Yoko Ono: Die schwarze Witwe im Kunsthaus Zürich

Yoko Ono Diese schwarze Witwe muss rehabilitiert werden: Yoko Ono sät Frieden Yoko Ono ist in der Kunstwelt so bekannt wie die japanische Marke «Toyota». Das war nicht immer so, denn sie ist die Witwe von John Lennon und galt lange als Spaltpilz der «Beatles». Das Kunsthaus Zürich zeigt sie, hochaktuell als Friedensaktivistin. Daniele Muscionico 05.03.2022, 05.00 Uhr

Japan ist hipp. Wir Bürgerinnen und Bürger der Alten Welt verneigen uns still vor vielem, was aus dem ästhetischen, geheimnisvollen und traditionsbewussten Land im Osten stammt. Mit einer Ausnahme: der Künstlerin Yoko Ono. Sie war der Bastard japanischer Herkunft. Höflich den Mantel des Schweigens über sie auszubreiten war noch das Beste, was die öffentliche Meinung ihr angedeihen liess.

Wilde Gerüchte kreisen um die revoltierende Frau. Yoko Ono galt als Tamagotchi einer pubertären Kunst: Schon 1961 zeigte sie in ihrer Ausstellung statt Bildern und Objekten ausschliesslich Handlungsanweisungen, «Instructions». Sie meinte: «Wenn man die Anleitungen liest, erhält man schon eine Vorstellung des Bildes. Also warum noch ein Bild produzieren?» Die Kritik schäumte.

Das Museum ist ein Musikstudio und eine Bastelecke

Kunst? Do it yourself, du hast die Fantasie dazu. An dieses Konzept hält sich die Ausstellung in Zürich. Der Weg durch die wunderbaren Räume im neuen Chipperfield-Bau geht den «Instructions» und der eigenen Vorstellungskraft entlang. Man kann hier Scherben zu einer Tasse kleben, Luft kaufen oder Onos Bilder vollenden. Und auch wer lediglich auf einem Sofa lümmeln will und sich die besten LPs von Yoko und John Lennon genehmigt, mag das tun – solange auf den Sesseln Platz ist. Doch das wird nicht sehr lange sein. Onos Retrospektive mit dem Titel «This room moves at the same speed as the clouds» wird ein Publikumsrenner.

Yoko Ono enthüllte am 10. September 2010 ihre Installation ‹Das Gift› in der Galerie Haunch of Venison in Berlin. Bild: Sean Gallup/Getty Images

Das Kunsthaus macht den Kreis rund und widerspricht mit grossartigem historischem Material aus dem Ono-Archiv allem, was an böser Legendenbildung herrscht. Nein, Yoko Ono, inzwischen 89 Jahre alt war keinesfalls das Hiroshima der Beatles; und niemals war sie die Schwarze Witwe, die sich vom (Mit-) Gift von John Lennons Ruhm zu ernähren schien und wie ein Tier zu brüllen begann – oder wie eine Gebärende –,wenn immer sie ein offenes Mikrofon und ein Auditorium vorfand. Ihre Performances, im Kunsthaus nachinszeniert, erzählen davon.

Die Irritation des Publikums damals war verständlich, und sie mag noch immer gross sein, wenn man die Arbeiten heute sieht. In den sechziger Jahren liess Ono nackte Hintern paradieren, um für den Frieden zu protestieren. Sie legte sich während des Vietnam-Kriegs mit Lennon ins Bett – als Geste des Widerstands – und empfing in den Kissen, Peace-Zeichen fächelnd, die Weltpresse. Ein Bed-in im Hotel für den Weltfrieden. Was für ein Happening, was für eine Frau, was für eine Zumutung!

«Bed-In for Peace»: Yoko Ono und John Lennon während ihres einwöchigen Friedens-Happenings in einem Hotelzimmer in Amsterdam im März 1969. Bild: Keystone

Doch lange missachteten die massgebenden Stimmen, die akademische, männliche Kunstkritik an vorderster Stelle: Was die Künstlerin bereits in sehr jungen Jahren äusserte, war unmittelbar eine Reaktion auf die Repressionen ihre frauenfeindlichen, öffentlich gefühlstauben und kontrollierten Heimat und (Kriegs-) Nation, Japan. Die Eindrücke des Mädchens während des Zweiten Weltkriegs, die ungewissen Tage und bombenhellen Nächte in den Luftschutzbunkern, die Flucht der Mutter mit drei kleinen Kindern aus dem umkämpften Tokio – der Luftangriff der Amerikaner war gnadenlos –, all dies hat sie zeitlebens wohl künstlerisch bearbeitet. Doch wie sie selbst verlauten lässt, hat sie das Trauma bis heute nicht verwunden. In der Ausstellung richtet Ono eine Kamera in den offenen Zürcher Himmel. Die Arbeit heisst «Sky TV» und nimmt konkret Bezug auf ihre Kriegserfahrung, in einem Bunker oder Versteck Trost gefunden zu haben an einem kleinen Stückchen Himmel.

Eine Menschenrechts- und eine Friedensaktivistin bis aufs Blut

Heute versteht man Yoko Ono und weiss: Sie war zu keinem Zeitpunkt ihres Lebens und Werks nur die Witwe des messianisch ermordeten John Lennon. Längst vor der Beziehung zu ihm nämlich arbeitete sie autonom, sie dachte und wirkte unabhängig. Und das unternahm sie, auf ihrem Feld, provokativer und radikaler als ihr späterer Mann es je wagte.

Yoko Ono hat die Fluxus-Bewegung massgebend geprägt, sie war und ist Konzeptkünstlerin, Avantgardemusikerin und experimentelle Filmemacherin und überwand mit ihrer Multimedialität Gattungsgrenzen. Dabei ist und war sie noch mehr: eine Menschenrechts- und Friedensaktivistin.

Onos Werk ist materialisierter Glaube an die Kraft der menschlichen Tat und des menschlichen Geistes. Der Satz auf dem Anti-Kriegs-Plakat, das sie mit John Lennon 1969 entwarf, ist ihr Lebensmotto :«War is Over! If you want it.» Onos Kunst ist Hoffnung. Sie steht für die Utopie von einer solidarischen und damit besseren Welt.

Yoko Ono, «This room moves at the same speed as the clouds», Kunsthaus Zürich, bis 29.5. 2022

