor 223 Jahren? Judith Zwick mag solche Gedankenspiele. Nicht trocken theoretisch, sondern anschaulich und fragend, im Gespräch.

Beim Hören ihres derzeit wöchentlich veröffentlichten Podcasts «Short Message Hölderlin» kann man sie sich lebhaft vorstellen, in einem Café sitzend, «Gestatten: Judith, die Autorin». Auf dem Tisch liegt Karl Heinz Otts Buch «Hölderlins Geister» als «ihr Gefährte» – keiner, der sich auf ausgetretenen Pfaden bewegt und alles zu wissen vorgibt.

Kurz darauf hört man Ott im schwäbisch gefärbten O-Ton laut denken über das Weltbild des Dichters, dessen 250. Geburtstag dieses Jahr gefeiert werden sollte. Was nun, coronabedingt, grösstenteils ins Wasser fällt. Kaum etwas aus dem dicken Veranstaltungsbuch des Baden-Württembergischen Literatursommers 2020 kann stattfinden. Da ist Judith Zwicks Podcast das Format der Stunde.

Kreativ zu Hause im «Dazwischen»

Lesen, Fragen, Weiterdenken: Schreiben und Moderieren sind für Judith Zwick offene Prozesse. Bild: Andrea Stalder

Verabredet sind wir in Konstanz; nach den langen Wochen geschlossener Grenzen fühlt es sich wunderbar befreiend an, zu Fuss ungehindert den Hauptzoll passieren zu dürfen. Im Innenhof des Wessenberg-Hauses an einem Cafétisch zu sitzen. Hier sieht man auf die Fensterseite des Bibliothekssaals, in dem ihre Literaturreihe «Auslese» stattfindet. Auch diese muss gerade pausieren; im Mai wäre Alex Capus zu Gast gewesen, mit Judith Zwick im Gespräch durch sein Werk spaziert. Grenzgänge zwischen Kunst, Literatur und Wissenschaft inspirieren die Vermittlerin; sie fühlt sich im «Dazwischen» wohl. «Ich kann mich schwer einordnen», sagt sie.

Da liegt es nahe, dass sie sich gerne im Thurgau bewegt und Verbindungsfäden zu Schreibenden, Theaterschaffenden und anderen kreativen Köpfen in der Schweiz geknüpft hat. Vor kurzem ist sie neu zum Team der Theaterwerkstatt Gleis 5 gestossen: Sie wird dort Literaturprogramme konzipieren und neue Formate entwickeln. Darüber hinaus Büroaufgaben übernehmen, die Fäden in der Hand halten, Anträge und Berichte schreiben – und den Newsletter.

In der Theaterwerkstatt Gleis 5 hat Judith Zwick ein neues Terrain für ihre Grenzgänge zwischen Kunst, Literatur und Wissenschaft. Bild:Andrea Stalder

Gerade entsteht, als Fortsetzung des Audioguides «Baumgeflüster» für den Seeburgpark Kreuzlingen, die Produktion «See-Geschichten». In Konstanz hat Judith Zwick die Reihe «Hör-Bar im Gewölbekeller» ins Leben gerufen: Hier kann man Radio und Radiomacher live erleben. Das Themenspektrum ist weit.

Sie liebt es, intensiv und ausgiebig zu lesen

Projektmanagement lernte sie als Bildungsreferentin der Bertelsmann-Stiftung. Schon dort war das «Dazwischen» ihr kreatives Biotop: Es ging ihr darum, Denkräume zu öffnen, rote Fäden zu spinnen, Literatur, Kunst und Wissenschaft ins Gespräch zu bringen. Judith Zwick mag Gedankenspaziergänge; dafür hat sie sich immer schon gern gründlich in Lektüren vertieft. Mit Veranstaltungsreihen wie «Heimat vom Hörensagen», «Debüts. Der erste Roman» (ein grenzüberschreitendes Projekt mit dem Thurgauer Literaturhaus) oder der «Auslese» setzt sie dies nun in der Region am westlichen Bodensee fort.

Aufgewachsen ist sie in einer Künstlerfamilie in der Pfalz, an der Südlichen Weinstrasse: einer Region, die sie als fruchtbaren Boden für Kultur erlebte. Dieses freundliche Klima abseits grosser Institutionen herrsche auch im Thurgau. Anspruchsvoll neugierig sei sie, sagt Judith Zwick über sich selbst: Sie beobachte Dinge gern von möglichst vielen Seiten, wenn sie auf Spurensuche gehe. So wie für den Hölderlin-Podcast – in dem man auch die Autorin und passionierte Leserin von vielen Seiten kennen lernt.

Der Podcast «Short Message Hölderin» ist zu finden auf der Website von Judith Zwick. Wöchentlich erscheint eine weitere Folge.