Gabriele Münter: Wiederentdeckung der Pionierin der Moderne

Ausnahmekünstlerin Eine der bedeutendsten deutschen Malerin der Klassischen Moderne – Im Rauch der Emanzipation Mit Gabriele Münter entdeckt die Schweiz im Zentrum Paul Klee in Bern eine zu Unrecht vergessene Pionierin der Moderne. Daniele Muscionico 31.01.2022, 05.00 Uhr

Gabriele Münter: Kandinsky, 1906, Farblinolschnitt auf Japanpapier. Münter stand Zeit ihres Lebens im Schatten ihres Geliebten, und das sollte sich erst vor kurzem ändern. Gabriele-Münter-Stiftung/Pro Litteris

Sie fährt Rad, und wie sie fährt! Kandinsky bleibt auf ihren gemeinsamen Ausflügen oft um Längen zurück. Gegenwind beflügelt! Kurzes Haar, ausgestattet mit weiten Reformkleidern, die es ihr erlauben, das Korsett an den sprichwörtlichen Nagel zu hängen, so erobert Gabriele Münter Anfang des 20. Jahrhunderts München. Und die Welt der Kunst.

Mit Kandinsky, er ist verheiratet und elf Jahre älter, lebt sie in einer wilden Ehe. Mit ihrer Bildsprache und der Lust an neuen Techniken und Disziplinen ist sie das Enfant terrible: Sie bedient sich der Fotografie als der hippsten Erfindung der Zeit, und sie macht zahllose kompositionsstarke Fotos, als sie mit knapp 20 Jahren durch Amerika in den Wilden Westen fährt. Sie arbeitet mit Linolschnitt, sie sammelt Kinderzeichnungen, die sie in ihren Bildern weiterentwickelt, sie schwärmt für sakrale Votivbilder. Und, interdisziplinär wie Sophie Taueber-Arp später, sie stickt – Kunst. All das bringt Gabriele Münter zusammen in ihrem rauschhaft bunten, weitverzweigen, eigenwilligen Kunstkosmos.

Sie hat die expressive Malerei massgebend mitentwickelt, sie war Mitbegründerin des Almanachs «Blauer Reiter» (ihr Name blieb im Impressum unerwähnt, zugeschrieben wird er Wassily Kandinsky und Franz Marc). Sie hat in ihrem «Russenhaus» im bayerischen Ort Murnau die Münchner Avantgarde, die nach einer neuen, anderen, freien Kunst suchten, versammelt: Marianne von Werefkin, Franz Marc, Alexej Jawlensky, August Macke.

Und, natürlich, Paul Klee. Man kennt sich, weil man in Schwabing an derselben Strasse wohnt. Sohnemann Felix Klee geht zum Malen und Zeichnen so selbstverständlich ein und aus, dass er die Freunde «Tante Münter» und «Onkel Kandinsky» nennt.

Freiheitsdurstig, aufbruchslustig war sie eine emanzipierte Frau und eine Ausnahmekünstlerin. Doch als Gabriele Münter 1962 starb, verschwand ihr Werk fast vollständig aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit. Seit die (feministische) Kunstgeschichte ihren Blick auch in die Archive richtet, hat sich aber durchgesetzt: Münter ist neben Paula Modersohn-Becker die bedeutendste deutsche Malerin der Klassischen Moderne.

Ihre Vielseitigkeit überfordert die Kunstgeschichte

Nun kommt im Zentrum Paul Klee auch die Schweiz in den Genuss ihrer betörenden Bilder. Mit coronabedingtem Verzug, die Ausstellungspläne liegen seit längerem in den Schubladen, zeigt die Kuratorin Fabienne Eggelhöfer die erste Retrospektive der Künstlerin hierzulande. Und die Ahnung, dass sich das Museum damit einen Publikumsmagneten ins Haus geholt hat, ist berechtigt.

Denn Eggelhöfer gelingt ein kluger Schachzug, um den dichten und assoziativen Kosmos der Münter – und ihr bewegtes Leben zwischen Deutschland und später Skandinavien – in nachvollziehbaren Linien nachzuzeichnen. Einerseits wird die Münter-Welt durchdringbar anhand biografischer Meilensteinen; andererseits ist da die Einteilung in thematische Kapitel, die das Werk lichtet: «Im Spiegel» ist der prägnanteste Teil, und er hilft, die Künstlerin zu verstehen.

Gabriele Münter: Kandinsky, 1906, Farblinolschnitt auf Japanpapier Gabriele Münter: Die blaue Bluse (Frau Oscar Olson), 1917, Öl auf Leinwand. Emanzipierte moderne Frauen waren Münters Faszination. Gabriele-Münter-Stiftung/Pro Litteris

In den Porträts und in den Zeichnungen ab den 1920er-Jahren häufen sich die Darstellungen von Freundinnen, Künstlerinnen. Elegant gekleidet, selbstsicher, rauchend, lesend, leicht bekleidet wohlig auf dem Sofa liegend: Münter malte ihre Schwestern im Geiste in einer Haltung, die auch sie vertritt: Sie alle sind unabhängig von einem männlichen Blick.

Ihr Genie wird verbannt ins Kinderzimmer

Das Kind und seine Zeichnungen repräsentiert für die Avantgarde das Unverbildete, Antiakademische, ein anderer Fokus auf eine andere, neue Kunst. In der Ausstellung ist das Kapitel «Im Kinderzimmer» der Schlüssel, wieso es nach dem Tod der Künstlerin zu einem Backlash kam, der alles, was von Münter an Modernem geschaffen wurde, in Abrede stellte.

In der Rezeption der Zeitgenossen wurde die Künstlerin, massgebend von Kandinsky, als «kindliches Naturtalent» beschrieben; man attestierte ihr zwar ein Genie, doch eines, das aus «rein innerem Triebe» – nicht aus der Reflexion – unmittelbare Bilder schaffe. Theoretische Texte waren männlichen Genies vorbehalten, und genauso das Urteil über die Qualität von Künstlerinnen.

Dass das Zentrum Paul Klee hier den Korrekturstift ansetzt und die Potenz von Gabriele Münter zum Leuchten bringt, ist als Auftakt zu einem Kunstjahr der Frauen ein beglückendes Début.

Gabriele Münter im Zentrum Paul Klee, Bernm bis 8. Mai 2022.