Im Büro für verspielte Sprachreisen mit der Lyrikerin Monika Schnyder – sie erhält den Anerkennungspreis der St.Gallischen Kulturstiftung Die Lyrikerin Monika Schnyder erhält 2020 den Anerkennungspreis der St.Gallischen Kulturstiftung: Ein Treffen in St.Gallen-St.Georgen, am langen Tisch. Bettina Kugler 16.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf Reisen liebt Monika Schnyder das rege Leben der Strassen und Plätze, zu Hause pflegt sie ihre Rituale. Bild: Michel Canonica

Manchmal schaut sie einfach in die Wolken und denkt sie sich als Büsche und Bäume – als Gärten, in denen die Götter spazieren gehen. Sie kann aber auch Autos poetischen Glanz verleihen, ihrem Rauschen und Rollen einen Reiz abgewinnen. Dann glaubt man, «die Herden ziehen» zu sehen, eine rasante Prozession dampfender Leiber mit leuchtenden Augenpaaren.

Verschmitzt lächelt Monika Schnyder, als sie erzählt, wie sie ihr Autogedicht («die herden ziehen») 2013 als Finalistin beim Lyrikpreis Meran vorlas. «Es ist nicht gerade das, was die meisten von einem Gedicht erwarten», räumt sie ein. Sie selbst besitzt kein Auto. «Doch ich höre im Summen des Verkehrs zuweilen Vielstimmigkeit, wie Renaissancemusik, einen ruhigen Fluss.»

Für diese Sensibilität, die Gabe, intensive Momente in Sprache zu bannen und auszuloten, hat ihr die St.Gallische Kulturstiftung den diesjährigen Anerkennungspreis, dotiert mit 15000 Franken, zugesprochen. Die Verleihung hätte gestern stattfinden sollen; nun wird sie im November sein.

Arabisch als Türöffner zu den Menschen im Land

Monika Schnyder liebt die Strasse, das rege Leben auf Plätzen, den Lärm, besonders in Ländern wie Ägypten, das sie oft bereist hat. In ihrer Wohnung in St.Gallen dagegen ist es ruhig an diesem Nachmittag: Noch kein Tempo-30-Feierabendrauschen auf der St.-Georgen-Strasse. Wir haben am langen Tisch Platz genommen, mit Abstand.

Nähe und ein herzlicher Austausch stellen sich bei duftendem Anistee dennoch bald ein, ebenso wie die Verbindung zur Welt. An diesem Tisch unterrichtet Monika Schnyder auch Arabisch; Bildtafeln mit Vokabeln hängen an der Wand. «Die Sprache ist ein Türöffner», diese Erfahrung hat sie oft genug gemacht, um nach wie vor täglich zu üben – mit Online-Sprachkursen.

Landkarten wecken bei ihr die Lust auf Schreibreisen

Rhythmus fasziniert die 1945 in Zürich geborene Lyrikerin ebenso wie Klang in allen Spielarten, starke Bilder, eingefangen auf Reisen in fremde Weltgegenden und quer durch Europa. In der Ostschweiz lebt sie seit den frühen 1980er-Jahren. Die Dichterin und die Weltenbummlerin sind untrennbar miteinander verbunden; auf Reisen, sagt sie, seien ihre Sprachantennen sensibler eingestellt.

Nun, in Coronazeiten, ist schon die Busfahrt zum Einkaufen ein Abenteuer; nichts zu spüren vom bunten Treiben, das Monika Schnyder vor Jahrzehnten in Ägypten, später in Osteuropa oder in Genua «den Ärmel reinzog». In ihren Gedichten hat es kunstvoll verspielt Spuren hinterlassen.

Ihre Themen lassen sie so schnell nicht los

Eigentlich wäre sie gar nicht zu Hause, stattdessen in einem Studio des Verbandes Autorinnen und Autoren der Schweiz auf dem Montmartre. Jetzt hofft sie auf eine Englandreise, sobald die Grenzen wieder offen sind. Landkarten ziehen Monika Schnyder magisch an – umso mehr, seit sie vom Preis der Kulturstiftung weiss. Im Kopf ist sie schon unterwegs; einstweilen aber müssen Bücher genügen, lustvolle Studien, Spaziergänge zu den Drei Weieren.

Die Preisträger 2020 Traditionell verleiht die St. Gallische Kulturstiftung ihre Förder- und Anerkennungspreise an Ostschweizer Kulturschaffende jährlich im Frühling. Aufgrund der Coronakrise hat der Stiftungsrat die öffentliche Verleihung jedoch auf den 11. November verschoben – dann wird neben einem weiteren Förderpreis auch der Kulturpreis verliehen. Einen Anerkennungspreis erhalten die Lyrikerin Monika Schnyder und die Röllelibutzen aus Altstätten, die zum 100-Jahr-Jubiläum 2019 ihr Fasnachtsbrauchtum wissenschaftlich aufgearbeitet haben. Der Fotograf Jiři Makovec erhält einen mit 10000 Franken dotierten Förderpreis. (bk.)

Hat ein Thema sie gepackt, recherchiert sie gründlich und akribisch. Für den «Tages-Anzeiger» und das Magazin schrieb sie Reisereportagen und Texte zu wissenschaftlichen Themen: etwa über Tiere und Sprache, über Fressen und zu Fressen geben. Früh aufstehen, Kaffee und Zeitungslektüre in der Bibliothek Hauptpost, Schreiben, Laufen, dabei Gedanken weitertragen, ruhige Stunden auf dem Lesesofa – das sind ihre Rituale. «Daheim bin ich ein richtiger Bürogummi», sagt sie und lacht.

Was nicht heisst, dass sie nicht gerne experimentiert, ob nun beim Schreiben oder Präsentieren ihrer Texte. Zweimal war sie an die Solothurner Literaturtage eingeladen; mit der Jazzsängerin Helena Rüdisühli hat sie auch schon Lyrik performt, dazu Melodica gespielt. In aller Stille aber tüftelt sie, liest und forscht: derzeit, Ägypten lässt grüssen, über das Krokodil.