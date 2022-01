Yasmina Rezas neuer Roman «Serge» ist ihr bisher bester

Literatur Yasmina Reza gelingt mit einer jüdischen Familiengroteske ein tragikomischer Blick auf die Erinnerungskultur zu Auschwitz «Im Grunde war es uns schnurz», sagt die Hauptfigur in Yasmina Rezas brillantem neuem Roman «Serge» zunächst über ihre jüdische Familiengeschichte. Die französische Starautorin balanciert das Buch fabelhaft zwischen Geschichtspessimismus und Komik. Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Gelände des KZ Auschwitz-Birkenau. In Yasmina Rezas Roman «Serge» ist es ein äusserst zwiespältiges Touristenmagnet. Foto: Helmut Fohringer/APA

Mit «Serge» liest man Yasmina Rezas bisher besten Roman. Es ist auch ihr persönlichster. Sie, die in den Theaterstücken «Kunst» und «Der Gott des Gemetzels» bitterkomische Satiren auf bürgerliche und bohèmehafte Gegenwartsbefindlichkeiten schrieb und so zu Weltruhm gelangt ist, setzt nun eine zerstrittene jüdische Familie aus Paris ins Mietauto nach Auschwitz. Aber erst, nachdem sie mit Alltagsgrotesken, Slapstick-Gags und Familienstreit ihrer Erzählung einen fast schon komödiantisch leichten Grundton verpasst hat. Was als Familiensatire beginnt, eskaliert dann auf dem Rundgang durch Gaskammern und an der Judenrampe. Die Familie verkracht sich vollends, auf himmeltraurige und gleichzeitig absurde Weise. Aber man weiss: Diese Familie klebt trotz allem zusammen.

Yasmina Reza. Bild: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis Entertainment

Die Vergangenheit zu ignorieren, ist unmöglich

Yasmina Reza, Tochter einer ungarischen Jüdin und eines iranischen Juden, hat gerade wieder in einem «Zeit»-Gespräch erzählt, ihre Eltern hätten die Tendenz gehabt, die Vergangenheit auszulöschen. Ihr selbst habe die Neugier auf deren Familiengeschichten komplett gefehlt. Das ist denn auch die Grundsituation der Figuren ihres neuen Romans. Serge, die Titelfigur, sagt einmal zu seinem Bruder Jean im schnoddrigen Ton: «Im Grunde war es uns schnurz.» Dass sie erst überbehütet durch ihre Mutter, dann abergläubisch und hypochondrisch durchs Leben stolpern und schwülstige Diskussionen über Israel verachten (was Yasmina Reza in höchst komische Szenen packt), widerlegt natürlich seine Behauptung. Möglich ist ihnen nur Schweigen oder hitziger Streit über die Last der Vergangenheit.

«Ist doch verrückt, dass sich eine Jüdin einäschern lässt»

Entscheidend an diesem Roman ist die Erzählperspektive: Serges Bruder Jean, ein liebenswürdiger Loser und Spötter, berichtet in unwirschem, gelegentlich auch mitfühlendem Ton vom Familienirrsinn. Marta Popper, Mutter und Grossmutter, die diese Familie immer sonntags versammelt hat (es herrschte jeweils «eine Atmosphäre von Panik und Bluthochdruck», erzählt Jean), ist gerade gestorben und hat sich zum Entsetzen der Enkelin Joséphine einäschern lassen: «Ist doch verrückt, dass sich eine Jüdin einäschern lässt, nach allem, was ihre Familie durchgemacht hat.» Viele von Martas jüdischen Verwandten aus Ungarn sind in Auschwitz umgebracht worden.

Wenn später Serge, Martas Sohn und Joséphines Vater, in Auschwitz im Sonntagsanzug mürrisch im Auto hocken bleibt und spottet: «Die gehen mir dermassen auf den Sack. Kriegen ihren Hals nicht voll genug vom Unglück», hasst ihn seine Tochter. Er sei ein Egoist, der nichts im Leben zu Stande gebracht habe. Da ist sie wieder, Yasmina Rezas grosse Kunst der Figurenzeichnung: Zerrüttete Misanthropen voller funkelndem Sarkasmus, liebenswürdige Schwächlinge und pragmatische Frauen, die der männlichen Jämmerlichkeit Paroli bieten. Yasmina Reza fühlt unter anderem auch dem Mackertum auf den Zahn.

Meisterhaft balanciert Reza Pessimismus und Komik

Paris–Auschwitz–Paris: In diese drei Etappen flechtet Yasmina Reza immer wieder kurze Szenen ein, in denen sie mit herzhaft schwarzem Humor auf die jüdischen Onkel und Tanten zoomt: auf deren Seitensprünge und Schrulligkeiten, oder auf ihre klapprigen Gebisse («Dauer-Kastagnetten», sagt Jean). Humoristische Ruppigkeit wird hier zum Selbstschutz: «Was wollt ihr in Auschwitz machen, ausser den Polacken Geld in den Rachen schmeissen», höhnt der 99-jährige jüdische Onkel, der mit Infusionstropf und Urinbeutel am Arm des Physiotherapeuten noch eine letzte Runde ums Sofa dreht. Wie Yasmina Reza dann mitten im reportageartig genau beschriebenen Rundgang in Auschwitz die Familie weiter keifen lässt, ist atemberaubend. Man leidet mit dem missmutigen Serge, der fast einen Herzinfarkt kriegt – angesichts der Touristen, die in Shorts und Blümchenkleid vor dem Schriftzug «Arbeit macht frei» lächelnd Selfies machen.

Den eigenen Geschichtspessimismus lässt Yasmina Reza einfliessen

Natürlich ist Yasmina Reza auch in «Serge» wieder die Königin der scharfzüngigen Dialoge, die sie als herrlich spöttische Wortgefechte inszeniert. Und dass bei allem wirklich lustigen Irrwitz ihr eigener Geschichtspessimismus durch viele Figuren durchscheint, gibt dem Roman einen beunruhigenden Boden. Diese Balance ist schlicht meisterhaft.

Einmal mehr erweist es sich: Im tiefsten Pessimismus werden Menschen in ihrer Hilflosigkeit komisch und anrührend zugleich. Davon lebt grosse Kunst. Dass Yasmina Reza diese Tiefe erreicht, stellt ihren Roman würdig in eine Reihe von Büchern zur Auschwitz-Erinnerung. Gewidmet hat sie ihr Buch ihrem verstorbenen Freund Imre Kertész, dem Auschwitz-Überlebenden und Literaturnobelpreisträger.

Yasmina Reza: Serge. Roman. Übersetzt von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel. Hanser, 206 S.

